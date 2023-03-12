慢性發炎｜常吃高油脂食物易致肥！醫提醒少碰3類食物防慢性發炎

說到發炎，一般會先想到外觀可見的「紅、腫、熱、痛」症狀，其實這屬於急性發炎的表現，還有一種發炎是慢性發炎，症狀通常較輕、容易被忽略，但它就像「隱形殺手」般，會在體內慢慢侵蝕你的健康，拖久可能造成更嚴重的傷害。台灣林口長庚風濕過敏免疫科團隊指出，想改善慢性發炎，飲食也是一大重點。



台灣林口長庚風濕過敏免疫科團隊表示，慢性發炎是指緩慢、長期、反覆發生的發炎現象，自體免疫疾病也是一種慢性發炎。而誘發體內發炎的原因有很多，除了空氣污染、環境荷爾蒙、有毒物質等不可控的因素外，也可能和個人習慣有關，像是飲食、肥胖、抽煙、壓力、睡眠不足等。

3類飲食容易導致慢性發炎（按圖了解👇👇👇）

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在飲食方面，攝取含有過多的飽和脂肪、反式脂肪、精製糖的食物，都會使身體累積促使發炎的化學分子。以下台灣林口長庚風濕過敏免疫科列出3大類容易導致身體慢性發炎的食物及改善對策：

1. 高糖類

攝取過多的糖類容易使身體發炎。

對策：可以選擇本身含有甜味的食物。



2. 高油脂

高脂肪容易發胖，肥胖容易引起體內發炎反應。

對策：隨時注意自己的體重、體脂肪，保持運動習慣。



3. 加工肉品

加工肉類含有飽和脂肪酸、高膽固醇，易導致身體出現慢性發炎反應。加工肉品包含：肉乾、肉鬆、香腸、臘肉等。

對策：建議適量食用為佳。



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醫師提醒，想遠離慢性發炎，平時應注意均衡飲食，減少食用會造成身體負荷的食物，並且保持規律運動及充足睡眠，來幫助身體達到免疫平衡，也要隨時留意自己的健康狀況，改善不良習慣、避開可控的危險因子。有任何不適症狀應盡早就醫檢查，以免病情加重。

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