母親節｜媽咪最想要的禮物是健康！40歲+必查婦科體檢免癌纏身！

一年一度的母親節快到了，作為子女都會為媽媽好好慶祝、吃自助餐、出外旅遊等以答謝母親一直以來的養育之恩。然而除了物質的禮物送贈之外，大家有好好留意媽媽的身體的健康是如何的呢？隨著年紀漸長，各種身體的毛病都必然會出現，但有些致及性命的疾病卻不能忽視，等到病冊出現的時候往往已是嚴重至不可逆轉的程度。所以為了母親的健康著想，每年接受體檢可以及早發現病原，避免癌症纏身！下文會詳列5種致命婦女病的重點病徵及相關體檢，讓大家可更精明地選擇適合的檢查計劃，守護自己以及家人的健康。



⚠️五大致命婦女疾病您要知⚠️

1.乳癌

乳癌是香港女性最常見的癌症，根據醫院管理局癌症資料統計中心的調查，乳癌是香港女性最常見的癌症，根據二零二零年最新的數字癌症發病的數字以乳癌為第一位，而同年癌症死亡數字乳癌排行第三位。乳癌是早期發生於乳房的癌症，而乳房是由脂肪、結締組織以及乳腺組織組成的器官，而其中乳線有產出乳汁的功能，但當乳腺細胞失控生長就會成為腫瘤，而腫瘤亦有分為惡性及良性，乳癌就是屬於惡性的腫瘤，如嚴重時更會擴至其他器官。

定期進行乳房檢查更可以在未出現任何徵狀之前就發現乳癌的蹤影。乳房超聲波檢查是本港常見的其中一種檢查乳癌的方法，原理是透過發射超聲波來掃描乳房及腋下，並利用音波製造出高解像度的圖像，從而辨認出是否為乳癌的惡性腫瘤，或是其他有關乳房的疾病。乳房超聲波檢查準確度可高達95%，過程亦不會有幅射產生。

患乳癌的高危人士有哪些？ 患乳癌的高危人士

．年齡越高，患乳癌機會便就越高

． 55歲以後較遲收經

．本身帶乳癌有關的基因突變，如BRCA2 或BRCA1致病性的基因突變

． 有直系或旁系女性親人患上乳癌

．於十至三十歲時期胸部曾經接受放射治療

．長期食高脂肪的食物

乳癌常見的發病症狀

． 乳房形狀有改變

． 乳房出現任何硬物、

． 乳房或乳頭皮膚現不正常變化如呈橙皮紋理

．乳頭部位出血或流出分泌物、凹陷

．腋下部位出現腫脹



初步自我乳房簡易檢查

1. 脫去上衣並舉高雙手，觀察乳房並查看有沒有不正常的狀況。

2. 於乳房內側以將手指併攏的方式繞圈按摩，以檢查有沒有摸到硬物。

3. 以將手指併攏的方式繞圈按摩檢查乳房外面範圍，檢查是否有硬物。

4. 然後檢查乳房至腋下間的地方是否有硬物。

5. 輕捏乳頭查看是否有不正常分泌物。



⭐⭐乳癌相關專業體檢推介⭐⭐

中環專科體檢中心—女性綜合腫瘤指標

女性綜合腫瘤指標計劃適合任何年齡之女士，尤其是有癌症家族病史，或是感覺到工作壓力的上班族 : 由專業醫療團隊提供服務。計劃檢查癌症指標項目包括卵巢、乳房、肝臟、胰臟等等。

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莊柏醫療在2014年正式成立，分店網絡遍佈港九新界，服務涵蓋西醫、中醫、牙科、腸胃鏡中心及專業醫療診斷。莊柏醫療的全面癌指標檢查(女)，檢查項目包括香港人常見癌指標檢查, 包括肝臟、 胰臟、乳房、卵巢、鼻咽、及大腸，讓你更了解自己的身體狀況，倍加安心。

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禮護醫療服務專註於提供一站式醫護服務,經驗豐富的跨專科醫學專家及行政團隊，致力為每一位病人就個別需要安排最流暢的診斷程序、高成效的治療方案及提供個人化疾病預防建議，務求使每位病人都能輕鬆就醫。禮護醫療 特別推出「全為妳 粉紅健康檢查計劃」，提醒作為女性的您要特別關注自身的健康，特別是乳腺癌的預防。

