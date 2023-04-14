寄生蟲｜越南女愛吃一食物致寄生蟲體內橫行 送院揭寄生腦內築巢
進食未經完全煮熟的食物極具風險，有些人會選擇自行煮食，認為自己經手的食材會比較安全，越南一名婦人就用親身經歷証明了並非如此。
綜合外媒報導，越南一名58歲婦人在家煮飯時頭痛昏倒，起初家人以為她中風，馬上前往就近醫院求醫，及後她又轉院接受治療，經醫方檢查後竟發現她體內有寄生蟲感染，除了手臂和腿部的皮膚下有寄生蟲，這些寄生蟲更已經在她大腦中築巢。
事後婦人承認，自己每月最少吃一次名為血凍（tiết canh）的當地料理，該料理需以生鴨血為主要材料，醫生亦認為這項料理為她感染的最大成因。
婦人表示，「她以為自己把食材處理得很乾淨，我亦吃得很安心，沒想到會引致如此病症。」婦人在接受治療後已經出院，但未來仍需接受藥物治療與密切觀察。
７個貼士 預防從飲食中感染寄生蟲
以下是一些預防從飲食中感染寄生蟲的方法：
1. 確保食物煮熟
將肉類、家禽和魚類煮熟至充分熟透，這樣可以殺死任何存在的寄生蟲。
2. 避免生食
避免食用生肉、生魚和生蛋。這些食物可能含有寄生蟲卵。
3. 清洗食物
在食用水果和蔬菜之前，用清水徹底清洗它們以去除表面的污垢和寄生蟲。
4. 避免飲用未經消毒的水
只飲用經過消毒的水或煮沸的水。
5. 做好個人衛生
保持良好的個人衛生，包括勤洗手、穿著清潔的衣服和保持環境清潔。
6. 避免食用不明來歷的食物
避免食用不明來歷的食物，特別是在旅行時。
7. 定期進行驅蟲治療
如果您生活在高風險地區或曾經感染過寄生蟲，請定期接受驅蟲治療。
總之，只要注意飲食衛生，避免食用有潛在風險的食物，可以有效地預防從飲食中感染寄生蟲。
血凍（tiết canh）是甚麼？
血凍（tiết canh）是一款越南料理，該料理需以生鴨血為主要材料。有婦人因進食自製血凍而感染寄生蟲。
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預防從飲食中感染寄生蟲可以點做？
以下是一些預防從飲食中感染寄生蟲的方法：
1. 確保食物煮熟
2. 避免生食
3. 清洗食物
4. 避免飲用未經消毒的水......了解詳情及其他預防方法按此