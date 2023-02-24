春季養生｜擊退春困！養肝預防食咩好？6種推薦食品 附兩款食譜

香港的春季潮濕悶熱，朝早容易犯困。其實這是「春困」導致的結果，唔想一大早起身就提不起勁，中醫建議除了著重祛濕，亦可注重養肝。



在中醫的角度，春天是肝臟的主要代謝季節。在這個季節，陽氣未得到充分發揮，因此需要適當的補充。通過滋補，可以幫助改善身體內的陽氣和養生，並支持身體系統的正常運作。通過適當的飲食和養生活動，可以幫助肝臟更好地運作，從而促進整體健康和平衡。因此，春季滋補的重要性不可低估。

進食應盡量清淡 避免過於辛辣、油膩

中醫認為，每個季節都有特定的飲食和養生建議，以保持身體的平衡和健康。春季的飲食需要有助於補充陽氣和清肺，可以選擇清淡、易於消化和代謝的食物，如新鮮的蔬菜，果實，魚和肉類等。同時，應盡量避免過份的辛辣、油膩和加重身體負擔的食物。

6種推薦食品

在春季養肝的飲食中，有許多有益的食物。以下是一些推薦的食物：

1. 菠菜



富含維生素 A 和鈣，有助於保護肝臟。維生素 A 可以促進肝臟代謝，並防止肝臟疾病的發生。鈣則是肝臟代謝的重要礦物質，有助於保護肝臟健康。

2. 胡蘿蔔



含有大量的維生素 C，有助於促進肝臟代謝。維生素 C 可以加速肝臟代謝，並幫助清除身體內的毒素。

3. 黃瓜



含有大量的抗氧化劑，有助於保護肝臟免受損傷。抗氧化劑可以清除身體內的自由基，防止肝臟受到損傷。

4. 青蒜



含有大量的硒，有助於保護肝臟。硒是一種有益的微量元素，可以保護肝臟免受損害，並促進肝臟代謝。

5. 薏仁



有助於平衡肝臟代謝，並保護肝臟免受損傷。薏仁含有有益的營養成分，可以幫助平衡肝臟代謝，保護肝臟健康。

2款推薦食譜

除了以上食物，春天亦是最佳的魚和肉類收成季節，新鮮的魚類不但蘊含豐富的蛋白質和Omega-3脂肪酸，更有助於改善心血管和免疫系統健康。以下是兩個適合春季食用的養肝食譜：

1. 鮮魚雜菜煲：

材料：



- 4 塊鮮魚 （可按喜好選擇合適的魚類）

- 2 把胡蘿蔔

- 2 把青椒

- 2 把紅椒

- 1 把大蒜

- 1 把洋蔥

- 1 把番茄

- 1 把黃瓜

- 橄欖油

- 鹽和胡椒粉

- 高湯



做法：



1. 將鮮魚切成小塊，放入油煎鍋中，用中火煎至金黃色。

2. 將胡蘿蔔，青椒，紅椒，大蒜，洋蔥，番茄和黃瓜切成小塊，加入煎鍋中。

3. 加入適量鹽和胡椒粉調味。

4. 將高湯倒入鍋中，用大火煮沸，再轉小火煮 10 分鐘。

5. 取出，享用。



2. 薏仁雞湯

材料：



- 雞腿肉 500 克

- 薏仁 100 克

- 洋蔥 1 個

- 番茄 1 個

- 生姜片 1 塊

- 醬油 1 湯匙

- 鹽 少許

- 水 2.5 公升



做法：



1. 將雞腿肉去骨，切成大塊。

2. 把薏仁浸泡在水中，約 30 分鐘。

3. 在大火煮沸的鍋中，加入雞肉、薏仁、洋蔥、番茄、生姜片、醬油和鹽，煮沸。

4. 轉小火，慢煮 1 小時。

5. 取出雞肉和生姜，將湯倒入碗中即可享用。



春天是萬物甦醒的季節，當造的肉類和蔬菜都是春天裡的美味又健康的選擇，把它們加入你的飲食中，不僅可以滋補身體，還可以幫助改善健康。