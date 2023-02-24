糖尿病｜糖尿福音！蘋果未來或於Apple Watch增無創血糖監測功能

據智友站資料顯示，全球約有超過4 億1千萬人口為糖尿病患者，預計至2040年，患病數目將會增至6億4千萬。就算只計算香港的患者都仍約有70萬名，即佔總人口的1成，而且數目明顯正急劇上升。目前監測血糖數據的主流方法是採血測量，業界有不少人希望可取代舊有量測方式，藉此打開價值高達數百億美元的市場。



據彭博社Mark Gurman聲稱，蘋果過去傳聞在Apple Watch上增加的無創血糖監測功能，已經進入「概念驗證階段」。

根據說明，這項代號名為「E5」的研究可透過雷射方式量測皮下血糖濃度，藉此實現無創讀取數據目的，惟目前生產的硬體仍十分龐大，需要進一步縮小硬體設計才可以推出市面。目前目標是讓硬體設計可縮小至手機尺寸，未來則希望能縮小至可放入Apple Watch使用。

另外，亦有內部人士透露，該方案不僅能幫助糖尿病患者掌握自己的身體狀況，而且也能提醒早期病人，幫助其改變生活習慣以防止病情進展到第二型糖尿病。

▼糖尿病早期症狀易忽略（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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其他血糖監測法早已面世

其實，現時除了採血量測量之外，市面上亦早已推出其他測量血糖指數的方法——「連續葡萄糖監控系統（CGM）」。患者只要將感應器安裝在手臂或肚皮下組織，就能實時量度皮下的組織間液的葡萄糖數據，結果會自動記錄並傳送至手機App，患者可在這期間隨時讀取自己的血糖值。

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參考資料：智友站