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尚醫健康以精準預防醫學概念，透過高科技醫學檢測及遺傳基因數據分析，為客戶進行全方位個人化健康評估，結合中、西方醫學、營養監控、皮膚及體重管理等專業服務，致誠為顧客提供一站式健康管理服務。女士超聲波檢測內重點檢查項目包括超聲波檢查 （二選一）乳腺超聲波及腋下淋巴超聲波、卵巢超聲波及子宮超聲波、全血色計、尿常規、SEMG電腦脊骨檢查等等。

2.子宮頸癌

子宮頸癌於二零二零年最新的數字癌症發病的數字排行第七位，癌症死亡數字乳癌排行第八位，發病年齡由二十至七十歲的女性均有機會患上子宮頸癌。子宮頸癌發生的原因是由於子宮頸裡的細胞被人類見頭瘤病毒入侵並發生不正常的病變，形成了子宮頸上皮內瘤，一旦未及時治療，就有機會發展成癌細胞。子宮頸癌一並分為四期，第一期癌細胞只在子宮頸的位置，第二期癌細胞蔓延至子宮頸附近的組織以及陰道上部份約三分之二的地方，而第三期癌細胞發展至盤腔的位置以及陰道下部份約三分之一的地方，而直至第四期癌細胞就會擴散至身體不同的器官例如肺部、膀胱、大腸等等。

患子宮頸癌的高危人士

．感染了人類乳頭瘤病毒

．有性生活的女性，特別是曾感染性病

．患慢性腎病、愛滋病

．有吸煙習慣



子宮頸癌常見的發病症狀有哪些？ 子宮頸癌常見的發病症狀

．陰道分泌現異味

．陰道出現不正常出血

．月經之間出血

．性行為過後出血

．停經後陰道仍會出血

⭐⭐子宮頸癌相關專業體檢推介⭐⭐

香港仁和體檢 re:HEALTH 子宮頸抺片檢查

子宮頸抺片檢查適合25歲以上、有性經驗的女性定期進行，子宮頸抹片檢查(又名柏氏抹片檢查，英文為PapSmear)是現時最有效篩查子宮頸癌的方法，可以快捷而簡單地檢測子宮頸細胞異常。子宮頸抹片檢查是一種能夠發現子宮頸細胞早期異常變化的簡單測試，發現異常的話，醫生可以及早作出適當的處理，防止這些不正常細胞進一步發展成具侵略性的子宮頸癌。數據顯示，柏氏抹片定期檢驗，能預防90%以上的子宮頸癌。

Leciel Medical HPV病毒基因檢測（33項） $1800

定期進行HPV病毒基因檢測可減低子宮頸癌的病發率，預防子宮頸癌。做好HPV病毒基因檢測，若能及早發現高危型HPV持續感染風險，及時治療癌前病變，有助於防止向宮頸癌演變，宮頸癌在第一期前發現存活率高於90%。Leciel Medical選用自我採樣棒來採集子宮頸和陰道細胞樣本。自我採樣棒方法已於世界各地使用多年，安全可靠。HPV病毒基因檢測總共可檢測33種HPV病毒基因型。除了最廣為大眾認知的甚因型16,18外，覆蓋範圍還包括另外15種高危病毒基因型，如基因型45，52等。 自我採樣，免除尷尬，及早檢測，及早診治。

3.甲狀腺癌

甲狀腺癌的患者主要為中老年人士，二零二零年癌症發病數字排行第五位，甲狀腺的位置在頸部前咽喉下方，負責分泌甲狀腺素，甲狀腺素可以調節新陳代謝、血糖、心跳功能等等，而甲狀腺癌形成的原因在於甲狀腺的細胞異常增生下，舊細胞仍未代謝死亡，細胞狂不斷堆積之下就會形成癌腫。超聲波甲狀腺掃描是比較常見用於檢查甲狀腺的方法，以超聲波掃瞄頸部及甲狀腺內部的圖像，檢查其組織是否為固體硬塊。女性患上甲狀腺癌的機率比男性為高，特別是乳頭狀癌更多出現於年青女性身上。

