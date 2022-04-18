復課前的準備 三件事情助自閉症譜系障礙小朋友愉快學習

幼稚園及小學最快於4月19日恢復面授課堂，莘莘學子在過去兩年經歷多次教學模式的轉變，或早已成習慣，但對於自閉症譜系小朋友來說，每次改變都需要重新適應，並非只是更換校服上課般簡單。復課在即，父母不妨做好以下三件事，為患有自閉症譜系的子女作準備，讓他們在新學年有個好開始！

精神科專科楊禹行醫生指出︰「自閉症譜系的患者於社交、溝通以及情緒解讀方面有不同程度的發展障礙，導致他們與人相處時有不同程度的困難。儘管如此，他們並非一定喜歡孤單的感覺，只是不善於如何結交朋友及維繫關係。由於過去兩年回校上課日子較少，減少了溝通及面對面的互動，對於恢復面授課堂後突然增加的社交互動，他們會較容易出現焦慮的情緒。」

此外，抗拒轉變、事事要有規律亦是自閉症譜系的一大特徵。楊醫生說︰「他們害怕改變及被打亂生活節奏，而且需要花大量時間及心力去適應改變，面對教學模式急速的轉變，如果事前沒有作好準備，他們可能無法適應日常上學流程，對聽書或收拾書包等感到困難，有機會造成學業及成長的長遠影響。」

提早準備 預告開學日程

為自閉症譜系子女未雨綢繆，可說是為人父母的一大課題。以復課為例，楊醫生建議父母不妨在開學前幫助子女提早預習，例如將作息時間表調整至與學校相若，並及早告知小朋友開學日期及面授課堂的安排，讓他們有足夠心理準備，協助他們適應新挑戰。

社交訓練 加強溝通能力

至於社交層面上的準備，楊醫生稱，父母可善用網絡資源，與子女在家進行社交訓練，例如透過故事書、動畫卡通或者社交技巧學習應用程式的場景，與小朋友討論內容︰「當主角面對各種社交場合，應要如何打招呼、怎樣回應別人的對話等。至於高小學生，則可以與他們討論主角在不同情境的思想及感受，以及別人對主角的期望等。這些簡單的練習都有助小朋友揣摩別人的動機及期望，提升他們的社交能力。」

獎罰分明 明白對錯有別

當然，小朋友可能會「扭計」，不想參與訓練，獎勵計劃正可以提高他們的動機。例如做對了事，家長可給予私人遊玩時間作讚賞，以增加成功感，但如做錯了事就應該剝奪他們的遊玩時間。楊醫生指，賞罰分明的機制有助他們明白要為自己做的事情負責和承擔後果。但要小心不要過度責罵小朋友，以免傷及他們的自尊心。

越接近開學，家長壓力越大。楊醫生勉勵家長，最重要是懂得如何及早幫助自閉症譜系小朋友應對轉變，否則當雙方都出現負面情緒，反而影響親子關係，更加不利小朋友成長。楊醫生亦指出︰「父母及照顧者的指令必須保持一致性。一家人是一個團隊，大家合作為小朋友提供支援，那就事半功倍了。如果父母不懂如何應對，應及早尋求專業協助，避免問題惡化。」