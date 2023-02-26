鼻竇炎｜小孩一直流鼻水恐患鼻竇炎　成因竟是口罩戴太久？

日前台灣台中醫院近期收治一案例，一名張小姐反映六歲女兒在感冒過後，雖然喉嚨痛、高燒等症狀陸續消失，但半個月後卻又開始出現發燒、嚴重鼻塞、流鼻水都好不了，求助小兒科，才發現是急性鼻竇炎惹禍。但孩子好端端為何染上鼻竇炎？



醫師推測是因小孩長期戴口罩悶住呼吸道，鼻涕過量、鼻膜腫脹，且戴口罩容易過度乾燥進而堵住鼻竇出口，導致急性鼻竇炎也跟著來。

鼻竇炎症狀有哪些？（按圖👇👇👇）

+ 6

相關文章：鼻竇炎｜喉嚨有痰夜咳兼頭痛屬常見症狀？一文搞懂藥物、治療方法

呼吸道疾病眾多 小心急性鼻竇炎

台中醫院陳敏恭醫師解釋，鼻竇在頭骨與鼻腔周圍，且有很多的竇口小管通往鼻腔，當細菌病毒引起鼻炎或鼻膜腫脹時，竇口被鼻腔黏液阻塞時，細菌在鼻竇中持續滋生，就會造成急性鼻竇炎。台灣陳敏恭醫師認為，急性鼻竇炎與其他呼吸道疾病都很類似，但它最大的不同就是時間較長。

「一般流感或感冒的話，七天內感冒症狀就會趨緩或改善，但萬一合併急性鼻竇炎時，可能過了半個月，擤出來的鼻涕還一直是黃綠色的，就要懷疑可能是急性鼻竇炎。」除此之外，有些小孩還會出現咳嗽、發燒、胃口不佳等較嚴重的症狀，讓家長覺得孩子的感冒一直「好不了」！

相關文章：鼻竇炎、感冒、過敏性鼻炎咳嗽鼻塞症狀相似 分辨睇鼻涕有冇味？👇👇👇

+ 11

出門戴口罩 回家脫口罩

台灣陳敏恭醫師表示，疫情開始後，兒童鼻竇炎的病例整整多了一倍以上。究其原因，台灣陳醫師認為可能與整天配載口罩的習慣有關。「對呼吸道比較敏感的兒童來說，早晚天氣較涼，或是外出時配戴口罩是沒問題的！」為了防止家戶感染，有些父母連孩子待在家，甚至睡覺時，也讓他們戴口罩，長期悶住呼吸道的結果，就讓鼻腔的細菌更容易在鼻竇中造成發炎。

不僅如此，台灣陳敏恭醫師也提到，大多數兒童都還沒有學會正確的擤鼻涕方式，所以生病時擤鼻涕過度用力，這也會讓鼻腔中帶有病毒的分泌物或細菌進入鼻竇，導致整個鼻竇都是病毒，增加了罹患急性鼻竇炎的機率。

相關文章：【鼻竇炎】連詩雅鼻骨歪致鼻竇炎 口臭眼痛10大症狀洗鼻助預防？👇👇👇

+ 2

適時「透個氣」 呼吸道要呼吸

台灣陳敏恭醫師建議，「若小孩子外出時，當然可以戴個口罩來保護鼻腔，但回到家時，不妨就解下口罩好好呼吸。」而孩子因感冒出現流鼻水症狀時，在擤鼻涕時，要謹守「一次一邊」的原則，避免細菌或分泌物進入鼻竇。

另外，台灣陳敏恭醫師也建議家長，可以在孩子感冒時，用生理食鹽水來沖洗鼻腔的分泌物，一天二至四次，如果孩子年紀太小，也可以在洗澡時，趁著小孩洗頭、洗臉順便協助小孩清潔鼻腔的分泌物。最後，小孩的房間也盡量避免過度乾燥，濕度最好維持在50%到60%之間，較不會引起鼻腔的不適。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」