甲狀腺癌一共有多少種？ 甲狀腺癌一共可分為四大類，而且發病的對象亦各有不同：

退行發育癌：患者主要是為60歲以上人士，退行發育癌的癌細胞生長速度較其他甲狀腺癌快且更難醫治。未有治理的乳頭狀癌更會演變成這種癌症。

濾泡狀癌：是甲狀腺癌中較為常見的一種，主要病發在於較年長人士

乳頭狀癌：是甲狀腺癌中最常見的一種，較多見於年輕女性

髓質癌：是甲狀腺癌中最罕見的一種，病患為家族遺傳為主

患甲狀腺癌的高危人士

．40歲以上人士

．日常飲食中缺乏補充碘

．曾患甲狀腺相關的疾病

．家族中曾有人患過多發性內分泌腫瘤、甲狀腺腫瘤及遺傳性大腸瘜肉等



甲狀腺癌常見的發病症狀

．聲音長期異常沙啞

．出現頸痛或喉嚨痛

．吞嚥或呼吸困難

．莫名咳嗽

．頸部前端有硬塊



⭐⭐甲狀腺癌相關專業體檢推介⭐⭐

中環專科體檢中心—皇牌尊尚女士檢查計劃

針對關注自己身體健康，一個尊尚的影像檢查計劃包括3項x-ray、4項超聲波如甲狀腺超聲波、身體體質指標、心臟檢查、骨質密度、婦科檢查(子宮頸細胞抹片+人類乳頭瘤病毒)。整個檢查安全，無痛，無創傷，尋找深度檢查體驗。

尚醫健康—優選超聲波、頸動脈血管、癌症指標檢查 81項

此檢查重點項目包括頸動脈血管壁厚度超聲波掃描 IMT、靜態心電圖、超聲波檢查四選一（前列腺、甲狀腺、乳房、盆腔）、癌症指標測試等等。

香港仁和體檢 re:HEALTH 星級詳細身體檢查套餐

星級詳細身體檢查套餐適用於20歲或以上男士及女士，第一次接受或定期接受健康檢查人士。重點檢查項目包括甲狀腺功能、靜態心電圖、肝、腎功能、乙型肝炎、胸部 X 光、三高檢查 (糖尿、血壓及血脂)

4. 卵巢癌

香港癌症資料統計中心的數據顯示，在二零二零年女性因癌症死亡的數字中卵巢癌個案排第六位。然而曾有研究機構訪問超過五百名本地婦女對於卵巢癌的認識，達三成受訪者不知道卵巢功能，更有些婦女以為卵巢癌只是罕見的疾病，對卵巢癌的認知未達足夠的程度。，而當卵巢出現惡性的腫瘤就是卵巢癌的代表。根據癌症基金會的資料顯示，卵巢癌可細分為４個類別，分別為上皮性卵巢癌、生殖細胞卵巢癌、性索間質癌、交界性腫瘤。

上皮性卵巢癌：上皮是人體常見的組織， 一般出現在器官的表面，而上皮性卵巢癌指在卵巢表面的上皮層出現癌妯胞，而大部份的卵巢癌都是屬於上皮性卵巢癌。



生殖細胞卵巢癌：此類型癌症多出現於三十歲以下女性，指的是製造卵子的細胞出現癌變，而且影響的地方只限於一邊的卵巢，故此於早期癌變的康復率比較高。



性索間質癌：性索間質癌指的是製造雌激素的細胞出現癌變，但在卵巢癌中此類型只佔少數。



交界性腫瘤：如果一些不屬於癌腫且腫瘤擴散機率不高即稱為交界性腫瘤，常見於年輕女性。



患卵巢癌的高危人士

．從未生育

．曾患乳癌

．家屬曾患卵巢癌

．45歲以上女性

．體重超標

．有不孕或自然流產紀錄

卵巢癌常見的發病症狀

主要症狀



．下腹痛

．腹脹

．便祕

．消化不良、噁心

．食慾不振

．月經不調

．體重驟降

後期症狀



．腹部能明顯摸到腫塊

．肺膜積水

．腳腫

．頸部以及腹股溝的淋巴核脹大

．呼吸困難

⭐⭐卵巢癌相關專業體檢推介⭐⭐

莊柏醫療-101項尊尚女性健康檢查

．莊柏醫療尊尚女性健康檢查，檢查項目包括癌抗原125 (卵巢) 、血脂分析組合、全面癌指標、幽門螺旋菌抗體、肝纖維化掃描、葉酸、維他命B12&D 等。女士定期進行全面的身體檢查，有助及早發現並預防常見女士疾病，令你倍加安心。

香港仁和體檢 re:HEALTH 優越身體檢查計劃 (男性/女性)

