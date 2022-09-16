養和醫院成立百年辦展覽　展出二戰行醫箱、早年手術室用具

一間最初只有28張病床的香江養和院，經過100年，發展成現時有約650張病床、超過30 個專科中心的養和醫院。在成立百年之際，養和醫院明日（17日）起在香港醫學博物館舉辦「養和百年歷史展」，當中多項展品是首度向公眾展示，包括二次世界大戰時隨身攜帶治療傷兵的行醫箱。



▼養和百年歷史展▼



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養和醫院成立百年，明起至12月30日在香港醫學博物館舉辦「養和百年歷史展」，展館內除詳細列出養和百年來的歷史，也展出不少歷史文物，包括上一任養和醫院院長李樹培於二次世界大戰時隨身攜帶治療傷兵的行醫箱、早年使用的手術室用具、五十年代養和醫院的手術室收費冊等。

盧寵茂指養和醫院積極參與公私營協作

醫務衞生局局長盧寵茂今日（16日）出席展覽的開幕儀式，致辭時提到養和醫院不止提供好的醫療服務，也着重人才培訓及研究。

他提到在疫情下，公立醫院受壓，包括養和醫院在內的私家醫院積極參與公私營協作，提供病床接收公立醫院病人，養和醫院更有提供新冠門診及遠程醫療等服務。

副院長指現有約400張病床接收公立醫院病人

養和醫院副院長陳煥堂表示，現時有約400張病床接收公立醫院病人，當中絕大部份都是非新冠病人。他提到，在第五波疫情最嚴峻、即2至3月時，養和醫院一度提供1,000張病床接收公立醫院病人。

他續指，目前難言要以甚麼步伐再增加多少床位接收公立醫院病人，並稱會與當局緊密溝通及協調，同時要顧及私院原有病人的需要。