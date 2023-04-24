脫髮｜gel頭或致禿頭？ 一文揭脫髮成因 改善脫髮就吃13款食物！

髮型對個人形象極之重要，一個合適的髮型，不但可以改變一個人的外觀，亦能提升別人對你的觀感。為了一個滿意的髮型，不少人就會選擇使用不同種類的髮品，如髮蠟、髮泥或定形噴霧等，但坊間一直有傳聞指，使用頭髮造型產品會引致脫髮問題，更甚者會導致禿頭，到底頭髮造型產品真係會引致禿髮？髮蠟、髮泥或定形噴霧哪樣最好？



頭髮造型產品真係會引致脫髮？

其實，使用頭髮造型產品本身並不會直接增加脫髮風險。然而，若使用造型產品的人，無清潔好頭皮上的殘餘物，這些物質會阻塞毛孔，而頭皮毛孔中的油脂未能走出來，會導致細菌性毛囊炎，致結痂性脫髮；若頭皮對某些造型產品敏感，亦可能引致接觸性敏感發炎，嚴重可致脫髮。

加上最近開始轉季，氣溫將會逐步上升，炎熱的天氣會令人分泌更多的汗和油脂，若欠缺妥善打理，毛孔阻塞的情況只會加劇，造成脫髮風的險亦會相應提高。

雖說頭髮造型產品並非一定是形成禿頭的主因，但還是建議盡量少用造型產品，同時，使用時盡量只塗在髮端，減少頭皮毛孔被阻塞的風險。而嘗試新產品時，亦要留意清楚是否有出現過敏反應。

髮蠟、髮泥或定形噴霧哪樣最好？

就頭髮健康而言，髮蠟、髮泥和定型噴霧等產品都可能對頭髮造成負面影響，因此建議選擇較為溫和且含天然成分的產品。

以下是每項產品的好壞處：

1. 髮蠟



好處：髮蠟能夠定型、造型，讓頭髮看起來更加蓬鬆豐盈，並且能夠增加頭髮的光澤感。

壞處：如果使用不當，髮蠟可能會堵塞毛囊，增加脫髮的風險。此外，髮蠟的成分可能會殘留在頭皮和頭髮上，導致污染和刺激頭皮。

2. 髮泥



好處：髮泥與髮蠟相似，能夠定型、造型頭髮，讓頭髮看起來更加蓬鬆豐盈。髮泥的成分通常比髮蠟更加溫和，因此對頭髮和頭皮的刺激也比較小。

壞處：如果使用過量或不當，髮泥可能會讓頭髮變得油膩或黏膩，並且可能會堵塞毛囊，增加脫髮的風險。

3. 定型噴霧



好處：定型噴霧能夠定型頭髮，並且能夠防止頭髮因風吹或汗水等因素而變得散亂。定型噴霧的成分通常比髮蠟和髮泥更加溫和，對頭皮和頭髮的刺激也比較小。

壞處：如果使用過量或不當，定型噴霧可能會讓頭髮變得硬而不自然，同時，由於，定形噴霧是直接噴在頭上，因此更容易接觸到頭皮，並且增加徹底清潔的難度，導致污染和刺激頭皮。

總的來說，上述產品對頭髮和頭皮的影響都是存在的，因此建議選擇較為溫和、含天然成分的產品，並且在使用時注意使用量和使用方法，避免對頭髮造成不必要的損害。

常見７大造成脫髮成因

脫髮通常是由多種因素引起的，以下是常見的脫髮成因：

1. 遺傳因素：頭髮稀疏和脫髮問題可能與家族遺傳有關，因此如果家族中有人有脫髮問題，那麼自己也可能會有這個問題。



2. 荷爾蒙變化：荷爾蒙變化也是脫髮的常見原因，例如女性在懷孕、哺乳期和更年期等生理週期中，荷爾蒙水平的變化可能會導致頭髮脫落。



3. 營養不良：飲食不均衡或營養缺乏也可能導致脫髮問題。



4. 壓力：長期的精神壓力和焦慮可能會導致頭髮脫落。



5. 疾病和藥物：許多疾病和藥物也可能導致頭髮脫落，例如甲狀腺問題、自體免疫疾病、化療等。



6. 頭皮狀態：頭皮健康狀態也會影響頭髮的生長和脫落，例如頭皮油脂過多、頭皮屑等問題。



7. 環境和生活方式：環境和生活方式也可能影響頭髮的健康和脫落，例如長期暴露在紫外線下、使用過多的化學染髮劑或使用過多的熱工具等。



13款食物有助改善脫髮！

如果不想年紀輕輕就變禿頭，除了在選擇頭髮造型產品上著手外，其實攝取特定營養素亦有幫助，從營養的角度來說，飲食中缺乏蛋白質、鐵質、維他命B12等這些營養素，都可能導致脫髮。要預防脫髮，日常可從飲食中吸收足夠營養改善。

