十大益智玩具推薦 ！孩子愉快遊戲打造黃金學習三角—體能智能社交

小孩子的成長是每個家長最為關心的大事，而遊戲是幼兒成長中不可缺少的關鍵一環，因為透過遊戲以及各種類型的學習玩具，讓小朋友在快樂的情緒中主動學習，培養多元化的技能，而小朋友的發展不可只專注於思維及智能的培育，在體能以及社交的發展亦要面面兼顧，才可以在生命旅程上創造更多機會和可能，邁向夢想的人生。想要悉培子女成才非難事，其實以不同學習玩具已可以讓寶寶愉快成長兼打造黃金學習三角，小編今文為大家蒐羅深受家長歡迎的十大益智玩具，讓寶寶體能、智能、社交三方面全方位發展，快樂學習同時激發潛能！



挑選玩具都大有學問 學習三角如何實現？

超過 20 年歷史的本地玩具代理商K's Kids一直為本地家長推出不少幫助寶寶成長的學習玩具，並為年幼的孩子提供適切的教育。K's Kids 玩具對孩子來說，「不單只是玩具」這樣簡單，並創立了「學習三角形」，來解釋每種玩具對孩子的好處。K's Kids相信如果繼續以愛心和關懷培育我們的下一代，這個世界將會變得更美好。每件 K's Kids 啟智玩具都是專為孩子的身、心、靈健康發展而設，為了幫助家長們了解 K's Kids 玩具的好處和背後的理念，K's Kids 製訂了Learning Triangle “學習三角形”，並標籤在產品包裝上，方便家長閱讀。

學習三角形在三大元素下再細分九個代表不同成長特質的圖像，家長便可針對孩子不同的成長階段，為他們揀選適合的玩具。家長更可透過網上家長資源中心，具體明白玩具背後的教育理念，以及如何充分利用玩具教導孩子。



學習三角形分別為體能發展、智能發展、社交發展。體能發展着重訓練小朋友的感官，小肌肉及大肌肉的活動力；智能發展則可專注邏輯智慧，藝術思維以及語言表達的能力培養；而社交發展則教育孩子情緒的管理，溝通以及自我形象的建立。

十大益智玩具推薦 體能智能社交多元發展

體能發展：著重訓練小朋友的感官，小肌肉及大肌肉的活動力

寶寶聲光砵砵車

👍寶寶聲光砵砵車 (Jumbo Go Go Go)

安全又穩妥的車型坐墊可讓孩子放鬆，並且享受飲牛奶和看電視的樂趣，當鑰匙啟動PATRICK方向盤後，更有聲效和閃燈效果，車型遊戲墊讓孩子享受駕駛樂趣，是陪伴孩子一整天的好良伴。而透過車上在父母協助下幼兒可坐在其中，在輔助靠背承托下學習坐姿並感受平視環境的樂趣，以訓練大肌肉以及正確的學習坐姿，除此之外，通過幼兒與駕駛盤互動，如按壓方向盤上的 Patrick 丶扭動方向盤等，亦可以訓練幼兒手部大小肌肉。幼兒將車匙插進匙孔後，會發出引擎及悅耳音樂聲，鼓勵幼兒重複練習。

年齡：初生或以上



➤寶寶聲光砵砵車 (Jumbo Go Go Go) ＄629

👍字母數字發聲學習球 (2 in 1 Talking Ball)

字母數字發聲學習球集運動、學習、遊戲於一身的會說話的球，是一款有趣又有意義的遊戲球！ 發聲球的字母面讓幼童認識從A-Z不同字母開始的物件名稱；而數字面讓幼兒認識1-10的數字及圖案數數。布球上半部為單數，下半部為雙數，家長可以教導幼兒學習雙單數概念，同時亦可透過拋接動作訓練孩子手眼協調、大小肌肉，學習球會發聲，有英文字母和數字讀音，準確的發音教導孩子英文字母和數字讀音，在拋接過程中會突然發出特別音效，既刺激又有趣。

年齡：12個月或以上



➤字母數字發聲學習球 (2 in 1 Talking Ball) $230

👍旋轉洗澡小鴨

旋轉洗澡小鴨玩具利用鴨子水杯把水灌到玩具的頂部，玩具就會開始慢慢旋轉，寶寶透過觀察和嘗試，就會明白是自己讓可愛的小鴨轉動起來。小鴨子及圖形塊都可以取出，為寶寶提供了很好的手眼配合及感知訓練機會。無需電池。幼兒將小鴨及立體方塊放入旋轉洗澡小鴨洞內，訓練幼兒形狀辨認及手部大小肌肉。

年齡：24個月或以上



➤旋轉洗澡小鴨 $239

智能發展：專注邏輯智慧，藝術思維以及語言表達的能力培養

👍K-Magic 2 Pro (奇智寶盒2升級版)

由教育專家設計的『K-Magic 奇智寶盒』全方位學習機 早在2011年面世，十年間暢銷全球，接觸過千萬0-6歲的小朋友，成為家長信心保證。新一代K-Magic 2 Pro 內容更豐富，更人性化，設計仍然以K’s Kids 「學習三角形」為基礎，是孩子智能、體能和社交能力的隨身啟蒙老師。全新奇智寶盒升級版，專為初生嬰兒至六歲兒童設，增加更多更豐富的內容：包括16套兒歌音樂影片、44集益智動畫、384個啟智遊戲、英語拼音系統及540個英語生詞、16套趣味教學影片以及22個電子故事書。一機在手，無需插卡，所有內容隨按隨玩。

