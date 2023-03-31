咖啡｜飲咖啡可預防糖尿病、肥胖？亞洲人咖啡因代謝能力差要小心

過去研究發現，每天喝3～5杯咖啡、平均70～150毫克咖啡因，或許可降低患糖尿病和心血管疾病風險。



不過醫師提醒，亞州人咖啡因代謝能力較差，代謝慢的人若每天喝3杯咖啡以上，罹患腎功能障礙會提高2.7倍、高血壓風險也增加2.8倍。建議喝咖啡適可而止就好，咖啡因每日攝取量在300毫克以下，對健康較不會造成影響。

▼攝入過量咖啡因有不少副作用（按圖了解👇👇👇）

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適量咖啡因被推論可預防糖尿病和心血管疾病

台灣胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，咖啡因可促進新陳代謝、脂肪燃燒和降低食慾，研究發現，每天攝入100毫克咖啡因，可使能量消耗增加約100大卡。因此，血中高濃度的咖啡因，會增加身體能量消耗，讓體重減輕，進而推論或許可降低罹患第二型糖尿病和心血管疾病風險。

▼空腹喝咖啡的影響：（按圖了解👇👇👇）

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咖啡因代謝基因CYP1A2扮演關鍵角色

而咖啡因代謝慢的人，體內咖啡因濃度會相對較高。研究發現有2種與咖啡因代謝率相關的常見基因變異，包括基因CYP1A2和AHR。決定咖啡因代謝的「CYP1A2基因」若出現變異，這些人即使少喝咖啡，血液中的咖啡因濃度仍維持高濃度，因為咖啡因代謝慢，也引起咖啡因在體內產熱、消耗熱量的時間拉長。研究人員發現，常常處於高咖啡因濃度的這些人，有較低的BMI和身體肥胖。

喝咖啡降低糖尿病風險不如運動

黃軒表示，雖然咖啡因被推論能減肥或降低心血管、糖尿病風險，但效果都比節食和運動差！而且攝取太多咖啡因，可能會導致部分的人，出現心悸和心律不整，尤其是咖啡因代謝慢的人，更易有咖啡因副作用。

▼拆解咖啡迷思（按圖了解👇👇👇）

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亞洲人咖啡因代謝差 過量提高腎病風險

另外有研究指出，咖啡因代謝較慢者，每天喝3杯咖啡以上，罹患腎功能障礙，可能是一般人的2.7倍；罹患高血壓的風險也增加2.8倍。研究人員認為，亞洲人對咖啡因的代謝能力較差，對於咖啡的耐受度也較低。咖啡因每日攝取量建議在300毫克以下，對健康較不會造成影響。黃軒也提醒，這份研究報告不是鼓勵多喝咖啡，反而是提醒有基因變異的人、咖啡因代謝較差族群，更要小心。咖啡因不易代謝，容易對身體器官產生影響。

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