養和話你知丨腳甲倒生插皮膚疼痛含膿 元兇因剪錯趾甲著錯鞋？

不論男女，都可能有過剪腳甲時剪得過深而引起痛楚的經驗，大部分人以為只要待腳甲慢慢生長便能解決。然而，若處理不當可引致趾甲插肉的情況，亦即「嵌甲」，除了疼痛、紅腫、含膿外，也會增加感染機會。嵌甲的成因為何？原來與剪趾甲技巧和穿某種鞋有關？嵌甲應怎樣避免及治療？本文請來養和醫院足病診療師鍾雪玲講解嵌甲的種種疑慮。



甚麼是「嵌甲」？ 元兇竟是剪錯趾甲、著錯鞋？

養和醫院足病診療師鍾雪玲指出，「嵌甲」是一種常見的足病，即是腳趾甲邊緣向內嵌入肉中，造成局部疼痛、紅腫、含膿等徵狀。導致嵌甲的原因有很多，主要是由於剪趾甲的方法不當所致，例如剪趾甲時剪得太入，但遺漏了一小個尖角，這種情況便很容易令趾甲插進趾肉。另外，習慣穿著鞋頭較窄的鞋子也有機會壓迫腳部，導致趾甲捲曲變形。另外，因運動或踢到硬物而受傷，都是導致嵌甲的常見原因。

女性是患上嵌甲的高危一族？ 有這些習慣、特徵需注意！

女性較易患上嵌甲，鍾雪玲解釋原因之一是她們較多穿著高跟鞋，有些女士常穿比實際呎碼小一號的鞋，增加患上嵌甲的機會。此外，肥胖、需長時間走路或站立、腳部畸形等都屬嵌甲高危人士。

女性較多穿著高跟鞋，是患上嵌甲的高危一族。（圖片：Shutterstock）

五種治療嵌甲方法 嚴重者或需手術治療

鍾雪玲表示，治療嵌甲有五大方法，足病診療師會根據患者情況而採取不同治療方案，情況嚴重甚至需要轉介醫生作手術治療。

方法一 保持清潔



患者須保持趾甲周圍的皮膚清潔乾爽，避免感染。如有傷口，需按專業指示處理傷口，例如塗上抗生素藥膏，減低感染發生機會。

方法二 減少趾部壓力



建議患者改變穿鞋方式，選擇舒適、合適的鞋子，避免趾部過度受壓。

方法三 剪除倒刺



足病診療師會利用已消毒工具，把倒刺剪掉，防止倒刺令嵌甲問題惡化。

足病診療師會利用已消毒工具，將倒刺剪掉，防止嵌甲問題惡化。（圖片：Shutterstock）

方法四 趾甲矯形治療



如果患者的趾甲在生長時仍不斷捲起，可考慮接受趾甲矯形治療。足病診療師會貼一塊膠片在趾甲上，而膠片上有一條很細小的金屬絲，有助拉平趾甲，令趾甲生長時不會再捲起，這個方法屬非入侵性治療方法，治療期間亦不會產生額外痛楚。

方法五 手術治療



如果徵狀反覆或嚴重，可能需要接受手術治療，把部分或者整個趾甲拔除。

美容院修甲有風險 足病診療師：或造成惡性循環

部分人會選擇到美容院修甲當作治療嵌甲，鍾雪玲指出這個做法存在風險，部分美容院的修甲師雖有修甲、美甲的技巧，卻沒有相關的足病診斷能力，無法判斷嵌甲的嚴重程度。此外，部分修甲師習慣將趾甲兩邊修得很深，久而久之趾甲兩旁的肉便會包著趾甲，當趾甲稍長一點，又會引起不適，修甲師因而將趾甲剪得更短，造成惡性循環。若處理方法不當，可能會導致疼痛加劇、受感染等後果，令情況惡化。因此，鍾雪玲建議如患有嵌甲，應尋求足病診療師或醫生進行診斷和治療至為安心。

嵌甲有何後遺症？ 傷口感染可大可小

嵌甲會導致趾甲出現局部疼痛、紅腫、含膿等徵狀，患者在走路時，甚至是晚上蓋被觸碰到趾甲也會感到痛楚，嚴重影響日常生活。假如傷口處理不善，或會受細菌感染，尤其是糖尿病患者出現傷口感染時，最嚴重的情況或需要截趾、截肢。

嵌甲會導致趾甲出現局部疼痛、紅腫、含膿等徵狀，嚴重影響日常生活。（圖片：Shutterstock）

真實個案：嵌甲+灰甲 治療過程逐步看

鍾雪玲曾經遇過一位病人，因左腳拇趾疼痛而求診，當時他的拇趾趾甲紅腫，只能穿著涼鞋以減輕痛楚。除了傷口外，他的腳甲泛黃而且很厚，明顯同時也有灰甲問題。灰甲會令趾甲變厚，使趾甲兩邊容易捲入，引致嵌甲，而患者因難以自行處理厚甲，導致腳甲過長令嵌甲情況惡化。這種情況下，足病診療師會首先處理嵌甲問題，先為病人磨薄過厚腳甲，並剪去嵌入皮膚的部分腳甲，可即時紓緩病人的痛楚。其後，待傷口康復後再進行灰甲治療，以免同樣情況再次發生。

都市人生活繁忙，或會忽視趾甲健康，認為腳甲倒生嵌肉只是簡單問題，直至痛楚難忍才求醫。鍾雪玲提醒，只要平日使用正確方式剪趾甲、穿著舒適的鞋子，多注意趾甲健康狀況，已能大大減低患上嵌甲的機會。一旦患上嵌甲，應找足病診療師或醫生治療，切勿胡亂修甲，以免情況惡化。

養和醫院足病診療師鍾雪玲

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