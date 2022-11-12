腎結石｜尿路結石需要治療嗎？腹痛難忍預防結石多吃酸性水果

57歲台灣藝人卜學亮（阿亮），在粉絲專頁上分享結石排出體外，是近期第一個開心的事。根據媒體報導，卜學亮10多年來飽受「尿路結石」的困擾，曾做過體外震波碎石2次，前陣子再次到醫院做體外碎石，解決2顆小石頭，終於拋開陳年宿疾。



每10人有1人尿路結石

台灣馬偕醫院泌尿科主治醫師陳鈺昕指出，台灣人平均每10人中，就有1人尿路結石，最常發生的腎結石在腎臟，其實輸尿管、膀胱、尿道等泌尿道也都有可能；當結石摩擦泌尿道，就會引起腰痛、下腹痛、尿頻、急尿，甚至血尿，尿路結石發作起來「痛不欲生」。

陳鈺昕觀察發現，現代人經常大魚大肉、少吃蔬果，再加上久坐、少運動，咖啡、含糖飲料不離手，但日常飲水卻不足，都是形成尿路結石的主因。

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尿路結石需要治療嗎？

陳鈺昕表示，尿路結石是否需要治療，可根據病患的結石大小及症狀評估。一般來說，尿路結石小於0.5厘米且無症狀，通常可隨尿液自行排出；若尿路結石介於0.5到2厘米，可以考慮進行體外震波碎石術。

如果尿路結石大於2厘米則必須手術，如微創經皮腎造屢取石，或是最新的軟式輸尿管鏡碎石手術，優點是無傷口、結石清除率高，特別適合年紀大、凝血機能異常者。

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預防尿路結石 可吃偏酸水果

陳鈺昕認為，預防尿路結石應從改變日常飲食習慣著手，若是吃太多肉類、芝士等高蛋白食物，尿液的酸性會越高，提供一招「鹼化尿液」，將尿液恢復到正常的弱酸性，可以幫助預防尿路結石產生，建議多吃天然蔬果，尤其是口味偏酸的檸檬、番茄、橙。另外，也要每天至少喝水2000c.c.。

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