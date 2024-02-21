春天都來也意味着梅雨的季節的出現，而香港人長期坐在冷氣房，加上經常愛吃甜食手搖飲品，容易形成痰濕體質，而痰濕體質的人容易感到疲倦以及四肢無力，甚至會影響經期的症狀。而作為現代人見的體質，痰濕的體質在中醫的角度上，痰濕阻礙了水液的代謝運行，會造成氣血不通。到底如何可以改善以及調理痰濕的症狀？其實可以試着由穴位、湯水、茶療方面調理，協助體內水液代謝重回正常。



💦何為濕？

在中國文化的角度，大自然的氣候的變化被歸納為「風、寒、暑、濕、燥、火」的六氣，是萬物生長必要的元素，但如果六氣的變動失去平衡的時候，就會成為六邪，對人體產面負面影響。當濕氣過重，會使濕邪積聚在體內，形成疾病。有台灣大學的教授指出濕邪的出現是日積月累而形成的，當春季潮濕天氣逐漸增多，體內濕氣日漸積聚，就會容易因濕邪入侵而出現各種疾病。

濕氣的源頭大致分為外濕以及內濕，外在的濕氣的源頭在於大多是長期處於潮濕的環境之中，而香港四季都經常處於潮濕的狀態，雨水以及雲霧經常聚集，加上工作長期留在冷氣房內，平日又缺乏運動幫助排汗的話，容易累積濕氣在體內。內濕造成的原因與平日飲食的習慣有相當大的關係，平日愛吃生冷，煎炸食物，損害脾胃功能，使水液代謝的功能有所下降。而平日暴飲暴食，飲食習慣不良的人也容易讓濕邪入侵體內。

💦濕氣種類

在中醫的角度濕氣有分為不同種類，常見的分別是當濕氣遇熱的濕熱；濕氣遇寒的寒濕，以及體內津液異常積聚，使水液代謝出現問題的痰濕，而濕重是百病叢生的源頭，不同濕氣形成都有些不同，例如寒濕出現的原因在於長期在冷氣房內逗留，抑或氣候潮濕寒冷，加上愛吃生冷食物以及飲品，就會使寒邪及濕邪同時入侵體內；濕熱的出現是由於天氣濕熱，氣溫高雨量大的環境之下，加上生活習慣不良如經常熬夜，長期壓力情緒壓抑致肝氣鬱滯而使損害脾胃，加強暑邪及濕邪進入身體，形成濕熱。而痰濕的體質形成除了外在環境潮濕之外，平日飲食不當，暴飲暴食，愛吃寒涼食物，使脾胃運化負擔過重，損害脾胃並有大量痰濕津津液留在體內未能及時排出，造成痰濕。

按圖看濕重常見四大症狀：

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💦濕重症狀你中了哪種？

💧易感疲倦

濕氣過重會使身體感覺沉重容易疲倦，難以提起精神。

💧體型偏浮腫

濕氣重體質的人早上醒來會更易臉部浮腫，而當長期維持同一坐姿或站姿也會容易使腿部浮腫。

💧胃口不好

由於濕重的人脾胃功能較差，所以腸胃功能也會容易消化不良，常常一吃完一頓飯就腹脹，或經常感到沒胃口。

💧便便黏膩

當體內濕氣積聚，排便時便便便會經常黏膩不成形，還容易肚瀉。

💧舌苔厚膩

濕重體質的人士舌苔容易腫脹，而不同濕重體質舌苔的顏色則會有分別。

💧滿臉油光

濕重的人頭髮以及皮膚常常出油甚至易長疹子。

濕重不同體質的分別？

痰濕體質症狀

由於體內水液內停而出現痰濕凝聚，導致體型肥胖，經常感疲倦以及身重，嗜睡懶動，大便軟爛等症狀。由於痰濕聚於身體內以致經常痰多，體型較肥胖，腹部肥胖鬆軟。

．舌頭較腫大，舌苔偏白膩

．頭髮額頭經常出油出汗

．經常會胸悶，痰多，喉嚨卡卡的感覺

．胃口不佳，大便散軟

．下半身經常水腫



(圖片：醫師Easy製圖)

