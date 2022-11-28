養和話你知｜小賈斯汀生蛇致面癱？廿歲大學生面對壓力誘發生蛇

現年28歲的Justin Bieber今年在社交網絡公開一段半邊面癱影片，並自揭患上「雷姆塞韓特氏綜合症」(Ramsay Hunt Syndrome) ，更因而需推遲演唱會。養和醫院家庭醫學專科醫生姚綺旗指出，該病症是帶狀疱疹（俗稱生蛇）的併發症，嚴重可致面癱和喪失聽力。姚醫生又指出，雖一般患者五十歲後才發病，但臨床上也曾遇過二十多歲大學生因學業壓力和感情煩惱而誘發生蛇，因此年輕人士亦不容忽視。



今年6月Justin Bieber拍片公布延遲演唱會的消息，並稱患上「雷姆塞韓特氏綜合症」需休養一段時間。他在影片中透露，此病令他的半邊臉癱瘓，肌肉不能郁動，致無法眨單眼、微笑或控制鼻子的郁動。

據養和醫院家庭醫學專科醫生姚綺旗指出，Justin Bieber患上的「雷姆塞韓特氏綜合症」屬於帶狀疱疹的併發症，而帶狀疱疹（俗稱生蛇）是水痘帶狀疱疹病毒引起的感染。出水痘時，病毒會在感覺神經節中潛伏，並會在日後身體抵抗力差時再度激活。「雷姆塞韓特氏綜合症」患者病發時，帶狀疱疹病毒會影響耳朵附近的面神經，除了引致一般帶狀疱疹引起的疼痛外，還會導致受影響的一邊面癱和喪失聽力。帶狀疱疹造成的表皮傷口，會有細菌感染的風險。在面部的帶狀疱疹感染，亦可造成眼睛的結膜、表層鞏膜、角膜和虹膜發炎。其他較罕見的併發症包括急性視網膜壞死、腦膜炎、腦炎和脊髓炎。

姚醫生指出，「雷姆塞韓特氏綜合症」造成的面癱，會比一般常見的貝爾氏麻痹症更嚴重，有較大機會不能完全復原，嚴重甚至會永久面癱，故患者需要及早治療。而眼睛受感染的病人，可能會有視力受損，甚至有失明的風險。水痘帶狀疱疹病毒引致的腦部感染，則可影響大腦功能，嚴重會死亡。

1）「生蛇」是什麼？



生蛇是因為感覺神經節中潛伏的水痘帶狀疱疹病毒再度激活，所以患者以前大多生過水痘，當然部分患者由於徵狀不明顯而不意識自己曾患水痘，一般都是在身體抵抗力較差時發病。

帶狀疱疹造成的表皮傷口，會有細菌感染的風險，而在面部的帶狀疱疹感染，可造成眼睛的結膜、表層鞏膜、角膜和虹膜發炎。

2）生蛇有什麼徵狀？



生蛇的徵狀通常始於身體一側的皮膚有異常感覺，例如瘙癢、灼熱或刺痛感，有些人還會發燒、全身不適或頭痛，之後在幾天內，身體一側便會開始出現皮疹（多呈現為水泡狀） 。生蛇初期在未出現皮疹時，很容易和普通肌肉痛混淆，如有懷疑，醫生會提醒患者密切觀察皮膚的狀況，如發現皮疹就要再盡快求醫。極少數生蛇患者沒有出現皮疹，診斷會相對困難。

生蛇患者出現像Justin Bieber的面癱併發症並不常見。一旦出現面癱，姚醫生指很多人會誤以為是中風，但兩者有著微妙的差異。中風引致的面癱通常會引起一些附加徵狀，例如單邊身體乏力或麻木，而且中風通常只影響患者下半邊面的活動，前額肌肉不受影響，即患者仍能夠抬額皺眉；相反，生蛇引起面癱的患者，其前額肌肉也會受到影響。

▼生蛇除了痕癢和紅腫外，還有什麼徵狀呢？有哪些人較容易生蛇？生蛇可以預防嗎？（按圖 👇👇👇）：

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3）如何治療生蛇？是否要在黃金時間內求醫？



一旦診斷為生蛇，醫生會使用針對帶狀疱疹的口服抗病毒藥物，而嚴重的個案，例如眼睛或腦部受感染的病人，或需要靜脈注射抗病毒藥物。面癱個案則會處方口服類固醇藥物以減輕面部神經炎症，另外亦會處方眼藥膏和護眼墊以減少眼角膜受損的風險。

姚醫生提醒，一般會建議生蛇患者在皮疹出現後七十二小時內開始抗病毒治療最有效，以阻止病毒繁殖，幫助皮疹更快癒合，並減少疼痛的嚴重程度和持續時間。過了這段黃金時間，如果仍有新的皮疹出現，服用抗病毒藥物也可能會有幫助。

4）哪些人是生蛇高危人士？



年齡是生蛇最重要的風險因素，發病率在大約五十歲後開始顯著增加，約兩成病例發生於五十至六十歲，四成病例發生在六十歲以上，估計約一半活到八十五歲的人士都曾經歷生蛇。

姚醫生指出，臨床上也偶然遇過年輕的生蛇病人，但個案相對較少，可能因睡眠不足或生活壓力誘發。她曾處理的個案中，最年輕的生蛇病人為二十多歲的大學生，因學業壓力和感情煩惱而誘發生蛇。

姚醫生補充，由於帶狀疱疹不是須呈報衞生署的疾病，所以沒有本地數據。但有關華人帶狀疱疹的系統性分析文獻有提及過，少於三十歲的成年人，一千人之中每年就有1.53人病發，而四十歲以下成年人則有1.64至3.15人。七十歲以上的病發率，是三十歲以下成年人的七倍以上。

姚醫生續指，其他高危因素包括免疫系統較弱人士，如癌症患者、正接受化療、免疫抑制藥物人士（如自體免疫性疾病和器官移植的病人），或愛滋病患者等。

5）生蛇圍繞身體一圈會死，是真的嗎？



人體神經線分別存於身體左右兩側，生蛇通常只會感染其中一條神經線，只影響身體其中一側，而兩側神經線同時發病的機率非常低，但即使發生也不代表會死亡。如果多條不相鄰的神經線同時受影響，可能是散播性帶狀疱疹，出現併發症的機會較高，需要盡早接受靜脈注射抗病毒藥物。

６）預防生蛇的方法？



姚醫生分享，除了注意作息及適當減壓外，最有效預防生蛇的方法便是接種疫苗。研究顯示，接種疫苗可大大減低生蛇的風險（預防有效率超過九成）及其相關併發症，如疱疹後神經痛。

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