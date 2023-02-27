曱甴為香港第2大致敏源 中大研究再揭7種曱甴致敏原 防蟲5大要點

在本地過敏患者中曱甴佔致敏率45%，僅次於塵蟎。香港中文大學（中大）醫學院領導一項與深圳和泰國院校聯合進行的國際研究，研究團隊最近成功破解全球最全面的美國曱甴基因組圖譜，並在現有13種已知的曱甴致敏原外，發現七種新型致敏原，研究為識別和複製主要的曱甴致敏原奠下重要基礎，將有助於設計針對曱甴過敏的有效免疫療法。



曱甴佔致敏率在香港達45%

中大醫學院兒科學系教授梁廷勳教授表示，會進行本次研究的原因是因為香港人近一半人患有過敏疾病，包括哮喘、濕疹或過敏性鼻炎等，而曱甴更加是佔致敏率45%，僅次於第1位的塵蟎。

曱甴會令部份人出現皮膚過敏。（林靄怡攝）

中大醫學院生物醫學學院教授徐國榮教授指，現時找到更多種的曱甴致敏原，就可以更準確地知道過敏患者的致敏原，並作出免疫治療。

梁教授解釋，免疫治療是令患者不斷接受同一種致敏原，並令患者身體慢慢接受，「不過前提當然要知道係邊一隻致敏原先，所以我哋今次搵到更多致敏原係好重要」。

白蟻與曱甴基因相似 亦可能成為致敏源

梁教授又提醒大家最重要保持環境衛生，特別是即將迎來潮濕的天氣，「曱甴係視乎溫度而活躍，一到夏天就出哂嚟，同埋有嘢食嘅地方都好易引到曱甴，所以廚房要保持乾淨，我哋知道有居住環境可能較細，煮嘢食同瞓嘅地方好近，但都要提醒小朋友唔好喺床上食嘢。」

一蟲與曱甴基因相似 濕熱天氣要預防

提到潮濕，他們指白蟻可能含有與曱甴其極相似的致敏原，市民只好盡力保持衛生。

梁教授補充，他們在重組曱甴的基因圖譜時，發現曱甴基因中，有一個重要解毒的基因家族「穀胱甘肽S-轉移酶」，可能大大增強美國曱甴的基因組。「可能有幫助日後的殺蟲劑嘅，會有啟發作用。」

預防昆蟲5大要點

1. 清潔環境



保持室內環境清潔乾燥，定期清理房間和垃圾桶，以減少曱甴和白蟻的生存環境。

2. 封堵入口



封堵室內和室外的入口，如門窗、排水口、裂縫等，以防止曱甴和白蟻進入室內。

3. 使用防蟲劑



使用市場上的防蟲劑，如曱甴藥水、白蟻防治劑等，按照說明書使用，以達到預防和控制的效果。惟要定期更換防蟲劑，以防曱甴產生抗藥性。

4. 定期檢查



定期檢查室內和室外環境，如儲藏室、地下室、屋頂等，及時發現和處理曱甴和白蟻問題。

5. 裝設防蟲網



在門窗和通風口等處裝設防蟲網，以防止曱甴和白蟻進入室內。