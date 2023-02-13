長者保健｜服維他命C致腎衰竭 過量攝取壞處多 緊記建議攝取量

在疫情之下，人們紛紛注重了健康起來，開始進食各色各樣的營養產品，但其實食用營養產品都需要跟隨指引，若是胡亂進食不但沒益健康，反而可能弄壞身子。早前，一份刊登在開放期刊《Cureus》最新的病例報告指出 ，一名55歲的女性因為體內過量的維他命C引發急性腎損傷及腎臟高草酸尿症，得長期洗腎維繫腎臟健康，並已確診屬於末期腎臟病。



病例報告指，55歲婦人本身有慢性腎臟病史，但仍未到需要洗腎的地步。某日，她因嗜睡、精神混亂、持續無尿，被送進加護病房，經診斷後才發現婦人腎臟有大量草酸鈣結晶，導致急性腎衰竭，雖然緊急洗腎讓她撿回一命，但她余生卻需要長期洗腎渡過。

美國醫師Hershey Medical Center經調查發現，這名婦女每天吃多種維他命，由於研究人員難以估計她每天一共攝取多少維他命C、吃了多久，只能確定是長期每天至少1000毫克。因找不到其他已知病因，因此推論長期攝取高劑量維他命C就是最可能導致她急性腎衰竭的原因。

並非單一事件！

早在2008年，香港衛生署亦曾公佈一宗69歲男子疑服過量維他命C腎衰竭的案件。涉案營養產品雖然於包裝上印下建議每日服用量為0.5克，但男子漠視包裝上的指引，自行根據營養書籍上的服用份量，每天服用4克維他命C，最後導致腎衰竭。

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維他命C有何用？

維他命C是一種抗氧化劑，可以抵抗自由基造成的傷害。它亦負責所有身體組織的生長，發育和修復，對身體的不同功能都非常重要，如製造膠原蛋白（有助於傷口癒合，保持軟骨健康、骨骼和牙齒的功能）、吸收鐵和維持免疫系統運作。

由於你的身體不能產生維他命C，您必須從富有維他命C的飲食中獲取，除了大家熟知的橙和檸檬之外，很多蔬果的維他命C水平亦很高，如芭樂、奇異果、羽衣甘藍、青棗、燈籠椒、番茄等。您也可以服用維他命C膳食補充劑以獲取足夠的維他命C。維他命C最常用於治療感冒和與鐵補充劑一同服用，以幫助身體吸收鐵質。

過量攝取維他命C的健康風險

1. 維他命C是酸性物質，過量服用會刺激腸胃黏膜，引起上腹疼痛、噁心嘔吐和腹瀉，患有胃炎、潰瘍的人更是會讓症狀加重。



2. 維他命C會增加尿液中的草酸排泄量，增加結石風險；有結石體質的人應避免攝取過量維他命C。



3. 孕婦過量服用維他命C，可能使胎兒出生後，因維他命C得不到滿足而引起壞血病。



4. 維他命C會保護癌細胞粒腺體，降低化療效果；因此，正在接受放射線或化學治療的癌症病患，不宜服用維他命C。



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維他命C每日建議攝取量

此處提供的資訊謹供參考，使用本成分前應諮詢醫師或根據產品上提供的食用指引：

0~12個月嬰兒：通常母乳所含的維他命C已足夠，年紀較大的嬰兒可攝取至30~35毫克。



1~3歲兒童：15毫克，不超過400毫克。



4~8歲兒童：25毫克，不超過650毫克。



9~13歲兒童：45毫克，不超過1,200毫克。



14~18歲青少年：男性75毫克，女性65毫克，男女皆不超過1,800毫克。



19歲以上成人：男性90毫克，女性75毫克，男女皆不超過2,000毫克。



林口長庚臨床毒物中心主任、長庚醫院腎臟科系教授級主治醫師顏宗海表示，維生素C經過代謝會產生草酸，草酸鈣容易沈積在腎臟組織，而草酸鈣是腎結石的主要成分，占比超過9成，如果原本腎功能就不好，或是有慢性腎病，草酸鈣結晶很可能會導致腎損傷、惡化腎病病程，導致病人提早進入腎病末期，甚至是開始洗腎，就像研究中這名案例。

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維他命C最好還是從食物中攝取

如果真的想補充維他命C，可以考慮從食物中攝取，衛生署表列了市面上含豐富維生素C的蔬果。

含豐富維他命C的水果例子：

1. 奇異果



2. 橙



3. 士多啤梨



4. 木瓜



5. 西柚



6. 蜜瓜（皺皮瓜）



7. 芒果



8. 蜜柑



9. 楊桃



含豐富維他命C的蔬菜例子：

1. 紅燈籠椒



2. 青燈籠椒



3. 西蘭花



4. 椰菜花



5. 番茄



6. 莧菜



7. 芥蘭



8. 白菜



9. 芥菜



10. 蓮藕



進食營養產品都是希望身體健康，雖然維他命C是很好的抗氧化物，被認為有助於減少心血管疾病和癌症風險，但仍要注意攝取上限，若想攝取得健康又安全，最好還是從蔬菜水果攝取。