養和話你知｜勿空肚食早餐有根據，168減肥法不吃早餐有否問題？

「我不會空肚吃早餐」，相信不少人都對黎明（Leon）這句金句有印象，但吃早餐正常不是空腹吃嗎？後來他解畫，原來意思是指吃早餐前先喝一杯暖水。養和醫院腸胃肝臟科專科醫生表示「不空肚吃早餐」其實有根據，早餐前喝水有助消化，另外他亦提醒吃早餐要留意進食時間、份量、食物選擇。



「不空肚吃早餐」先喝水有助消化

養和醫院腸胃肝臟科徐成智醫生指出，現時沒有臨床研究顯示早餐前應喝甚麽流質，但早上起床如果有胃酸倒流或者膽汁倒流，我們再喝一些水或流質食物，將胃酸和膽汁沖回胃部，確實可以有助消化。

他表示早上起床有飽腹感覺，可能是前一晚吃得太豐富，令刺激胃酸和膽汁分泌增多，胃部需要休息，因此不會有肚餓的感覺。通常當感到肚餓時，身體會發出信號，例如「肚打鼓」，要小心長期空肚「餓過頭」，易造成胃部毛病，「例如『肚打鼓』後1至2小時胃部開始沒有聲音，沒有肚餓感覺，其實胃酸仍在分泌，若沒有食物可以消化，就會傷害胃黏膜以及增加胃發炎機會，最後可能造成消化不良，甚至胃潰瘍。」

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進食早餐要留意食物選擇、時間

不少上班族都試過匆忙趕上班，沒有時間吃早餐，唯有喝咖啡或飲品。徐成智醫生提醒，早上起床後腦部和身體需要特別多營養和血糖，一杯咖啡和飲品並不足夠，而且咖啡會刺激胃酸分泌，有胃酸倒流的病人不適宜喝太多。

他補充，若時間太趕，吃少量流質食物，或者吃一個包，都好過長期空肚，也應留意不要吃得太快，不咀嚼就吞下食物，所需的消化時間會延長，同時增加胃部負擔。

他建議起床後1至2小時吃早餐，因爲早上身體需要「皮質醇」刺激身體不同荷爾蒙分泌，包括控制血糖的胰島素。長時間空肚容易令血糖水平失衡，引起血糖不穩定和消化不良問題。「起床大約1至2小時吃東西，並養成每天固定時間進食的習慣，身體荷爾蒙分泌都會平均一些。」

168減肥法不吃早餐， 是否有問題？

近年不少明星都奉行168減肥法，即是一日中有16小時禁食，集中在8小時內吃完食物。 徐成智醫生表示，多項研究顯示，168減肥法有助中央肥胖和超重人士減肥，但他不建議不吃早餐，並提醒市民進食份量不恰當反而會適得其反。「因為將進食的時間集中在8小時內，因而亂吃東西或吃過量，以補償16個小時沒有進食，可能亂吃東西或吃過量，也會造成反效果。」

徐成智醫生指出早餐關鍵在於飲食要均衡，方可減少對胃部的負擔。血糖過高和有中央肥胖人士，不應一次吃太多澱粉質、碳水化合物、甜食；有消化不良問題的病人，也應少吃多餐，份量適中，「吃早餐的良好習慣應該是感到肚餓就吃，吃到不餓就停，會有助減少消化不良病徵。」徐醫生說。

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