痛風｜體重過重、40歲以上易中招！5食物助促進尿酸排出遠離痛風

過去痛風被認為是富貴病或帝王病，因為痛風常因豐盛的飲食如大魚大肉和飲酒而引發。



現代人生活水準提升，生活中的飲食愈趨西化，肥胖人口隨之增多，因此痛風不再只限於富貴人家，而是變成一種常見疾病。

5食物幫助尿酸排出（按圖了解👇👇👇）

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哪些人容易有痛風？

痛風通常具有遺傳及家族發病的傾向。

遺傳：家族中有痛風和尿酸過高者，其子女發生痛風的機會為一般人的10倍左右。

性別：一般男性較女性易患痛風，但女性停經後，痛風發生率也隨之增加。

年齡：痛風好發於40～60歲的中年人，但目前發病年齡層有下降趨勢，故20幾歲男性也可能得痛風。

肥胖：體重過重者，通常體內尿酸值較高，因肥胖者容易出汗而使小便量減少，尿酸結晶便積聚於體內而易患痛風。



高危險群如何預防痛風？

有痛風病史、成年男性、40歲以上等，都是痛風的潛在族群，建議從生活飲食著手，降低血中尿酸。若有高尿酸血症，要配合醫師指示服用降尿酸藥物，並定期檢查血中尿酸值。減少海鮮、內臟等高普林食物，避免攝取過多蛋白與脂肪；多喝水也能增加尿酸排出。另外，肥胖身材會阻礙尿酸代謝，建議維持運動習慣。

6項引起痛風的風險因子（點擊下圖看清👇👇👇）

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遠離痛風！5食物幫助尿酸排出

痛風痛起來要人命，最關鍵的原因就是血中尿酸過高，形成結晶沉積在關節，就會引起發炎、紅腫、疼痛的症狀。若想要遠離痛風，以下5大好食物，幫助促進尿酸排出。

1. 牛奶

日本研究指出，乳製品不含普林，又含有酪蛋白，可促進體內乳酸排泄、降低尿酸，一天2杯鮮牛奶大約500cc，就可以降低痛風發作達50％。若是乳糖不耐症者，則可以乳酪飲品或乳酪取代。

2. 水

水可以幫助尿酸加速排出，建議每天至少要喝水2000cc，最好喝到3000cc，而茶類、咖啡不可取代。

3. 咖啡

研究發現，每天喝4～5杯的咖啡，可以降低痛風發作機率40％，但可能引起心悸等副作用。

飲食五招避免痛風上身！（按圖看清 👇👇👇）

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4. 車厘子

研究顯示，每天吃10顆車厘子，痛風發作的機率可降低35％，原因在於車厘子含有獨特的花青素，可抑制發炎反應。

5. 高維他命C蔬果

研究發現，每天攝取500毫克的維他命C，經過2個月後，尿酸可下降0.5mg/dL。例如番石榴、桔子、奇異果、彩椒等，都是高維他命C的水果，每天各吃1碗約可攝取500毫克的維他命C。

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