減肥｜容易變胖　仍想吃麵包？或非飲食不當　而是「這裏」出問題

隨着疫情趨緩，民眾生活慢慢回歸日常，但有些人疫後身材變形，還出現易喘、疲倦無力等症狀，擔心是長新冠後遺症，但到診間檢查，竟發現是甲狀腺低下的問題！



減肥計劃難實踐，可能不是你毅力不夠，而是一種健康警號：（按圖了解）

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台灣的初日診所主診醫生周建安表示，當甲狀腺功能低下時，人體代謝會變得相當緩慢，身體無法正常燃脂，導致脂肪累積形成肥胖，大腦同時會發出能量不足的訊號，讓人體比平時更渴望甜食麵包，攝入的熱量又堆積成脂肪，形成惡性循環，甚至還會出現下肢水腫、皮膚鬆弛、容易斷髮、莫名疲倦、感到沮喪失望等臨床表徵。

周建安解釋，甲狀腺跟新陳代謝息息相關，當壓力上升或生病時，大腦會促使甲狀腺分泌更多的甲狀腺素，讓身體代謝在短時間內快速提升。然而，若長期處於高壓，或藥物使用不當，身體就會產生保護機制，讓代謝下降避免身體過度操勞，其他常見原因還包含自體免疫疾病、碘攝取不足、甲狀腺手術、放射線治療等。

那麼，要如何確認自己有沒有甲狀腺低下的狀況呢？周建安指出，可以先從臨床表徵評估，病患常見特徵包含：

．全身浮肉鬆垮、蝴蝶袖及雙下巴明顯

．下肢水腫

．皮膚鬆弛沒有光澤

．頭髮容易斷裂脫落

．在飲食選擇上，因能量不足，會偏好甜食麵包等高熱量食物，並且容易產生沮喪、失望、憂鬱等負面情緒。



周建安呼籲，對照上述表徵後，發現自身出現相關症狀，建議盡快到診間進行積極檢查，甲狀腺問題不僅影響體重造成肥胖，更是一種疾病，而疾病需要治療，如果忽略甲狀腺的矯正，一昧地進行斷食等飲食控制，只會增加身體的壓力，無法達到減重效果。

換句話說，若長期減重無效或是反覆發胖，甚至平常就容易疲勞倦怠，也很可能是內分泌問題導致，在急着減重前，不妨先確認自己的身體狀態，做好評估調整。

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