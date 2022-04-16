女性健康｜排尿疼痛分泌物現異樣？3招KO陰道炎補充蔓越莓益生菌

陰道炎是不少女性的夢魘，造成陰道炎的原因常為白色念珠菌感染、細菌感染以及陰道滴蟲感染，台灣台北華育生殖醫學中心副院長王呈瑋表示，春分之際氣候不穩定，悶熱潮濕的環境特別容易產生婦科疾病。



台灣生殖醫學中心副院長王呈瑋指出，每到春天，因陰道感染黴菌而就診的女性會增加2至3成，其中最常見的就是念珠菌感染導致發炎以及搔癢難耐。

▼陰道炎主要症狀：（按圖👇👇👇）

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分泌物成白色、濃稠狀、惡臭、伴隨出血應就醫

若是念珠菌感染造成陰道炎，常見症狀有哪些呢？台灣王呈瑋醫師表示，一般正常的陰道分泌物無色無味且清澈，但如果感染白色念珠菌引起發炎反應，分泌物會呈現白色濃稠狀。

此外，有些人的分泌物會以塊狀豆腐渣或芝士狀呈現，觸覺上會伴隨著外陰部搔癢或紅腫出血，有些患者還會在排尿或性行為時感到疼痛，王呈瑋指出，還有些人的分泌物會傳出惡臭，這時就建議趕緊就醫治療。

▼白帶如何反映陰道狀況？（按圖👇👇👇）

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預防陰道炎 維持「免疫力」相當重要

說到陰道炎的預防，王呈瑋表示「提升免疫力」相當重要，像是常常熬夜或是工作壓力大，容易破壞身體免疫力，進而造成陰道炎。王呈瑋醫師建議，平時也要保持規律的有氧運動習慣，例如飛輪、游泳、慢跑。

另外，在運動時為了保持會陰乾燥並減少與外陰、肛門和尿道口的摩擦，盡量不要選用像是近年流行的貼身legging運動服飾，運動服裝穿著建議以寬鬆、通風為主。

此外，王呈瑋醫師表示，從中醫觀點來看，子宮怕寒冷，而宮寒的常見臨床症狀，包括月經失調、經痛、分泌物多，「若要讓子宮維持健康狀態，可以不高於攝氏45度水來泡腳，藉以活絡、增進體內循環，幫助排出體內毒素，達到暖宮的目的，終結婦女病。」

私密處保養 可補充蔓越莓、益生菌

關於私密處保養，台灣Heho健康營養師陳筠臻表示，蔓越莓富含原花青素，能夠保護泌尿道黏膜，抑制病菌附著在尿道上；而益生菌能夠調節陰道菌叢，有助於私密處黏膜的酸鹼平衡，形成弱酸性的天然屏障。除了補充蔓越莓、益生菌維護妹妹健康，喝足水分稀釋尿液、保持衣物通風，能更有效預防私密處困擾。

▼預防及改善陰道炎的生活貼士：（按圖👇👇👇）

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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