胃氣脹｜減吃豆類、奶類有助紓緩 情況未改善 「這食品」也要戒
撰文：中天新聞網
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腹部脹氣、消化不良是常見的腸胃疾病，尤其是剛吃完美食，肚子就鼓起來。
對此，中醫師表示，除了豆類製品、奶製品以及高澱粉含量的南瓜、芋頭及馬鈴薯較難消化要少吃外，若有較嚴重的腹脹問題也要減少麩質攝取。
要紓緩胃氣脹，原來從飲食入手是最基本：（按圖了解）
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來自台灣的中醫師葉姿君在Facebook分享，一般來說飲食宜忌都是按照大原則，體質熱性的不能吃燥性/上火食物，體質寒性的不能吃生冷，但有兩個例外他特別提醒：一個是腹脹，另一個是皮膚問題。
葉姿君指出，腹脹除了要避免像糯米這類難消化的食物以外，還有另外這三類食物需要注意少吃。
1. 豆類製品：紅豆湯、綠豆湯、豆漿、豆乾豆皮、咖啡。
2. 牛奶及奶類製品：乳酪、芝士等等。
3. 高澱粉含量的根莖類：南瓜、芋頭、馬鈴薯。
葉姿君表示，若是有戒口，脹氣的問題可以改善約8、9成，至於較難改善的腹脹問題，就必須要考慮減少麩質攝取，像是麵包、糕點類等，使用麵粉製成的食物。
究竟腹脹能否靠藥物調整？葉姿君說明，雖然利用藥物可以把腸胃的消化機能強化，但是如果能配合平日注意飲食習慣的話，其實是可以達到事半功倍的效果。
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