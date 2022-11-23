肺癌｜參加免費肺癌篩查把握黃金治療期 主婦：再拖後果不堪設想

亞洲癌症研究與教育聯盟(ACARE)聯同肺癌關注計劃「呼吸希望」(A Breath of Hope)推行的「港人免費肺癌篩查計劃」，計劃推行至今有逾3000名人士進行肺癌風險評估網上問卷，附合資格人士進行相關檢查。有7.3%的參加者出現疑似惡性腫瘤，或不排除為惡性腫瘤結節的情況。其中參加計劃並確診肺癌的陳女士分享了她的經歷，感激進行檢查發現癌症，經歷幾個月治療後現時重新開始享受生活。



據香港癌症資料統計中心數據顯示，2020年香港有3910人死於肺癌，佔癌症死亡總人數的26.4%。肺癌患者第一期的五年存活率高達68%-92%，在第四期的五年存活率僅有10%，因此，若肺癌細胞在較小及未擴散的早期階段可以被及時篩查發現，將有助於提高患者的治癒機率，延長存活期。

「ACARE x A Breath of Hope港人免費肺癌篩查計劃」於2022年1月正式發佈，截至今年7月15日，已有超過3000名人士填寫此項計劃的肺癌風險評估網上問卷，其中有大約17%的人士符合計劃的篩查要求。經過半年時間，計劃的承辦方香港綜合影像診斷中心已為超過160位参加者進行了對低劑量電腦掃描(Low-dose Computed Tomography, LDCT)檢測。在分析151位參加者的檢測結果後，發現有高達7.3%的參加者出現疑似惡性腫瘤，或不排除為惡性腫瘤結節的情況。除此之外，參加者中有65%的非吸煙者和72%吸煙者出現結節或磨玻璃陰影的情況。

▼同場加映，肺癌6大較少人知的症狀：（按圖 👇👇👇）

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其中參加計劃並確診肺癌的陳女士分享了她的經歷。陳女士稱，自己一直完全沒有病徵，幸有是次計劃及早發現自己已患上肺癌，繼而可以及時開始接受治療，在三至四個月的靶向治療後成功控制到肺癌細胞的繼續生長，之後透過手術成功切除腫瘤。陳女士現時精神狀態良好，看不出是一位經歷過幾個月治療的癌症患者。

陳女士坦言：「倘若再拖一段時日，待有明顯病徵出現時，真的不堪設想到時結果會怎樣。」目前，她接受的整個療程都相當順利，手術結束後兩個多月，已可以重新開始享受生活，平日照顧孫兒，不時做運動，亦正計劃與家人去旅行。

▼同場加映，肺癌分4期，不同的階段，有不同的徵狀（按圖 👇👇👇）：

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▼同場加映，預防肺癌的日常習慣（按圖）：

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亞洲癌症研究與教育聯盟(ACARE)及肺癌關注計劃「呼吸希望」(A Breath of Hope)希望透過是次「ACARE x A Breath of Hope港人免費肺癌篩查計劃」活動，加強公眾對低劑量電腦掃描有更加深入了解，並提升公眾對肺癌篩查重要性的認識，期望公眾能做到及早篩查及早治療，提升肺癌患者的治癒機會。同時，計劃發起方也期望香港政府能夠早日將低劑量電腦掃描（LDCT）納入受資助的篩查項目，推出相應的面向全港的免費肺癌篩查計劃，早日惠及更多市民。