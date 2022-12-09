冬天護膚｜營養師教自製木耳飲潤腸護膚　不加砂糖可以什麼代替？

現今社會中有許多人都很注重保養、養身，除了靠保健食品、補品保持皮膚外表的光澤外，吃甚麼食物也可以有同樣效果呢？有營養師表示，其實木耳也是一項非常好的天然保養品唷！



營養師陳宗裕在Facebook發文表示，雖然植物本身沒有膠原蛋白，但木耳具有豐富的水溶性膳食纖維，所以木耳羹湯才會略顯得黏稠糊糊的，對於腸道菌來說是種養分，發酵過後產生的營養物質，不僅可以滋養腸道，還可以維持健康，腸道健康人體就會健康。

對此，來自台灣的陳宗裕營養師還傳授了木耳飲的做法給大家參考：

材料：鮮白木耳20克、砂糖18克（或赤藻糖醇7.5克）。

做法：內鍋加水300mL，鮮白木耳先用果汁機打成汁之後，加水200mL煮熟，再加水400mL，加入砂糖或者赤藻糖醇，放涼後就可以享用~大略可以煮出700CC的微甜白木耳飲。



最後，陳宗裕營養師提醒，如果怕糖的人，可以用代糖代替，或是用藻糖醇，使用7.5克大概與18克砂糖差不多甜，而且赤藻糖醇幾乎沒有熱量（台灣FDA明確標示），可以適量使用無妨，雖然煮完上蓋冰起來可以放一個禮拜，但追求新鮮還是盡快喝完比較好。

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