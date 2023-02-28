除蟎｜春季麈蟎易滋生過敏返發好難忍 必學除蟎四法 吸塵最有用?!

春季氣溫回升，濕度也相對較高，這樣的環境非常適合塵蟎的生長和繁殖，同時植物生長旺盛，植物花粉、葉子等落下的碎屑都是塵蟎的食物，進一步促進了塵蟎的生長。唔想屋企麈蟎滋生，搞到成家都過敏？咁就要留意以下來的抗蟎小知識！



塵蟎小知識！

塵蟎是一種微小的節肢動物，它們通常生活在室內的灰塵中，尤其是在床上、地毯、沙發和其他軟墊上。它們的身體非常細小，約為 0.2-0.3 毫米，因此肉眼很難看到。塵蟎通常以人們的皮屑、寵物皮毛、布料纖維、花粉和其他有機物為食。它們可以在濕度高的環境中生長和繁殖，因此它們在潮濕的地方尤其容易滋生。

塵蟎的排泄物和屍體碎片是許多室內過敏症的主要原因之一。

下列是常見的塵蟎過敏症狀（點圖瀏覽）↓↓↓

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對於對塵蟎過敏的人來說，接觸塵蟎可能會引起以下症狀：：

- 呼吸困難

- 胸悶或胸痛

- 呼氣能聽見喘息聲

- 呼吸不順、咳嗽或喘氣引發睡眠困難

- 感冒或流感等呼吸道病毒使咳嗽或喘氣情形惡化



對於嚴重的過敏患者，接觸塵蟎可能會引起哮喘和其他呼吸道問題。此外，長期接觸塵蟎也可能導致慢性鼻竇炎、支氣管炎和其他呼吸道疾病的發生。

對於對塵蟎過敏的人來說，減少塵蟎的存在非常重要，要防止麈蟎滋生，可以參考以下4個小貼士：

1. 定期清潔家居



定期清潔家居環境是減少塵蟎數量最基本的方法，其中，吸塵是預防塵蟎的有效方式之一。

不過，記謹要選擇適合的吸塵器，應選擇吸力強大、配備HEPA過濾器的吸塵器。HEPA是High Efficiency Particulate Air的縮寫，意思是高效能的微粒空氣過濾器。HEPA過濾器是一種高效能的過濾器，可以有效地過濾出空氣中的微小粒子，如塵蟎、花粉、細菌等，達到潔淨空氣的目的。

HEPA過濾器根據國際標準，過濾效率必須達到99.97%，即能夠過濾直徑為0.3微米的微粒，過濾效能極高。HEPA過濾器的過濾材料通常是由一種或多種纖維物質組成，這些纖維之間形成了網狀結構，可過濾出微小的粒子。

配備HEPA過濾器的吸塵機與一般吸塵機的最大區別在於其過濾效能。一般吸塵機的過濾器通常只能過濾較大的灰塵和污垢，而無法過濾細小的微粒。這些微小的粒子可能會因為吸塵機的運轉而再度散發到空氣中，對人體健康造成影響。相對而言，HEPA過濾器可以有效過濾這些微小粒子，保護人體健康。同時，亦要注意經常清潔和更換吸塵器的過濾器和儲塵盒。

另外，特別要注意以下常見的藏污納垢的地方：

● 地毯

● 窗簾

● 地板

● 沙發

● 床上用品

尤其是地毯，地毯是塵蟎滋生的溫床，因此減少使用地毯或定期清潔地毯可以有效地減少塵蟎的數量。

同時，高溫能有效地殺死塵蟎，因此可以使用高溫清洗來清潔床上用品、毛巾等容易藏污納垢的物品。建議將這些物品在60攝氏度以上的高溫下清洗，以達到最好的效果。

每周至少進行一次深度清潔，特別是在患有過敏性疾病的人士的家庭。

2. 避免潮濕



塵蟎在潮濕的環境中更容易滋生，因此要注意保持室內乾燥。可以使用除濕機或經常通風來控制室內濕度。塵蟎在潮濕的環境中更容易滋生，因此保持室內濕度在40%到50%之間可以有效地減少塵蟎的數量。

3. 除蟎產品



市面上有許多除蟎產品，如噴霧、殺蟎劑等，可以有效地減少塵蟎的數量。但是，使用這些產品時應當注意安全，以免對人體造成傷害。

4. 擺放室內植物



一些室內植物可以吸收室內的二氧化碳和放出氧氣，同時還能夠吸收室內的有害氣體和微小顆粒，減少塵蟎的數量。但要留意，植物可能會吸收和儲存塵蟎和其他室內污染物質，進而促進室內空氣污染。因此，如果您對塵蟎過敏，最好選擇不易累積灰塵的植物，定期清潔植物表面，並保持室內通風。