▼按圖看哪些食物、攝取哪些營養有助防止脫髮👇👇👇：

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1. 雞蛋



雞蛋富含蛋白質和生物素（又稱維他命H），有助維持頭髮健康，是促進頭髮生長的重要元素。根據《Dermato Parct Concept》研究發現，毛囊中的主要構成營養為蛋白質，攝取不足蛋白質會造成脫髮。

2. 莓果



莓果中富含有益的化合物和維他命C

莓果中富含有益的化合物和維他命C，具強效抗氧化功能，促進頭髮生長。據《Nutrients》研究發現，維他命C可以產生膠原蛋白，為其中一種蛋白質，有助頭髮健康生長，避免頭髮變得脆弱和易斷。

3. 菠菜



根據《Nutrition Data》，菠菜富含葉酸、鐵、維他命A等有益營養素，可促進頭髮生長。當中的維他命A可以幫助產生皮脂，滋潤頭皮，維持頭髮健康。

4. 高脂魚類



三文魚、鯡魚和鯖魚等高脂魚類可促進頭髮生長。《J Cosmet Dermatol》一項針對120位女性的研究發現，服用含有Omega-3脂肪酸的高脂魚類可以減少脫髮和增加頭髮密度。

5. 番薯



人體可以透過食用番薯，將β-胡蘿蔔素轉化為維他命A，促進頭皮皮脂生成，加快頭髮生長速度，令頭髮更濃密，還能防止其他毛囊退化。

6. 牛油果



牛油果含豐富維他命E，那是一種抗氧化劑，可通過中和自由基幫助抗氧化，促進頭髮生長。

7. 堅果



堅果含有多種可促進頭髮生長和維持頭皮健康的營養物質。根據《Dermatol Clin》的研究，堅果含多種維他命B群、鋅和必需脂肪酸，缺乏任何一種營養素都可能導致脫髮。

8. 籽類



籽類食物如亞麻籽可以較少的卡路里提供大量的營養，包括維他命E、鋅和硒，有助促進頭髮生長和修復。而且，某些種子如亞麻籽和奇亞籽也含有omega-3脂肪酸，能減少脫髮情況出現。

9. 三色椒



三色椒富含維他命C，有助於促進膠原蛋白的產生，從而有助增強頭髮韌度，可幫助頭髮生長。《Int J Trichology》的研究發現，維他命C作為強抗氧化劑，能保護髮束免受氧化壓力。

10. 蠔



《Dermatol Ther》的一項研究發現，蠔含有豐富的鋅，能促進頭髮的生長和延長修復周期，生蠔1安士（28克）含有的鋅是日常攝取量的71%。不過，攝入過多的鋅也會導致脫髮。

11. 蝦



蝦含有蛋白質、鋅、鐵、維他命B群和D的重要來源。《Int J Dermatol》一項研究指，維他命D3可以刺激毛囊生長，缺乏這種營養會引致脫髮。

12. 豆類



紅豆、綠豆、毛豆、蠶豆、扁豆、豌豆、大豆、四季豆等都是豆科植物。根據《Nutrition Data》指，豆類含有植物性蛋白質、鐵、生物素、葉酸和鋅，可促進頭髮生長和修護。而大豆更是豆科植物最有效改善脫髮的食物，《Food Nutr Res》一項研究中更表明，大豆中富含亞精胺（Spermidine），可促進頭髮生長。

13. 肉類



肉類中的蛋白質有助於頭髮生長，並有助於修復和增強毛囊。《Regulation of Tissue Oxygenation》一書中提到，紅肉如牛肉，含有更多的鐵，容易被人體吸收，有助於紅細胞向毛囊輸送氧氣，促進頭髮生長。