濕熱體質症狀

由於內藏暑邪及濕邪於體內，使舌紅苔黃、眼乾目赤、小便短黃、臉易生痘痘。而在中醫的角度如果是脾胃的濕熱會另有腹悶、四肢沉重、臉色偏黃；而肝膽濕熱則會側胸部即脅肋會脹痛，大便不調，甚至陰部痕癢或陰囊位置現濕疹。

．平日易口乾口苦

．大便偏軟、質黏、異常地臭，肛門會有灼熱感

．舌頭偏紅，舌苔偏黃

．女士白帶量多，色偏黃有異味

．大便色偏黃

．臉易生痘痘

．體味偏重

．出汗仍有發熱感



寒濕體質症狀

寒濕人士最怕冷，四肢易感冰冷，寒濕在體內未能排出調理督容易傷脾胃，皮膚易長濕疹，出冷汗，舌苔偏白，甚至會經常腹瀉。

．臉色偏青白暗

．下半物易浮腫

．容易腹瀉

．舌苔偏白

．皮膚易長濕疹

．身體沉重

．關節易疼痛

．流冷汗



濕重體質調理指南

小編為大家蒐羅了各類湯水及養生茶飲，有助調理脾胃，定時飲用有助改善濕重症狀：

調理濕寒體質—驅寒散濕

寒濕體質的人需要去除體內寒邪與濕邪，除了飲食習慣要盡量避免吃寒冷食物，以及寒性食物如螃蟹、田螺、章魚、瓜類、西瓜、柿、西柚、甘蔗等等，適時如冬天以及經期時多吃溫熱食物，平日可飲用一些驅寒的茶飲如生薑茶以及黑糖茶，而一些中藥材如陳皮、茯苓亦有健脾去濕功效，不過需要先向中醫師進行諮詢。

❌寒濕人士忌食：

1. 薏米

2. 粟米鬚

3. 冬瓜

4. 小米

5. 綠豆

6. 茵陳

7. 土茯苓

驅寒散濕茶飲湯水推介

moonwell®️湯包 【胡椒豬肚豬展湯】$75

香濃辛辣的養生食療配方燉湯，胡椒豬肚湯是傳統粵菜中的經典老火湯 。胡椒既是調味品，亦是常用的中藥。在濕氣重的春夏季喝用有健脾暖胃之效，在寒冷冬季此湯則有驅風散寒之效。moonwell的獨家配方特意採用黑白兩種胡椒一起熬製，讓香辣滋味昇華更高層次。在烹調前以粗鹽擦洗豬肚後，再清除掉內側的脂肪膜，為你省卻清洗豬肚逾數小時及氽水繁複程序，讓你隨時品嚐胡椒豬肚豬𦟌湯的新鮮滋味。配以豬𦟌、潮州鹹酸菜等惹味開胃食材，非常適合養生健康又追求味蕾刺激的你！



Ozen生活館 薑絲茶 $70

以老薑絲製成三角茶包，方便沖泡，豐薑味適中，辣中帶甜，順口不泛酸。沖泡方式簡單，大約以300cc熱水沖泡即可。



Ozen生活館 黑糖薑棗茶 $70

黑糖薑棗茶以黑糖、老薑、紅棗、枸杞製成，老薑驅風力強，並有助祛除人體內的水液阻滯。加入紅棗更有健脾養胃以及安神養血的效果。



Ozen 生活館 黑糖薑母 $70

黑糖薑母茶中的薑母豐薑味適中，辣中帶甜，順口不泛酸，有助去除體內寒邪，體質較虛的人士也適合飲用。黑糖含有微量元素如鈣、鉀、鐵、鎂及葉酸和其他礦物質等。具有很高的營養價值。可加速皮膚細胞新陳代謝，補充營養，達致美顏功效。



養生一族 – 黑糖檸檬薑(600g) $158

養生一族的黑糖檸檬薑採用新鮮西西里檸檬，具有生津，健脾、清熱下火及化痰功效。常用於暑熱，咽喉炎症，咳嗽痰多、小兒百日咳等症。對喉嚨起到保護作用，止咳去痰，顯著改善感冒後喉嚨癢。老薑、小黃薑含有豐富薑黃素，具有溫胃散寒，消食止痛的功效，驅寒效果極佳，能提升體溫，常用於防治感冒，治療脘腹冷痛，胃寒嘔吐，噯氣吞酸等症。



