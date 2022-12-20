冬天保暖｜保暖衣穿錯方法只會凍上加凍　2類飲品寒流下不宜多喝

寒流來襲，氣溫驟降。有中醫師提醒，冬天務必注意「3大錯誤保暖行為」，以免讓身體冷上加冷。



台灣的中醫師余雅雯在Facebook專頁「上璽中醫余雅雯中醫師」發文指出，寒流期間民眾有些錯誤的保暖方法，非但無法禦寒，反而會導致身體更冷、有着涼的風險zxad

寒流未退，大家還是小心一點，別靠以下3個方法保暖：（按圖了解）

+ 5

第一個就是喝酒、咖啡暖身。余雅雯說，喝酒會讓血液離開身體器官流向四肢末梢，「讓核心體溫下降，造成低體溫」；而喝咖啡會刺激交感神經系統，導致血管收縮、血流變少，使得離心臟最遠的四肢體溫降低，讓人更容易感覺手腳冰冷。

余雅雯說，第二個錯誤保暖行為就是錯誤穿着發熱衣，例如在發熱衣裏再穿一件衣服或穿太寬鬆的衣服，會導致水氣留在人體皮膚上，失去發熱保暖效果。另外，有人會選擇運動時穿着發熱衣，以為可以保暖，但其實發熱衣的特殊纖維會讓汗水無法排出，使人覺得更冷。

余雅雯強調第三個錯誤保暖法、也是民眾需要非常注意的，就是單獨泡湯或泡澡。余雅雯提醒，有心臟血管疾病的人，絕對不宜單獨泡湯，因為冷熱溫差易導致血管急速舒張、收縮，進而引發心肌梗塞或缺血性中風。同時，她也建議民眾不要空腹泡湯，因為這個狀態下血壓較低，最好是飯後先休息2小時，且泡湯水溫控制在攝氏40度以下比較安全。最後，泡完澡要趕快穿上衣服，不要讓身體吹到風並多多補充水分。

【延伸閱讀，更多銀髮冬日保健養生建議】

冬天飲食｜養氣補血宜多吃南瓜栗子7食物 5件事易傷身應少肉減辣

+ 21

冬天泡腳｜溫度、時間、水量有學問 加鹽、醋添效果 3種人不宜

+ 19

延伸閱讀：

不只保暖！天冷蓋「這重量」厚毯子讓你睡更好 降低6成焦慮產生擁抱感

又一波強烈冷空氣周三報到 不到十度低溫一路迎耶誕

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」