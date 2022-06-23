癌症｜肺癌易轉移上腦？記憶衰退非因認知障礙 醫生詳解腦轉移
不幸確診癌症已是個噩耗，但更可怕的是癌細胞擴散至身體其他部位，其中一個典型的擴散方向是腦部，並會形成繼發性腦癌，這個情況稱為「腦轉移」。本文請來臨床腫瘤科專科盧頴嬋醫生詳細講述腦轉移成因、存活率、病徵及治療方法。盧醫生將介紹一種可減低後遺症的嶄新電療技術，亦會分享一個確診過程較特別的治療成功個案。
成因與癌症類型和期數有關 存活率近年有所提升
盧醫生指，癌症「腦轉移」是指腦部以外的其他身體器官出現原發性癌細胞，而癌細胞隨著血液或淋巴系統循環，擴散至腦部並形成腫瘤。「例如乳癌的癌細胞隨著血管，從乳房擴散到腦部。」腦轉移情況絕不罕見。盧醫生指研究顯示，20％癌症病人會出現腦轉移。「雖然腦癌本身也有原發性，但轉移性更為常見，是前者的十倍。」
她解釋，腦轉移出現主要基於兩大因素，第一是癌症類型，第二是癌症期數。
癌症類型的因素方面，黑色素瘤、肺癌、乳癌、腎臟癌等較易出現腦轉移。其中肺癌和乳癌除了因為是較常見的癌症，更因為這兩種腫瘤有傾向轉移的性質。「例如三陰性、HER2型陽性的乳癌腫瘤特別『喜愛』轉移。」而肺癌可分為「非小細胞」和「小細胞」兩類型，前者出現腦轉移的情況大約20至40％，而後者則高達40至50％。
此外盧醫生指出，傳統而言腦轉移的存活率中位數只有六個月，但她補充，近五至十年，電療技術的進步和多種新型標靶藥的研發令存活率有所提升，「視乎腫瘤類型，現時存活率中位數約八至十六個月。有些病人透過治療，壽命甚至可延至數年。」
初期病徵不明顯 難以自我察覺
盧醫生指，由於腦部結構複雜，因腦轉移出現的腫瘤在不同位置及大小，會出現不同徵狀。「腫瘤較大會令腦部出現水腫而增加腦壓，引致頭痛、反胃、嘔吐等症狀；其中頭痛情況在早上起床後較明顯。」此外，有些情況病人會抽筋，而且味覺和嗅覺會變得不靈敏。
「如腫瘤壓著視覺神經，會導致重影、突然眼前一黑；如腫瘤出現在控制言語、思想的區域，便會影響語言和思維能力，令病人出現口齒不清、思想紊亂、無法清晰表達想法、記憶力衰退的情況；如腫瘤出現在控制四肢的位置則會影響手腳靈活度，令單邊手或腳突然無法移動。」她指這些徵狀較難察覺，因為部分徵狀與化療副作用、認知障礙症及中風的症狀相近；加上約三份一的腦轉移個案甚至沒有症狀，令病人難以察覺。
立體定位放射手術大減後遺症 部分可作手術治療
腦轉移的治療方法包括電療、手術、化療、標靶藥等，各自都有優點和缺點。盧醫生指治療方法主要根據腫瘤性質、大小、位置、數量以及病人是否有嚴重病徵這五個因素而定，「因此每個腦轉移個案的治療方案都有所不同。」
電療方面，傳統的「全腦放射治療（Whole brain radiotherapy）」後遺症一向為人熟知，例如會影響集中力、反應力、記憶力、分析力等。但盧醫生指，現時電療技術已提升，可避免觸及腦部的海馬體，從而大大減低記憶力受損等後遺症的出現和嚴重性。
較新的「立體定位放射手術（Stereotactic radiosurgery）」，射線能量較高且更具針對性，從多個方向射向腫瘤，附近的正常細胞所受的輻射劑量較低。「有時亦會用於配合其他治療方法，以減低局部復發的機會。」
電療並非任何情況下都能取代手術，例如腫瘤太大、壓著神經線而導致嚴重頭痛等症狀，便需要即時進行手術處理。「如果腫瘤數量只有一粒或位置容易處理，手術治療更為適合。」不過，手術治療的缺點是需要全身麻醉，而且術後或有腦出血、細菌感染等情況，更可能會增加中風機會。
至於化療和標靶藥方面，由於人腦有「血腦屏障」，猶如一層膜狀包圍腦部，將包括藥物在內的大型異物隔絕在外，使傳統化療藥物難以穿透血腦屏障，因此療效不大。「不過近十年，肺癌標靶藥發展成熟，在部分基因突變的個案中，口服標靶藥能夠穿透血腦屏障，治療腦轉移癌症；而且標靶藥經血液循環，能夠在全身發揮控制癌症的作用。」
70歲婆婆肺癌復發引至腦轉移
腦轉移真是防不勝防。當癌症得到根治後，病人一定要提高警惕，如發現不尋常的症狀應及早求醫。盧醫生曾診治一名肺癌病人因病情復發而出現腦轉移。
「病人是約70歲的婆婆，她因持續一星期出現反胃、嘔吐、眼濛而求醫。她兩年前曾經患上第二期肺癌，經手術後得到根冶。主診醫生擔心癌症復發，於是轉介給我。我為婆婆立即安排腦部磁力共振掃描，結果發現她的後腦有一個兩厘米的腫瘤。」盧醫生發現婆婆的肺癌指數很高，懷疑她的肺癌復發及出現腦轉移，「然而，全身正電子掃描除了顯示腦部的腫瘤，並沒有發現其他復發的異樣。」礙於婆婆不願意進行手術，因此盧醫生無法抽取腦部的腫瘤細胞進行化驗，從而確認腫瘤是否屬於腦轉移還是腦部原發性的癌症。
經過三個多月的監察，她的肺癌指數繼續上升，而且腦部的腫瘤亦進一步擴大。最後盧醫生為婆婆安排了立體定位放射手術將腦轉移的腫瘤清除。「幸好婆婆對電療沒有太大的副作用。療程後，她的肺癌指數亦逐步下降。」「至今超過一年半，婆婆一直定期覆診檢查，腦轉移和肺部都沒有復發跡象。」盧醫生十分高興見到婆婆現時生活回復正常，還可以繼續照顧兩個孫兒。
盧頴嬋醫生，香港註冊臨床腫瘤科專科醫生（照片由醫生授權刊登）