咬指甲｜一緊張就想咬指甲？這類人比例高　小心惹上4大健康危機

你身邊是否有親友喜歡咬指甲？或是你一緊張就忍不住想咬指甲？其實咬指甲是一種常見的口腔習慣，在兒童或成人都可能出現。而研究發現，長期咬指甲可能會導致4大健康危機。



研究發現：醫學生咬指甲比例高

台灣胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，「咬指甲」通常開始於兒童時期，隨著時間的推移，大多數咬指甲的人，會傾向於停止咬指甲。而不同人群中咬指甲的流行率從3％～46.9％不等，據研究發現，在醫學生中發現的比例最高。

▼咬指甲是強迫症的症狀之一？👇👇👇

+ 7

相關文章：咬指甲｜屬壞習慣或強迫症？醫生：4招助改善 成年人幾歲易發病？

根據Williams et al.（2020）的研究，咬指甲可能與心理壓力、焦慮、無聊和寂寞等情緒有關；36.8％～63％的病例有家族史。另外，咬指甲也被歸類為「妥瑞症」的現象，而不是強迫症的行為。

長期咬指甲對健康有害

黃軒表示，有些有經驗的醫師是會觀察病人有沒有長期咬指甲的習慣，從而去追蹤病人身體內危機在哪裡。根據Pacan et al.（2014）的研究，長期咬指甲可能導致以下幾種健康問題：

1. 指甲受損：指甲變形、斷裂和脆弱。

2. 牙齒問題：牙齒磨損、錯位和敏感。

3. 口腔感染：病菌通過口腔進入身體，可能引發感染。

4. 皮膚問題：指尖皮膚炎症，感染或潰瘍。



▼月牙5種不同顏色反映健康，你又屬於哪一種？（按圖了解👇👇👇）

+ 1

相關文章：【指甲健康】月牙紫色防心臟病灰色脾胃差 指甲有橫紋白斑是...

咬指甲可以治癒嗎？戒掉咬指甲3策略

不過，僅有25％咬指甲者，會尋求專業醫師治療。根據2022年11月《J Med Case Reports》期刊上，由Sumayah Aljhani所撰寫的文章指出，治療咬指甲的行為療法，包括認知行為療法（CBT）、生活習慣療法（HRT）。以下是應對咬指甲的策略：

1. 增強自我意識：當意識到自己咬指甲時，主動停止這一行為。

2. 替代行為：嘗試將咬指甲的習慣替換成其他無害的行為，如擺弄一些小物件或使用橡膠手環替代。

3. 心理治療：如認知行為療法（CBT）可幫助改變不良行為，並提高應對壓力的能力。

▼指甲顏色、光澤反映身體健康？👇👇👇

+ 10

相關閲讀：指甲｜指甲軟偏白且易斷裂屬血虛體質 可多吃紅肉、波菜補充鐵質

黃軒表示，透過治療來減少咬指甲的症狀，多篇論文顯示都是有顯著改善的效果。不過，有些家長對於孩子咬指甲有錯誤認知，26.4％的家長，對自己孩子咬指甲是不帶去看醫生的，甚至有70.2％的家長，認為可以用懲罰來打破孩子的習慣，但其實這樣做效果差，且可能增加孩子的焦慮和壓力。

延伸閲讀：

7招高效能清除心腦毒素 強化免疫力

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」