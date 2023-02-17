慢性發炎｜異常疲勞、皮膚差因慢性發炎！5招輕鬆打造抗發炎體質

明明有睡飽卻還是「異常疲勞」？常會感覺身體不舒服，但找不出明確病因？青春痘長滿臉擦什麼保養品都沒用？台灣聯安診所健康管理中心主任洪育忠醫師提醒：「有可能是身體一直處在亞健康狀態，慢性發炎而不知。」



慢性發炎常為疾病成因

在很多疾病中，如動脈硬化、腫瘤、身體衰老等，「發炎」都扮演了相當重要的因素，不少慢性病也跟發炎有關。以腫瘤為例，發炎可能會產生過多的自由基並損害DNA ，如果身體修復的不好，就可能會使DNA產生癌變，導致腫瘤的發生。

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該怎麼知道身體是否有慢性發炎？洪育忠指出：「臨床上有些發炎相關指標，如鐵蛋白、高敏度C反應蛋白、氧化壓力分析等即可初步評估身體是否有發炎的狀況，但可惜的是，仍無法直接找出是身體哪個特定部位發炎。」所以臨床上會搭配患者症狀進行評估，在日常生活中培養容忍身體發炎的額度更為重要，才能在一開始就避免發炎的危害。

定期清空發炎垃圾桶！把握五大要點

洪育忠說：「把身體容忍發炎的程度形容成一個垃圾桶，若平常就裝滿垃圾，那麼隨便丟一點東西進去，垃圾桶便會爆開，也很容易因為某種特定藥物或環境影響，成為壓垮駱駝的最後一根稻草，導致發炎反應大爆發。」因此，建議要定期清理垃圾桶，使身體有足夠的空間容忍發炎反應的發生。

如何打造抗發炎體質？（按圖了解👇👇👇）

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洪育忠提出幾項在日常生活中可執行的原則，提高身體對發炎的容忍值：

1. 小心飲食危害：飲食容易造成多種發炎反應。應注意少煙燻、燒烤、油炸等產生大量自由基的料理方式，也應盡量減少精緻、加工食品、小麥製品。

2. 注意環境污染：空氣污染可能是隱性發炎因子，除了可以用空氣清新機改善空氣品質外，外出活動時也要注意PM2.5濃度是否過高。

3. 減少壓力：壓力會釋放壓力荷爾蒙影響免疫系統，使我們更容易生病、感染，間接或直接地影響身體的運作。

4. 充足睡眠、足夠的運動量：可減少慢性發炎反應帶來的危害，並增加自身抗發炎的能力。

5. 增加抗發炎能力：可多攝取抗氧化食物，如藍莓、葡萄籽、南瓜等食物。

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信賴自身免疫系統！不過度追求零發炎

洪育忠提醒，身體不可能完全沒有發炎的狀況，如果免疫系統完全處在溫室，遇到問題時便容易產生異常反應，反被免疫風暴摧毀，如2003年的SARS疫情，便是免疫系統對於未知病毒的異常反應，因此不需要追求「零發炎」，而是要增加自己忍受發炎的耐受度。

另外，也應該信賴自身的免疫系統，多數情況下，身體的免疫系統會處理掉大多數的問題。所以只要適時清空發炎反應垃圾桶，維持良好的生活習慣，便能確保免疫系統正常運作，培養強大抗發炎能力的身體。

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