女性健康｜陰道又癢又痛怎麽辦？陰道發炎5個照護重點避免復發

陰道發炎是現代都會女性很常面對的問題之一，許多人一整天上班早出晚歸，加上壓力大等等，對此，台灣張瑜芹醫師也表示，碰到了不用擔心，只要儘快就醫，並且在治療期間注意一些該注意的，往往都能順利治療、早日康復，不易再復發！



台灣張瑜芹醫師在Facebook發文表示，陰道發炎只要多注意下面幾個重要事項，就可以避免再度復發：

陰道發炎5個照護重點（按圖了解👇👇👇）

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1. 確保通風：穿著棉質內褲或免洗內褲，避免穿不通風之褲裝。

2. 注意清潔：不要沖洗陰道，外陰部則用溫水沖洗，也要避免用過熱的水和鹼性肥皂清洗。如果正好月經來潮，要勤換棉墊，保持乾淨。

3. 暫停房事：治療期間盡量避免性行為。如果真的要，那對象也要一起來接受治療。

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4. 栓劑使用：先將手洗乾淨，以半坐臥式或蹲下姿勢以食、中指夾住藥片放入陰道口，再以中指將藥片推入陰道約一指深。（使用後有黃色水狀分泌物排出是正常現象，不用緊張）。

5. 藥膏使用：早晚使用於外陰部會癢的地方，使用前用清水洗淨後再塗抹薄薄一層就可以了。

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