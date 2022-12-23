失眠｜為何晚上睡覺易鼻塞？鼻竇炎、過敏性鼻炎6大原因導致

鼻塞是許多過敏人士的困擾，而且在晚上睡覺經常塞得更加嚴重，嚴重影響睡眠品質與白天的精神狀況；究竟為何晚上睡覺容易鼻塞？小編為您解說睡覺鼻塞6大原因，幫助您找出病因、對症下藥，拯救經常塞住的鼻子。

文：張凱安 資料查核：Hello醫師



睡覺鼻塞的原因眾多，不同因素彼此會互相影響，加劇症狀，例如秋冬夜晚氣溫較冷，平常就鼻子過敏的人，更容易在睡覺的時候鼻塞。睡覺鼻塞的常見原因大致可分為以下6種：

只要一躺下就鼻塞？睡覺鼻塞6大原因解說（按圖👇👇👇）

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睡覺鼻塞原因1：過敏性鼻炎

鼻塞是鼻子過敏最常見的症狀之一，導致過敏性鼻炎的原因眾多，舉凡塵蟎、黴菌、動物皮屑、花粉及空污等皆可能引起過敏。

鼻子過敏經常發生於夜晚，因為人體用於抑制過敏反應的天然類固醇——腎上腺皮質醇（又稱可體松），到了夜晚分泌量會減低，直到天亮才會開始大量分泌；因此，過敏反應例如鼻塞、流鼻水或氣喘等，特別容易發生於晚上。

睡覺鼻塞原因2：鼻竇炎

若鼻竇（鼻子周圍的空腔）因為受到外來刺激，例如細菌、病毒、黴菌或粉塵等，長期充血腫脹而導致鼻塞，並且無法發揮正常的清潔作用，使刺激物和黏液不斷滯留在鼻竇內；長期下來，病原就有機會在鼻竇內生長繁殖、引起鼻竇炎，使鼻涕變黃、變稠，鼻塞問題惡化。

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睡覺鼻塞原因3：鼻中膈彎曲

鼻中膈由軟骨與硬骨所構成，將鼻腔分為左右兩側，若鼻中膈彎曲不正，就會使一側的鼻腔空間變得比較小。

鼻中膈彎曲患者兩側的鼻腔都有可能鼻塞，一側是空間狹小所致，一側則是因為長期鼻子發炎，使鼻黏膜腫脹增厚，將較寬的那一側給塞住。

睡覺鼻塞原因4：鼻瘜肉或肥厚性鼻炎

鼻瘜肉和肥厚性鼻炎都會使鼻腔狹窄，加劇鼻塞症狀；前者為鼻腔所長出的良性肉瘤，後者則是下鼻甲黏膜長期發炎、組織肥大增生所致。

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睡覺鼻塞原因5：姿勢問題

躺下會使鼻涕倒流，若鼻子自我清潔的功能正常、鼻黏膜沒有腫脹，躺下不會有任何症狀；但若鼻涕因為過敏或鼻竇炎而又多又稠，躺下就容易引起鼻塞。

睡覺鼻塞原因6：溫度變化

鼻子過敏的人對溫度及濕度的變化十分敏感，只要入夜變冷或夏天晚上吹冷氣，鼻子就可能出現過敏反應，導致鼻塞。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：為何晚上睡覺容易鼻塞？睡覺鼻塞6大原因解說】

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