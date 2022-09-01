防疫措施｜一文知清最新食肆堂食須知 中秋團年飯宴會點算好？

近日疫情逐步升溫，政府規定由周日（28日）起，八人以上在有共同目的下，一同於餐飲處所用膳即屬「宴會」，進入食肆前，必須出示24小時內的快速抗原測試陰性證明，或是48小時內的核酸檢測無染疫結果之電話短訊通知，方可進入餐飲場所。



近日疫情逐步升溫，（歐嘉樂攝）

進入餐飲場所必須更新最新版本 「安心出行」?

不是，「紅碼」或「黃碼」暫只適用於確診者或從海外地區或台灣抵港人士，一般市民仍可繼續使用原有版本的『安心出行』或『疫苗通行證』二維碼。

「安心出行」出現「紅碼」或「黃碼」可否進入餐飲場所？

不可，持有 「紅碼」或「黃碼」的人士不得進入餐飲場所。

任何人都需要接受快測後方可進入餐飲場所？

所有出席宴會的人士須於進入宴會處所24小時前進行快速抗原測試，並出示陰性結果；如持有48小時內獲得的核酸檢測陰性結果亦可進入。

「宴會」的定義是？

「宴會」是指多過可同坐一桌的顧客（在現行規定下即超過八位顧客），在有共同目的下一同於餐飲處所用膳。例如有九名顧客分兩枱用膳，亦被視為「宴會」，出席者須遵從當日進行抗原測試的要求。

怎樣出示快測陰性結果？

顧客在進入餐飲處所前須於24小時內進行快測，並在該測試棒上標有其姓名和測試日期及時間，再拍攝照片並儲存在其手機，以便在進入處所前供餐飲處所職員查看。如顧客持有載有一個48小時內取得的核酸檢測陰性結果的電話短訊通知，亦可視為已遵從進行快測規定。

出席8人以上宴會的食客由8月28日起必須出示快測或核酸檢測陰性證明。旺角一家酒樓的副經理預計新措施使早午市生意下降一成。（葉泳心攝）

中午與同事一同午膳是否須做快速檢測？

只要一同用膳人數超過八人，即屬出席宴會，不論分多少張枱，出席的所有人亦須出示24小時之內進行快速檢測的陰性結果。

中秋節和家人到酒樓「做節」是否屬「宴會」？

如剛好八名家人分兩檯共同用膳的顧客則不需要快測。若人數超過八位顧客，只要有同一個目的而進入餐飲處所，即屬宴會，須出示24小時之內進行快速檢測的陰性結果。

如忘記提早進行快速檢測，是否不可進入食肆？

醫務衞生局局長表示，如市民事先沒有進行快速檢測，當場補做亦可以。

聯乘各知名品牌舉行自我檢測套裝限時大激賞 現貨最平$11就有一個！

IAP Business Services Ltd推出新冠病毒快速抗原檢測試劑 (COVID-19 Rapid Antigen Test)，能有效檢測Delta及Omicron，獲歐盟及ISO認證，準確度高達95%*，安全可靠。只需簡單4個步驟，15分鐘即有結果。適合公司團體、醫護人員、曾出席活動/宴會者等有需要人士，可及早得知身體狀況，有效保障自己及家人安全。就連香港政府都向其公司購入超過三百萬盒，質素獲得保證，產品現貨發售，01 Mall現更有限時優惠！現每盒只售$11，比原價便宜足足$22一盒！

➤[開學優惠] IAP｜GP Getein biotech One Step Test for SARS-CoV-2 Antigen(Delta, Omicron) COVID-19 快速抗原測試套裝 $11。

➤IAP Business Services Ltd - 新冠病毒肺炎COVID-19 (Delta, Omicron) 快速抗原測試套裝 $15。

(工商業區, 住宅 : $200以上免費送貨，機場﹑東涌﹑離島, 工商業區, 住宅 : $200以下加$30送貨)

尚醫健康推出CoV-WeCheck 新型冠狀病毒抗原檢測試劑盒(膠體金法) 五盒裝；經國際認證，最新推出「密封袋包裝」，是首款獲得英國及德國官方認可的抗原測試，能有效檢測包括 Omicron, Delta 等新冠變種病毒，在家輕鬆操作，只需１５分鐘即知結果！適合擔心自身及家人健康的各位！

➤[現貨發售]尚醫健康 CoV-WeCheck 新型冠狀病毒抗原檢測試劑盒(膠體金法) $280/10個檢測

部分公司為減低傳播風險，要求員工在家先進行自我檢測為陰性才可上班；可托醫療故推出Covid-19 抗原快速檢測 (金裝) (鼻咽拭子)，只需約15分鐘便可即時得知測試結果，產品通過歐盟CE認證，檢測準確率高達99.82%，實屬價格相宜且高效能的選擇，為家人、同事買個安心！產品現貨發售，01 Mall現更有限時優惠！買4盒即送1盒，變相每盒平均只需$88！

➤[買3個以上包郵]可托測試® Covid-19 新冠抗原快速檢測(金裝) (鼻咽拭子)$49。

國際認可檢測包現貨發售 保你用得放心又安心！

黎明生物推出StrongStep® 新型冠狀病毒( SARS-CoV-2)抗原檢測試劑盒（乳膠免疫層析法），產品已獲得CE 歐盟認証，產品是市面上少有的鼻拭子混合唾液測試套裝，務求獲得兩種測試方式的好處，令檢測人士更安心。患者如在出現新冠病毒疑似症狀６日內作檢測，準確度超過95%。

每盒抗原檢測試劑盒已包含抗原檢測卡、預分裝處理管、採樣棒、唾液採集器等，每份獨立包裝於密封的鋁箔袋內，取用時無需再從包裝盒內分批撕下，更方便長者自行使用。

➤Liming Bio-Products CO.,LTD StrongStep® 新型冠狀病毒( SARS-CoV-2)抗原檢測試劑盒 $420/12盒。

Rejeune推出的Hecin 2019新型冠狀病毒（Covid-19/ 2019-nCov) 抗原快速測試套裝（膠體金法），獲中國醫療器械註冊証，並通過歐盟CE認証。自行取樣檢測，15分鐘便有結果，準確度97.63%（對比核酸測試）。

➤Rejeune Hecin 2019新型冠狀病毒（Covid-19/ 2019-nCov) 抗原快速測試套裝（膠體金法） $550/10個檢測。

如有任何商品行銷商業合作，歡迎致電3582 8366或電郵至cs@eceasybook.com聯絡醫師Easy業務部洽談。

