中年漢長沙灣垃圾桶小便　現場視察揭3分鐘長沙灣廣場有靚廁所

近日網傳一名中年漢「一心二用」，口吸着煙，同時下體對準垃圾桶投入口小便，相片引來社會熱議。「事發地點」位於荔枝角長沙灣廣場外，記者視察現場，發現毋須3分鐘，便可到達商場內乾淨整潔的洗手間。



網傳一名中年漢「一心二用」邊吸煙，邊對準垃圾桶小便。（網上圖片）

垃圾桶位處長順街及長荔街十字路口旁邊

垃圾桶的用途廣泛，除了可丟棄垃圾外，頂部亦可放置煙蒂。不過近日荔枝角一個垃圾桶，秒變流動公廁。一名中年漢身穿灰色長袖衫、黑色運動長褲，並揹着黑色背囊，在眾目睽睽下，於大白天拉開褲鏈，並對準垃圾桶投入口小便，更「一心二用」雙唇不忙吸啜香煙。

翻查地圖可發現，該垃圾桶位於荔枝角，在長順街及長荔街之間的十字路口旁邊，垃圾桶後方更是長沙灣廣場，即距離隱蔽度高、且乾淨整潔的洗手間並不遠。此外，長順街向美孚方向更是「長順街公廁」，步行距離僅約兩分鐘，中途毋須穿過紅綠燈街口。

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事發地點走至長沙灣廣場廁所毋須三分鐘

記者現場觀察，桶內的垃圾亦不多。垃圾桶後正是通往長沙灣廣場的扶手電梯，由垃圾桶走至二樓的洗手間，全程毋須3分鐘，更能以潔手液及廁紙，清潔個人衞生。附近的店舖職員表示，並未見過該中年漢在附近出現。

根據《公眾潔淨及防止妨擾規例》，任何人士在公眾地方大、小便均屬違法，初犯最高可被罰款5,000元，再犯則更可被罰款一萬元。