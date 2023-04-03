慢性發炎｜感冒總是拖了半個月才痊癒？醫教2關鍵對抗慢性發炎

小感冒總是拖了半個月才痊癒？不時皮膚紅癢卻找不到過敏原？老是沒來由的疲憊，但睡再飽還是覺得累？



醫師指出，這也許是因為你的身體已經處於慢性發炎的狀況！其實你能想到的大部分慢性病，如心血管疾病、糖尿病、各類癌症等都與慢性發炎有關，因此了解自己身體的抗發炎能力，並就弱項補強，就像盤點自己的軍隊人馬、補給軍糧一樣，是不容忽視的功課。

6大慢性發炎症狀（按圖了解👇👇👇）

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台灣聯欣診所院長顏佐樺醫師指出，「發炎」其實是身體一種保護反應，主要作用是啟動免疫系統，使人體在損傷後進行自我修復。然而若發炎狀況未緩解消退，導致身體長期處於慢性、低幅度的發炎狀態，就可能引發各種疾病。

根據美國康乃爾大學教授卡爾納珊（Carl Nathan）的說法，目前醫療上少有與發炎無關的疾病，因此想要降低罹患各項疾病的風險，最重要的便是先評估身體是否有發炎的狀況，並進一步了解自己的抗發炎能力，才有機會超前部署，未病先防。

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臨床上有不少與發炎相關的指標，如鐵蛋白、高敏度C反應蛋白，可用來評估自己是否容易有發炎的體質，或自己是否處在發炎中。但若想更進階檢測自己的慢性發炎狀態以及自己的抗發炎能力，則有賴功能醫學的檢項來進階評估：

１. 了解自己的慢性發炎狀態

氧化壓力分析：適度的自由基是對付入侵的病毒或細菌的最佳武器，但當自由基濃度過高，便容易造成氧化壓力異常增加，並出現細胞受損、危害健康的可能。因此藉由此檢測可以評估身體氧化壓力狀態及抗氧化儲存量，有助了解疾病問題的根源。

動脈粥狀硬化進展分析：「發炎反應」是造成動脈粥狀硬化的重要因子之一！此項檢測可檢視體內發炎的程度，並藉此協助降低心血管疾病發生的風險。

如何打造抗發炎體質？（按圖了解👇👇👇）

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２. 了解自己的抗發炎能力

抗氧化維他命分析：抗氧化維他命，如維他命A、維他命C、維他命E等是協助身體抗發炎的重要角色，透過這項檢測，可以了解體內的抗氧化維他命夠不夠，並進一步評估抗發炎能力，可看出是否有需要攝取抗氧化維他命，使身體能對抗早期老化、發炎狀況等。

脂肪酸分析：此檢測能分析血液中五大類總共18種脂肪酸的濃度比例，比如可以抑制發炎反應的Omega‐3脂肪酸，或是促成身體發炎物質合成的Omega-6脂肪酸等各項比值都能藉由此檢測瞭解。

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造成發炎的原因與個人體質、基因遺傳有關，飲食、作息、壓力和生活環境等因子也有影響，因此建議平時應可以透過均衡飲食、規律作息、避免勞累等方法來減少發炎的可能。平時可以多補充顏色鮮艷的蔬果（如藍莓、彩椒、番石榴、黃金奇異果等）、健康油脂（如三文魚、堅果）並減少甜食、油炸類等會觸發發炎反應的食物，來提升身體的抗發炎能力。

因為生活習慣、飲食、身體狀況每年都會不盡相同，因此發炎的狀況並不會恆久不變，只要維持良好的抗發炎能力，適度地減輕可能的發炎狀況，並相信自己的免疫系統，如此便能增加自己預防疾病的籌碼、降低諸多健康風險。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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