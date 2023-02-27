易潔鑊安全｜歐盟擬禁PFAS 孕婦長接觸或令男嬰不育 即睇預防方法

德國、荷蘭、丹麥、瑞典、挪威向歐盟提議，禁用被稱為「永遠化學品」的含氟表面活性劑（PFAS），涉及逾1萬種PFAS，歐盟2月7日開始考慮這提議。PFAS被廣泛應用於多種產品的生產過程，包括生產半導體，因此禁令或波及晶片業。



根據提議內容的草稿，若歐盟接納5國的提議並頒布PFAS禁令，企業須在18個月至12年內，用替代品取代被禁用的PFAS，而每間公司的寬限期長短，取決於尋找替代品的難度。

5國在2月7日就曾發表聯合聲明，指若提議獲歐盟通過，它會成為歐洲有史以來最大規模的化學物質禁令之一。聲明提及，從長遠來看，禁令能減少環境中PFAS的濃度，它還將令產品和生產過程對人類更安全。

就連易潔鑊都含有PFAS？

資料圖片

PFAS泛指一些人造的含氟表面活性劑。該物質具有可長時間抵抗極端溫度和腐蝕的特性，因而被廣泛應用於多種產品的生產過程，在半導體、汽車、紡織品、醫療設備、速食包裝紙、外賣餐盒及易潔鑊等都能找到PFAS。

為何要禁用PFAS？

雖然PFAS的用途十分廣泛，可惜由於其化學上的特性導致它極難分解，濃度會隨時間在人、動物，以及環境中累積。近年來，研究人員發現在地球大部份地方的雨水都能檢出PFAS，，連南極洲的雨亦不例外。更可怕的是在母乳也能發現這些物質。

丹麥哥本哈根大學醫院就曾為此進行的大型研究。研究發現，胎兒在母體子宮內就接觸到PFAS，未來生育力可能受影響。

資料圖片

研究人員分析了當地864名年齡介於18至21歲男性的精液、睪丸大小、生殖激素和血液裡PFAS的含量，同時透過丹麥國家生物銀行（Danish National Biobank），收集參與者母親的血漿數據，測量當中15種PFAS的含量，其中有8成樣本的7種PFAS含量超出水平。

研究又發現，若在母體懷孕期間，尤其是首3個月如曝露於PFAS的男嬰，精液裡的精子濃度都偏低、精子總數較少，成年後精蟲活動力低的比例也較高，或因此引致不育。

預防吸入可以怎樣做？

現時為止，禁令仍在草擬階段，會否實行、如何實行仍是未知之數，但若害怕PFAS會對自己或身邊的人造成不良影響，可以考慮以下方法預防其吸入：

1. 避免使用PFAS產品



盡量避免使用含有PFAS的產品，如防水雨衣、防水膜、防水刷漆等。尋找無PFAS標誌的產品。

同時，亦應棄用含有PFAS的廚具，雖然購買鑄鐵、不鏽鋼和陶瓷不粘鍋可能比一些帶不粘塗層的鍋更貴，但它們勝在可使用更長時間，而且更安全。常言道「健康是無價的」，可不能因小而失大。

2. 保持室內通風



保持室內通風，可以減少室內空氣中的化學物質濃度。

3. 使用空氣淨化器



在室內使用空氣淨化器，可以過濾空氣中的化學物質，減少其對人體的影響。

4. 注意飲食



PFAS存在於環境中，可能會透過水和食物進入人體，建議盡量選用新鮮的、無污染的食品，減少外食。

5. 做好個人衛生



保持個人衛生，勤洗手、勤洗澡，可以減少皮膚接觸PFAS的機會。