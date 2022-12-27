婦女更年期｜補腎、按穴紓緩停經不適　3大保養秘訣迎接美好50後

52歲的吳媽媽近來常感覺自己注意力不集中、半夜難以入睡，甚至有莫名燥熱、夜間出現盜汗等症狀，嚴重影響睡眠品質，就醫後才了解到這些都是常見的更年期不適現象。



更年期是生命中自然轉變的一個階段，許多人都會懷疑自己是不是提早進入更年期？台灣國健署指出，台灣女性的更年期大約發生在45至52歲，據國民健康訪問調查顯示，約有八成50至54歲婦女、九成55至59歲婦女，有經期不規律或已停經的更年期變化，停經年齡則平均發生在50歲左右，表示女性一生中有三分之一的歲月是在更年期後度過。

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面對更年期的身心理不適，除了使用荷爾蒙、鎮靜劑、止痛劑等藥物控制，其實中醫也有緩解的方法，可以降低藥物帶來的副作用。

臺北市立聯合醫院陽明院區中醫科主治醫生黃奕碩指出，中醫認為更年期症候群的發生以「腎虛」為主要原因，因此在治療上以「補腎」為減緩更年期症狀的主要方法。而根據研究，台灣婦女常見更年期症狀有肌肉痠痛和睡眠障礙，這兩項都可以透過針灸穴位與中醫用藥來緩解。

1. 肌肉痠痛：

．在中醫用藥上可採用獨活寄生湯、疏經活血湯、芍藥甘草湯、葛根湯等。

．針灸穴位：風池、手三里、足三里等。



2. 睡眠障礙：

．在中醫用藥上可採用加味逍遙散、天王補心丹、甘麥大棗湯、酸棗仁湯等。

．針灸穴位：攢竹、太衝、風池、百會等。



另外，黃奕碩建議，常按摩血海、三陰交、太谿、太衝、內關等穴位，可減緩更年期所帶來的情緒症狀。

3大更年期養護秘訣：

1. 均衡飲食

均衡攝取各類食物，遵守低脂、高纖、高鈣原則，補充天然雌激素食物，可選擇黃豆類及其製品、全榖雜糧、牛蒡等富含植物雌激素的食物。

2. 放鬆舒緩

建議睡前做溫和及放鬆身心的活動，如：泡熱水澡、冥想、瑜伽、深呼吸等，有助於安心入眠，避免劇烈活動影響睡眠。

3. 規律運動

維持規律的生活作息及運動，每天至少運動30分鐘，每周至少150分鐘，增加心血管健康，降低罹患失智症的風險。

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