年齡：0-6歲



👍CROCOPen™點讀筆 – Smart English 學習套裝

全新CROCOPen™英語點讀筆攜帶方便，內置學習材料，多達11本互動學習書以及200張發聲學習卡，可點讀出英文和普通話發音方便孩子隨時隨地學習英語。點讀筆適合不同年齡的亙動學習書，學習生字、句子結構和文法。筆內的不同主題的互動學習書除了學習英文，更可學習數理邏輯、形狀與顏色、圖案配對、視覺訓練等。點讀英文詞語均可發出讀音和串字，學習書每版每角落皆可發聲，不會因為點讀不成功讓孩子有挫敗感而缺乏興趣。而點讀筆內置9首經典兒歌，學習英語同時有助舒緩孩子情緒。

年齡：24個月或以上



➤CROCOPen™點讀筆 – Smart English 學習套裝 $1,199

👍繪畫學習套裝 (Doodle Studio)

這是一款磁鐵塗鴉畫具，附有一本20頁的塗鴉本、12張24種活動學習卡、12張72種形狀學習卡，不僅可以學畫不同形狀、動物、物件及配對，還可以學會看時間！畫筆外形及大小是專為幼兒特別設計，握筆容易，同時訓練手部小肌肉發展以及形狀辨認、自由塗鴉、指出形狀、學習物件名稱、繪圖、連線遊戲等多樣學習活動，是孩子刺激創意的好朋友！幼兒以Patrick畫筆在畫版上自由塗鴉，釋放創作潛能，同時鍛鍊手部大肌肉。讓幼兒利用形狀洞版繪畫不同形狀後，自行利用想像力繪畫成不同物件，幼兒亦可利用繪圖教學咭，依指示步驟在不同背景上畫上動物或物件。

年齡：24-36個月或以上



➤繪畫學習套裝 (Doodle Studio) $299

👍柔軟益智布積木 $299

柔軟益智布積木一共有14件布積木讓寶寶堆疊，充分發揮他的想像力和創造力。布積木由多種不同物料設計而成，例如棉、布和絨毛等，幼兒可通過接觸不同質感物料，增加觸覺刺激的輸入。布積木的圖案讓寶寶認識數字和各種動植物，柔軟的材質可以讓寶寶盡情享受拋擲的樂趣，而不會弄傷寶寶。家長可通過鼓勵及協助，讓幼兒以左右手均能成功抓取三角及正立方體布積木，達到訓練幼兒手部小肌肉的目的，並以立方體上物件作例子，讓幼童認識牛、羊、青蛙和樹木等名稱。同時布積木上的1-10數字，可以教導幼兒數數的概念，家長能以布積木上的數字及圖畫作例子，教導幼兒配對數字及數量。

年齡：9-12個月或以上，12-24個月或以上



➤柔軟益智布積木 $299

社交發展：教育孩子情緒的管理，溝通以及自我形象的建立。

👍2合1自理訓練布偶

訓練布偶提供多種生活自理的操作練習：有拉拉鍊、扣鈕釦及綁鞋帶等訓練，讓孩子從遊戲中學習生活技能。布偶質料柔軟，擁抱時有舒服的觸感，適合幼兒擁抱從而建立安全感與培養愛心，更是陪伴幼兒睡眠的好朋友。布偶上不同物料設計例如棉、布、塑料、絹質、絨毛等，幼兒可通過接觸不同質感物料，感受軟硬凹凸粗幼等不同觸覺，並可以利用身上的各種配件訓練進階小肌肉活動，例如開塑膠扣、綁鞋帶、以及分別男性以及女性等。

年齡：18個月-24個月，24至36個月或以上



➤2合1自理訓練布偶 $209

👍小汽車總動員

小汽車總動員套裝包括9輛不同的汽車和1張設計豐富的遊戲墊，墊上有學校、消防局等讓寶寶從角色扮演遊戲中了解不同職業。小汽車還內藏小風笛、嚮紙及搖鈴等，可發出不同聲響，父母在幼兒頭部不同方向擺動發出響聲，觀察幼兒目光能否跟從移動，達到觀察及訓練幼兒聽覺及專注力。幼兒可將小車在遊戲墊上推動，模擬在馬路上行走，練習肌肉力度。家長可以小車作例子，教導幼兒辨別紅、黃、藍、綠、橙等不同顏色，而車上有男承孩子以及女孩子的圖像以及職業，家長透過解釋男孩子及女孩子概念，以及讓孩子了解不同職業的分別，讓寶寶指出對應的車子作互動。

年齡：6個月或以上



➤小汽車總動員 $269

👍玩具帳篷-快樂城堡 $499

一個童話式的城堡，融合益智的尋物遊戲，促進孩子與父母的交流、溝通，激發幼兒的創造力與想像力，為孩子提供獨有的遊玩空間。兒童遊玩帳篷輕巧便攜、設置簡易、背面有一個寬敞大窗户增添遊玩樂趣，適合室內或室外使用，輕鬆創造孩子專屬的耍樂天堂。幼兒可以通過爬行進出帳篷，亦可坐在地墊上觀察及探索篷內四週，滿足幼兒視覺享受及鍛鍊身體大肌肉活動。帳篷有充足的遊玩空間。家長可與幼兒玩捉迷藏遊戲，加強幼兒遊玩樂趣。而帳篷裡隱藏不同的物件及生物，幼兒可以通過探索及觀察找出隱藏物，如圍巾、蚯蚓、蛇等等。

適合年齡: 36個月以上



➤玩具帳篷-快樂城堡 $499