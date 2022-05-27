無煙者亦會患肺癌 基因檢測助揪出病因 精準配對標靶藥物

眾所週知，吸煙為肺癌的風險因素，但非煙民亦會有患病的風險，一旦腫瘤出現基因突變便成為癌變的關鍵。香港腫瘤學研究學會（HKOSG）創會主席、臨床腫瘤科專科李宇聰醫生指，現時非小細胞肺癌病例中，有接近約七成基因突變是已知並有相對應的標靶藥物。若可以及早發現，便可以對症下藥。其中MET基因突變個案預後極差，不少患者的癌細胞可能有骨、肝及腦部轉移。近年，醫學界針對MET基因突變肺癌所研發的標靶藥物，證實用於一線治療，總緩解率接近七成。

一名年約50歲的女士，本身沒有吸煙的習慣，在2021年4月確診肺癌，初期沒有症狀，經過身體檢查才發現自己患病，經過多種基因檢測發現，診斷為MET基因突變肺癌，而且癌細胞已擴散至淋巴及腦部位置。

吸煙雖然是肺癌的主要風險因素，但實際上非吸煙人士也有機會患上肺癌，李醫生引述美國疾病控制和預防中心的研究，一共分析了當地2011至2016年逾12.9萬宗肺癌個案。研究顯示，每100名確診肺癌的患者中，有12人從未吸煙。非煙民肺癌患者中，女性非煙民患者的比例較男性高，且患非小細胞肺腺癌的佔比較多。

他續指，構成肺癌的風險因素，還包括基因突變。因肺細胞產生基因突變，令其異常生長，腫瘤抑制基因會因而失去原來作用，導致癌細胞有機可乘，甚至誘發癌症。其中MET基因突變常見例子有外顯子14跳躍突變，佔非小細胞肺癌病例中約3%。

李宇聰醫生指，患者在進行檢測前應與醫生討論最適合的基因檢測類型，並衡量檢測基因的內容，檢測效率，所需時間。

晩期肺癌昔日只單靠化療 選擇合適基因檢測 盡快對症下藥

惟昔日確診晚期肺癌的患者一般只能接受化療，李醫生指，一項涉及逾1,100名確診患晚期非小細胞肺癌的患者研究，數據顯示，他們接受化療，其整體存活期中位數為7.9個月、一年存活率為33%、兩年存活率為11%，總緩解率僅19%，可見化療對治療晚期非小細胞肺癌的效果有限。

隨着基因檢測逐漸普及，確診晚期肺癌的患者，其組織樣本一般可用於基因檢測，以找出癌細胞是否帶有特定基因突變，從而判斷是否適合使用標靶治療。李醫生指，基因檢測可分為三類：單一、多種及全方位基因檢測。他提醒，進行基因檢測的目的是找出肺癌細胞特性，從而度身訂造治療方案。患者在進行檢測前應與醫生討論最適合的基因檢測類型，並衡量檢測基因的內容，檢測效率，所需時間。

一旦患者揪出病因後，下一步便可以對症下藥。近年標靶藥物口服MET抑制劑證實用於一線治療，其總緩解率可達接近七成，相對傳統化療的成效高，而且免疫治療需要視乎生物標記PD-L1的表現，故並非所有患者都適合。李醫生指，該標靶藥物亦證實有效治療腦轉移。不過他提醒，服用該標靶藥可能會面對常見的副作用，例如：手腳腫脹、噁心、疲倦等，他建議，患者服用前，需告訴主診醫生所有正在服用或剛開始服用的藥物，以免有藥物相冲。