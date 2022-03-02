祝文君逝世｜因肺癌病逝終年55歲 肺癌成頭號殺手年殺逾4000人

曾以主持形象深入民心的藝人祝文君，2月28日晚因肺癌病逝，終年55歲，消息令人震驚。肺癌過去予人男士癌症的印象，但據醫管局最新數據，其實肺癌亦位列本港最常見的女性癌症第３位，同時亦為本港女性的頭號癌症殺手。

祝文君在周星馳電影《食神》亦有客串演出，戲中她以主播身份採訪「瀨尿牛丸」。（片段截圖）

《城市追擊》主持形象深入民心

據悉，祝文君是在睡夢中離世，並且家人當時都陪在身邊。她最後一次更新facebook是於1月28日，她在帖文內展示了自己種植的羽衣甘藍，並表示：「牛年跟它說聲拜拜，虎年它會否重生？期待」。然而，她卻在虎年到後不幸離世，令人惋惜。

曾任職銀行職員的祝文君80年代加入邵氏藝員訓練班，89年參加《歡樂今宵》歌唱比賽後，隨即報考TVB第三期藝員進修班。由於祝文君外形大方、口齒伶俐，所以在TVB經常當主持，先後在《K-100》、《娛樂新聞眼》、《城市追擊》等節目任職，尤其《城市追擊》主持深入民心，就連星爺的《食神》亦曾找祝文君來客串扮演主持。

▼同場加映，醫管局日前公佈本港最新癌症數據（按圖 👇👇👇）：

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女性肺癌發病率逐年增加

肺癌過去予人男性患者居多的印象，但翻查數據卻不然。據醫管局最新數據（2019年）顯示，肺癌超過大腸癌成為本港最常見的癌症，肺癌新症按年增6.2%，錄得5,575宗，當中男性佔3,424；女性佔2,151宗，同時亦位列女性最常見癌症第3位。當中，女性的肺癌發病率自2013年起正穩定增加，情況不容忽視。

當中，有57%的肺癌新症患者確診時的病情已達第4期，令肺癌同樣亦成為本港的「頭號殺手」。不論男女，肺癌均為死亡率最高的癌症，2019年有4,033人因肺癌死亡，包括2,651宗男性及1,382宗女性死亡個案，而大部份女死者的年齡為65歲或以上。。肺癌的死亡數字佔整體27.1%，按年上升4.7%，每10萬人就有54宗死亡個案。

▼肺癌症狀包括（按圖 👇👇👇）：

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▼同場加映，肺癌分4期，不同的階段，有不同的徵狀（按圖 👇👇👇）：

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久咳不癒 肺癌警示

其實，大部份肺癌的起因均與吸煙有關，當中煙民患上肺癌的機會率是非煙民的20倍，而經常吸食二手煙同樣亦會增加患上肺癌的機會，較普通人高2至3倍。

除吸煙或吸入二手煙外，吸入部份放射性氣體、化學物質、接觸輻射，以及有肺癌家族史、不良生活習慣、免疫力減弱等原因都會增加患上肺癌的機會。因此，即使是非吸煙者，也要留意自己的生活環境和習慣。

當中，如發現自己身體出現以下症狀，就要提高警覺隨時是患上肺癌的警示。

．久咳不癒

．咳嗽或呼吸時胸口隱隱作痛

．氣促、痰中帶血

．食慾不振、體重下降

．聲線沙啞、吞嚥困難

．指尖腫脹、頸部淋巴腫脹



至於要如何預防肺癌，則可從日常生活入手，包括避免吸煙和吸入他人的二手煙。另外，患上肺癌的風險與吸煙多少及時間長短有關，假如你在少年時代已開始吸大量香煙，那麼患上肺癌的機會便自然較高。但即使你已吸煙多年，戒煙絕對為時未晚，因這仍可令你獲得戒煙成功所帶來的各種好處。

此外，在日常生活中亦應避免吸入過多油煙，特別在煮食時多採用蒸煮炆燉的方式，避免會產生大量油煙的煎炒炸烹調手法，並要使用抽油煙機。

▼預防肺癌，要由日常做起（按圖）：

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患者確診多已達晚期

據臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉醫生過去受訪指，肺癌初期病徵不明顯，通常在癌細胞擴散後才較容易被察覺，當癌細胞擴散至骨骼或腦部，患者出現骨痛或頭痛求診才發現。近三分之二的肺癌患者首次確診時已達第3至4期，5年存活率相對較低。

第三期肺癌患者的腫瘤雖然已經擴散至頸部淋巴，但未有轉移至遠端器官，仍有機會長久控制，可先做手術，切除腫瘤，再配以輔助治療如放射治療和化療，但事實上，只有約三分一的第三期患者適合手術。另有三分一的較嚴重個案，做手術都未必能將腫瘤清除乾淨，會先做放射治療及化療，縮細腫瘤後，才考慮進行手術。

最後的三分一患者，則根本不適合做手術。傳統上，醫生會建議同步進行屬於根治性的放射治療和化療，但根據臨床數據，患者通常五至六個月後便開始有復發情況。近年有新選擇，在同步放化療後，加入一年的免疫治療，能大大提升整體存活率，亦可減低死亡或惡化風險47%。

至於第四期患者，因為有腫瘤轉移，不適合做手術。幸現時已進入「標靶藥年代」，患者可進行基因測試，選擇合適的標靶藥作為一線治療藥物。以往第四期肺癌患者的存活中位數僅9至12個月，服用標靶藥下，則大幅提升至28至38個月。

▼同場加映，肺癌6大較少人知的症狀：（按圖 👇👇👇）

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