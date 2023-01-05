小寒‧二十四節氣｜解構小寒4大禁忌 多吃3食物養出暖爐體質

二十四節氣中的小寒，也是冬季的第五個節氣，這意味著氣溫開始進入一年中最寒冷的日子，而且雖然名叫小寒，但根據天文台記錄，香港小寒氣溫一般比大寒更低，俗話說「十病九寒」，中醫界也有「百病寒為先」的說法，代表許多疾病都是因為身體受寒而引發的，所以在這寒冬氣溫下大家更應做好保暖措施。



適當的保暖，能有效防止寒症

人體有6個部位主控身體機能的運作，包括頸部、肩膀、背部、肚臍、膝蓋及腳底。在冬天時，這6大部位更要特別注意保暖，即使氣溫急降，也可以保持健康的身體機能。

▼人體6大部位要保暖？（按圖👇👇👇）

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1. 頸部

頸上有風池穴、風門穴和風府穴，是寒邪最易入侵的地方，建議戴圍巾擋住風寒。

2. 肩膀

肩膀受寒就會痠痛，建議睡覺時最好被子能蓋住肩膀，維持溫暖。

3. 背部

背部主身體的陽氣，是將陽氣輸送到身體各部位、溫經散寒的重要部位。一旦受寒，肺部就容易虛弱，引發咳嗽及各種頸椎疾病，還易使月經失調，產生經痛、腰痛等症狀。因此，冬季最好能加上披肩，或是穿著背心，加強背部保暖，守住體內陽氣，有效避免寒氣入侵身體。

4. 肚臍

肚臍一旦受寒就容易腹瀉，產生腸胃問題，所以要穿著肚臍保暖的衣物，睡覺時也要注意蓋住肚子，尤其是小朋友容易踢被子，可考慮圍上肚兜，保暖肚臍。

5. 膝蓋

女生冬天有時也會穿短裙，受寒的膝蓋會變得僵硬痠痛，所以可用衣物及毯子保暖膝蓋。

6. 腳底

腳底是循環最末端，保溫性差，寒氣侵襲易血液循環不佳，要避免直接接觸冰涼的地面，穿上保暖的襪子，而睡前可以讓腳底泡熱水，至少要泡到腳踝，若小腿或膝蓋有痠痛狀況，也可以泡到膝蓋以上。熱水可加生薑或艾葉，增加血液循環，若不方便，每天不間斷泡熱水，也可達到舒緩效果。

多吃3食物養出 「暖爐」體質

除了天氣等外在因素，造成身體不能維持溫暖還可能是體質虛寒，血液循環差、營養不均衡及運動不足等。但不用擔心，我們可以從飲食著手，養出「暖爐」體質，幫身體祛寒。

1. 薑



生薑含有薑辣素（Gingerol）及薑烯酚（Shogaol）兩種成分，而辛辣口感是來自薑辣素，老薑及乾薑所含的薑辣素更高，能促進血液循環及改善手腳冰冷。薑烯酚則是藉由促進體內脂肪及醣類燃燒來提高體溫，因此一篇刊登於《Foods.》提到每天服用2克生薑能抑制脂肪生成及幫助脂肪分解。

吃薑想要達到最好的功效必須加熱吃，薑辣素經過加熱或乾燥後會轉為薑烯酚，不過若正在發燒、重感冒、喉嚨痛或是腸胃較虛弱者，暫時先避開。

2. 羊肉



羊肉的熱量低，脂肪及膽固醇都比豬肉及牛肉少，含有蛋白質、維他命B1、維他命B2、維他命E、鐵、鈣，能夠促進血液循環，禦寒暖身的作用，為冬季的驅寒食物。《本草綱目》記載，「羊肉能暖中補虛，補中益氣，開胃健身，益腎氣，養膽明目，治虛勞寒冷，五勞七傷之效。」

烹調食用可搭配老薑、麻油、中藥材或是炒深綠色蔬菜，如通菜炒羊肉、羊肉爐、清燉羊肉湯等，減少過度沾醬，用蔥蒜或蘿蔔泥，不僅去腥味，更可提升甜味。

3. 桂圓



龍眼又稱為桂圓，含鐵、鉀、鋅、葡萄糖、蛋白質及多種維他命，經過窯烤烘乾或汆燙日曬，製成龍眼乾，具有補血、益脾、開胃效果，常用於生理期、產後調理、活絡氣血及改善手腳冰冷。

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四大禁忌

另外，要留意身體保暖之外，還要謹記小寒的4項禁忌：

1. 不宜過度運動



小寒過度運動會容易因為天氣冷熱變化導致氣管收縮，有氣喘的人要格外當心。

2. 不宜去高山



小寒天雖然不比大寒天，部份高山天氣仍然濕冷，到山上容易受冷氣團影響筋骨受寒容易感冒生病。

3. 小寒喝過熱湯，不宜外出



小寒喝過熱的湯之後不宜再外出，若再外出容易忽冷忽熱，導致身體不適，有高血壓的朋友更加要注意引發中風危機。

4. 小寒天不要掃落葉



小寒天的落葉簡稱寒葉，寒葉有敗葉的意思，因此不宜打掃，有做事失敗的意涵。

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