調理濕熱體質—清熱袪濕

濕熱體質的人士除了需要去濕還要清熱解暑邪，平日飲食要避免辛辣煎炸油膩，以及戒煙酒。另外可多進食甘平以及甘寒的食物，以及有助清熱去濕的食物例如薏米、赤小豆、綠豆、扁豆、鴨肉、鯽魚、冬瓜、苦瓜、青瓜、芹菜、白菜、通菜、椰菜、蓮藕等。

❌濕熱人士忌食：

1. 紅豆

2. 洋蔥

3. 紅蘿蔔

4. 生薑

清熱袪濕茶飲湯水推介

尚膳房 清熱降火茶 $50

尚膳房 清熱降火茶含金銀花、菊花、白芍、麥冬、甘草等成份，有助清熱解毒以及平肝去濕，用8飯碗清水浸泡藥材30分鐘，將浸泡的藥材，用大火煮沸，再轉用慢火煲約45分鐘，可加入少許片糖即可飲用。



中港藥業－解暑潤肺去濕湯(2人份量) $65

材料包括霸王花，薏米，日本元貝，淮山，北杏，具健脾養胃，清暑解渴，潤肺的功效。



調理痰濕體質—化痰健脾利水

痰濕的體質是由於脾胃的功能疲弱，平日要避免肥膩甜黏的食物，並且身體需要進行適當運動協助排濕。平日可以多吃抑多喝除濕化痰的食物及茶飲例如山楂、薏苡仁、赤小豆、生薑、薺菜、白扁豆、荷葉等等。

如果有時間煲湯的話，痰濕體質人士選擇中港藥業公司的「消暑健脾去濕湯包（2人份量）」，精選道地藥材，絕無人造色素及硫黃。健脾湯水不宜太濃，也不應加入油脂太重的肉類如豬筒骨、豬踭等，否則會令體內濕氣增加，及加速痰濕徵狀；建議以去皮雞肉、瘦肉或魚類鯽魚、鱸魚為主，便煲製出清潤而不油膩的湯水。如想吸引小朋友飲用，可加入番茄、粟米、甘筍等帶清甜味及健脾開胃效果的蔬菜。

❌痰濕人士忌食：

1. 西瓜

2. 柚子

3. 肥肉

4. 啤酒

健脾利水茶飲湯水推介

中港藥業公司消暑健脾去濕湯（2人份量）$65

工作有空閒時，亦可沖製一些養生茶飲。Ozen生活館推出的「祛濕美顏茶 - 紅豆芡實薏仁茶」，使用紅豆、薏仁、芡實、桑葉、蒲公英等原材料，以低溫烘焙技術製作，不時飲用可有助身體去水腫、降血脂、補脾益氣，更有美白嫩膚的功效。



moonwell®️湯包 【五指毛桃海底椰素湯】 $73

清新甘香的養生茹素食療配方燉湯，採用有「廣東人蔘」之稱的－五指毛桃，具有類似椰子的香氣。moonwell的中醫團隊為你用心配搭營養豐富的五指毛桃海底椰素湯，不僅讓素食人士有更多素湯選擇，更向普羅大眾推廣健康素食文化。配以淮山、粟米、扁豆、蜜棗、海底椰等美味低脂低卡路里的袪濕強身食材，香港都市人濕氣重的必飲去水腫健康湯水之選！



Ozen生活館祛濕美顏茶 - 紅豆芡實薏仁茶 $40

此外，痰濕體質人士身體偏肥胖、Ozen 生活館的「降三高茶」，針對熬夜且經常進食煎炸油膩食物、喝酒應酬的人士，有助降低身體油脂積聚及三高的形成 。



化痰濕穴位小攻略

▼3穴道改善、化解痰濕（點擊下圖看清👇👇👇）

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按揉以下3個穴道3-5分鐘，力道不要過大有酸脹感即可，每天2次。

1. 陰陵泉穴

位置：膝蓋內側凹陷處，往下方3指寬處。

2. 豐隆穴

位置：膝眼與外踝連線中點，在脛骨前緣外側約2指寬處。

3. 承山穴

位置：腳踝後方腳筋與膝後方凹窩連線中點處。

