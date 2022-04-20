康復紀錄二維碼｜下載可免打針？4步上載至安心出行當疫苗通行證

本港第五波疫情有所緩和，政府周二(19日)亦更新新冠疫苗接種計劃電子針卡網頁，新增了下載康復紀錄二維碼及提交電子檢測紀錄等功能，當中康復紀錄二維碼並可上載至最新版本的安心出行，當作疫苗通行證使用，然而此舉的疫苗通行證有效期可持續至幾時?

如何下載康復紀錄二維碼？

1. 進入政府電子疫苗接種及檢測紀錄系統網頁

2. 選擇「2019冠狀病毒病電子檢紀錄/康復紀錄」

3. 選擇「新冠狀病毒病康復紀錄」

4. 剔取同意收集個人資料

5. 輸入身份證明文件號碼、身份證簽發日期、出院或陽性檢測結果日期的月份共3項資料

6. 按右下角的「儲存記錄」，將電子康復紀錄及其二維碼下載到桌面或移動設備中



*康復者亦可使用醫健通、智方便取得康復者二維碼

．同場加映，社交距離三階段放寬措施：（按圖👇👇👇）

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如何上載康復紀錄二維碼至「安心出行」?

為配合「疫苗通行證」，「安心出行」已推出新版本，可同時儲存電子針卡、醫學豁免證明書及「康復紀錄二維碼」，並可預設其中之一用以顯示疫苗通行證，並可識別相關證明是否符合疫苗通行證的要求。「安心出行」同時加入撤銷場所功能，防止程式進入已撤銷的場所。

1. 確保「安心出行」更新至版本3.2.0

2. 打開「安心出行」，並按右下方的「電子針卡」進入「疫苗通行證」頁面

3. 在「疫苗通行證」頁面內的上方欄目選擇「康復紀錄」，並按下「新增紀錄」

4. 掃瞄康復者二維碼後，二維碼會儲存在「安心出行」內



有關二維碼只在康復日期起計的180天內有效，並可用作疫苗通行證，紀錄上會有陽性檢測結果及二維碼的屆滿日期。

已接種兩劑或三劑疫苗的康復人士：無需額外接種疫苗亦符合「疫苗通行證」



未接種或只接種一劑疫苗的康復人士：則須在康復紀錄二維碼有效期內接種所需劑量的疫苗，然後使用包含其康復身分的疫苗接種紀錄二維碼，以繼續符合「疫苗通行證」要求。



當局指，如有關「康復紀錄二維碼」已不符合「疫苗通行證」要求，其外框會由藍色變為紅色。

除康復紀錄二維碼外，康復人士仍可在6月30日前以下列文件作為康復證明或疫苗通行證，不包括快速抗原測試陽性結果的相片：

．出院文件

．由政府或獲衞生署認可計劃承認的認可私營醫務化驗所陽性核酸檢測短訊／電子／紙本紀錄

．衞生署快速抗原測試陽性結果人士申報系統的成功申報短訊／電子紀錄

．衞生署發出的隔離令／2019冠狀病毒病測試陽性人士紀錄

．其他由政府或醫院管理局發出的康復紀錄



．同場加映，３款預防「長新冠」湯水：（按圖👇👇👇）

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