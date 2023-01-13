妊娠糖尿| 中大研究指九成孕婦攝過多營養易致糖尿 預防4大要點

於孕婦而言，充足的營養固然是對胎兒健康的最大保障，但若吸收過剩也可能會對胎兒，甚至母親的健康造成反效果。近日，中大醫學院發佈最新研究，研究發現香港孕婦普遍營養失衡，在孕懷初期香港孕婦普遍鈉攝取量超標，而膳食纖維則攝取不足。若維持不良飲食習慣，出現妊娠糖尿、高血壓、毒血症或早產風險恐較飲食健康者多30%。

中大醫學院團隊於2017年至2018年間，隨機調查156名懷孕14周以下，平均年齡33歲，懷孕約12周（即懷孕早期）的孕婦，以評估最近3個月的飲食習慣。分析後發現，本港孕婦飲食模式可大致分作三類，即嗜甜及快餐、較健康飲食、肉食三種模式。另外，逾九成人在懷孕初期攝取過量脂肪，半數人日均鈉攝取量是世衞建議的2倍，而膳食纖維更只有2.6%人攝取足夠。

內科及藥物治療學系內分泌及糖尿科主任（學術）馬青雲指，愈來愈多研究反映懷孕時母體營養，影響胎兒發育成長及日後患長期病風險。高鈉飲食增妊娠高血壓風險，嚴重者會併發毒血症；而高糖、多肉、少膳食纖維飲食則增妊娠糖尿機會。

妊娠糖尿病（Gestational Diabetes Mellitus，簡稱GDM）一般在懷孕期第4至9個月間發生。如果孕婦經常進食油膩、高熱量的食物，會導致體重持續上升，對胰島素的需求亦大增；而同時胎盤會分泌一些荷爾蒙，使胰島素敏感度下降，因此造成血糖長期超標或者不穩定。

一般在懷孕期第4至9個月間發生，主因是孕婦懷孕期間體重上升。如果孕婦經常進食油膩、高熱量的食物，令體重上升，對胰島素需求增加，但胰臟卻未能提供足夠的胰島素分泌；同時懷孕期間身體會分泌一些抗衡胰島素的荷爾蒙，令胰島素的功能降低。在這情況下，身體無法把食物所供應的醣份轉作能量，過多的糖份便會累積於血液而導致血糖上升，造成妊娠性糖尿。

妊娠糖尿病的高危險群

1. 肥胖（BMI超過25）



2. 高齡（35歲或以上）



3. 有第二型糖尿病家族史



4. 曾有妊娠糖尿病史



5. 曾誕下重磅嬰兒（4.5公斤或以上）



6. 患有 多囊卵巢綜合症 或 荷爾蒙相關疾病



妊娠糖尿病的症狀

妊娠性糖尿病症狀通常較不明顯，高危一族的孕婦應保持良好的飲食及運動習慣，並留意自己身體狀況。一般產檢雖然已包含基本尿糖試紙測試，但要確認是否妊娠糖尿需進行進一步的血糖篩查。但若孕婦吃多、喝多、排尿多，體重不升反降；又或是吃得不多，產檢時尿糖測試呈現陽性，就有妊娠糖尿的可能。

1. 頻尿



2. 口渴，即使喝水量增多還是口渴



3. 總是感到疲倦



4. 反覆感染，如鵝口瘡（Oral thrush）



5. 視線模糊、視力不良



預防妊娠糖尿病3大要點

1. 保持體重適中



孕婦的體重控制非常重要，能預防妊娠糖尿病並減緩症狀，並確保母嬰健康。懷孕前體重在標準體重範圍內者，懷孕期間體重以增加 10～14 公斤為宜。且須注意體重增加的速度。懷孕 12 週後，每週體重增加 0.3～0.5 公斤為宜。為避免孕婦酮酸血症發生，孕期中應禁止減重

2. 適度運動



運動有助刺激新陳代謝，增加血糖吸收，同時有助降低胰島素抗阻，從而有效控制血糖水平。建議孕婦可在飯後一小時散散步，以增加活動量。

3. 正常而穩定的作息



若必須晚睡，睡前可吃點心，避免半夜出現低血糖，或空腹太久可能造成酮酸血症，對媽咪、胎兒都不好。

4. 保持飲食健康



遵守三低一高（低油、低鹽、低糖、高纖維）+ 多元均衡的飲食原則，可以採取少量多餐的方式，三餐之間可加點心，因為大量進食使血糖快速上升，所以「少吃多餐」可令血糖上升減速，幫助穩定血糖。另外，水果建議一天攝取2份，可在兩次點心時間吃。尤其餐後血糖容易高的孕婦，更應該把水果放在兩餐中間吃。