．香港仁和體檢於2012年創立，一直致力推動及發展「預防醫學」，積極推動一站式醫療健康管理服務。重點檢查項目包括癌症指標 (卵巢癌、乳癌、前列腺癌、肝癌、胰臟癌、大腸癌)、肝、腎功能、甲狀腺、心臟檢查、性病。

Precision Health Care Services Ltd 女性超聲波檢查計劃 2

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5.骨質疏鬆

骨質疏鬆症是有關骨骼新陳代謝的疾病。由骨質密度下降使骨骼的結構脆弱失去應有堅固度，而以致容易斷裂。正常來說骨質會在幼年至青少年時間慢慢建立，直至三十歲前左右達到最高值，然而，隨著年紀的增長，骨質流失比例也會隨之加快。據香港中文大學收集的數據分析指出，單是本港現時65歲以上的女性已約有一半比例患上骨質疏鬆，特別是更年期後流失骨質的程度是最高。

而骨質疏鬆被視為可以致命的疾病的原因並非出自它本身疾病嚴重程度，而是骨質疏鬆會導致老年人活動時出現意外的機率大增，特別是跌倒的意外，許多人忽略了老年人跌倒的致命性，事實上跌倒是老人意外死亡高踞的原因之一，跌倒輕則瘀青疼痛，重則可以造成骨折、腦出血、永久殘障甚至死亡。

所以隨着年齡增長，患上骨質疏鬆症的機會越高。但如果後天因素做得不足，如飲食不良或在生活習慣方面，沒有適當維持骨骼健康，令骨質流失的速度比率加快的話，就會大大提早患上骨質疏鬆症。近年亦開始出現二十至三十歲的族群有骨質疏鬆的新聞浮現。故此骨質疏鬆並非只是老年時候的出現的問題，而及早預防更有助減慢骨質的流失。

骨質疏鬆症高危行為有哪些？ 骨質疏鬆症高危行為包括：

過量攝取咖啡因：飲用過多咖啡因如汽 水 、 能 量 飲 品 、濃茶或咖啡，會增加鈣離子隨尿的排出於體外，以及阻礙人體吸收鈣。

經常吃高鹽食物：如日常進食如罐頭、加工肉類、醃漬食物、即食麵等含高鹽食物。

過量攝取磷： 磷常見是人體常見的礦物質，而在肉類及含豐富蛋白質食物，加工食物通常都是含磷量較高。如攝取過量就會使血磷水平上升，使血鈣濃度下降，同時影響腸對鈣的吸收程度以及促進腎臟排鈣，使體內磷鈣比例失衡。

錯誤補鈣：人們誤以為用以形補形方式，經常熬製骨湯魚骨湯以及豬腳薑可以補充鈣質，其實是一種謬誤，因為動物及魚的骨中的鈣質不會在熬的過程釋出，故此湯裡的鈣質並不足以補鈣，而豬腳的鈣質亦很低，所以亦不是理想的補鈣食物。

⭐⭐骨質疏鬆相關專業體檢推介⭐⭐

尚醫健康—骨質密度超聲波檢查

尚醫健康以精準預防醫學概念，透過高科技醫學檢測為客戶進行全方位個人化健康評估，提供一站式健康管理服務。骨質密度超聲波檢查計劃透過超聲波技術檢測腳部骨質情況，從而評估及對比身體年齡應有的骨質水平，超聲波對身體並無幅射危害，既準確又安全。

宏康醫道—骨質密度檢查+綜合全方位檢查

宏康醫道綜合中心是一間多元化的中西醫診所,以中醫診療為主，以人為本，以傳統中西醫結合現代醫學為客人服務。檢查計劃包括臨床經驗中醫師問診1次、骨質密度檢查、以及綜合全方位檢查，除了骨質健康水平之外， 透過全方位檢查亦可以了解心腦血管、腦神經、肺功能等健康狀況。

莊柏醫療—精選10項綜合X光骨質密度檢查

莊柏醫療在2014年正式成立，分店網絡遍佈港九新界，致力發展成為一家涵蓋保健、治療和調理服務的綜合醫療保健服務提供商。旗下的計劃組合包括骨質密度 X 光檢查DEXA, 有助醫生更快診斷出骨質疏鬆症並且及早對症下藥。另設鈣、磷及維他命D等相關血液化驗觀察是否需從飲食或保健品改善營養吸收。