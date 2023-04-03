大腸癌｜日本音樂大師坂本龍一逝世 曾2度患癌 邊8類人士屬高危？

日本著名音樂家坂本龍一於上週二逝世，享年71歲。



坂本龍一於3月28日離世，享年71歲。（圖片來源：Wikipedia）

據日本媒體報導，坂本龍一在3月28日於東京一家醫院離世，他所屬的Avex唱片公司證實消息。公司指，按照坂本龍一的強烈意願，葬禮只會讓近親參與。

坂本龍一生於1952年1月17日，一生曾奪得多個國際獎項，其中不得不提的是在1987年，他憑藉為電影《末代皇帝溥儀》配樂及演奏，囊括了奧斯卡最佳音樂獎、金球獎最佳原創配樂、格林美獎等3大獎項，更是成為了第一位榮獲奧斯卡最佳原創音樂獎的日本人。

可惜，近年來他兩度患癌，早在2014年，他就曾被確診咽喉癌，更因此要一度停工休息。及後，雖然重新復出，惟2021年再度傳出他罹患大腸癌的消息。

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大腸癌是甚麼？

根據衛生署資料，大腸癌是香港第二位最常見的癌症，於2020年，大腸癌佔癌症新症總數近一成半，同時大腸癌亦是本港致命癌症中排第二位。

大腸癌是結腸或直腸內的細胞異常生長所形成的癌病。大腸是消化系統的最後部份，分為結腸與直腸。有時大腸內壁細胞會不正常生長，出現息肉、潰瘍或其他形態腫塊，但這些大部份的腫塊為良性的，唯亦有小部份息肉可能發展成為惡性腫瘤，變成大腸癌。癌細胞會持續生長，並逐漸擴散和轉移至身體其他部位。年紀愈大患上大腸癌的機會便愈高，特別是50歲以上的人士更要加倍注意。

▼大腸癌8類高危人士（按圖看清👇👇👇）

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1. 年齡超過50歲的人，特別是超過60歲的人；



2. 有家族史的人，尤其是近親中有一人罹患大腸癌的人；



3. 患有炎症性腸病，如潰瘍性結腸炎或克羅恩病等；



4. 飲食習慣不良，如高脂肪、低纖維、高蛋白、高糖等；



5. 缺乏體力活動，經常久坐不動；



6. 長期吸煙或飲酒；



7. 患有糖尿病或肥胖等代謝性疾病；



8. 曾經患有大腸息肉或慢性便秘等。



預防方法

大腸癌預防貼士（點圖👇👇👇）

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1.多吃高纖維食物



2.少吃紅肉和加工肉食



3.恆常進行體能活動



4.保持健康體重及腰圍



5.避免飲酒及吸煙



參考資料︰衛生署、癌症網上資源中心