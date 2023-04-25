爸媽消費券減價優惠｜多款國際品牌母嬰用品滿$800送尿片兼免運！

2023消費券已派發，讓香港市民的荷包稍為鬆動一點。正所謂「小數怕長計」，一眾新手父母各自只有三千蚊預算， 當然要用得其所，投放在子女的日常用品的消費上，而如何挑選性價比高的母嬰用品，01網購商家BabyHands就是這方面的好幫手！為了讓父母的消費券更用得其所，近期店內多款國際品牌母嬰用品推出了限時優惠，購物滿$800 即送尿片乙包，想要了解更多心水BB用品的話，即睇下文小編五大母嬰用品的好推介！



BabyHands —新手父母的母嬰用品顧問

BabyHands秉持幫助父母找到適合產品的宗旨，為顧客提供個人化服務，明白新手父母購買母嬰用品的常見困難，父母總會不太清楚每項母嬰產品的特點及優劣，例如產地、材質、款式、不同品牌的差異等等，而BabyHands—意即寶寶好幫手，會就新手父母真正的需要和產品特點蒐羅優質而性價比高的母嬰用品，由嬰幼兒玩具、消毒防疫用品、以至媽媽孕婦專用品都一應俱全，以產品質素以及寶寶安全為首要考慮，堅持讓父母購買到真正符合需要的用品的企業初心。

嬰兒用品種類齊全

爸媽消費券慳錢攻略—母嬰用品減價優惠

為了讓新手父母的消費券，近期BabyHands店內多款國際品牌母嬰用品推出了限時優惠，由即日起大家於01網購指定商家(BabyHands HK Ltd 寶寶好幫手有限公司)購物滿指定金額即可享以下優惠：

優惠詳情:

購買01網購商家BabyHands貨品，訂單折實後滿$800(不包括運費)，即可登記換領指定牌子尿片乙包（尺碼可選）。每張購物訂單$800以上均可包郵並只限一個送貨地址，而尿片贈品需於指定時間內到商家換領中心自行領取。



換領方法：

換領方法亦十分簡單，合資格客戶於購買後30日內完成登記，商家將於客戶購買後10-14天內會聯絡登記禮品換領及取貨日期，客戶只需於指定時間內到商家換領中心自行領取登記禮品即可。有關登記方法、換領條款及細則詳情可參考活動專頁。

➤Babyhands - 爸媽消費券慳錢攻略活動專頁

01網購商家BabyHands五大精選母嬰用品

慳錢精選推介一：媽媽孕婦專用護理用品

台灣六甲村炫涼馬卡龍全方位孕婦哺乳枕 (3色選)

哺乳枕立體剪裁設計，順應人體曲線，產後可做為哺乳枕使用，減輕手臂負擔，給新手媽咪最時尚的紓壓體驗，更全面呵護心愛家人的健康！

Youha 優合 The ONE 電動雙泵套裝

電動雙泵套裝提供1-20級節奏，可調教1-6級吸力, 可根據個人需要自行選擇。套裝更設3個模式，分別是按摩（刺激乳腺）、仿生（模仿BB 吸啜）、深度（處理乳塞/快泵清）。

六甲村 Mini-Milker 輕手感電動吸乳器

吸乳器具擬真智慧促乳功能製造親餵假象，刺激神經激發乳陣促進分泌，並設實用3模式按摩、智慧促乳、吸乳功能，加上5段式吸力，以最舒適的力度釋放乳房壓力。

六甲村透隱時尚行動哺乳巾

六甲村行動哺乳巾以獨創梯形設計剪裁，側邊強化防護，寶寶自由揮動也能安心不側露，並首創三段調整釦，依媽咪身形調整，300度環身包覆不怕走光。一巾多用，蓋在手推車上，即可變成遮陽擋風的小蓋巾。

六甲村母乳保鮮袋 250ml (20個裝)

保鮮袋以雙層加厚袋身以及兩道密封設計，耐高溫、耐凍、耐撞於一身。

台灣六甲村薄蟬翼超輕量彈力托腹帶(升級版)

六甲村薄蟬翼超輕量彈力托腹帶以全新專利設計護腰板，並首創透膚網狀提托帶，最適合夏天使用。創新腰背暖敷置入袋，同步熱敷可以紓緩背部不適，懷孕後感覺腰部不舒服即可開始使用，特別推薦孕期肚型較為凸出的孕媽咪穿着，紓緩大腿、骨盆等處壓迫感，行動更輕盈自在。

慳錢精選推介二：BB餵食神器

Tommee Tippee 智能沖奶機

為新生兒父母而設計的智能配方奶粉即時冲泡機，一鍵迅速沸水 100°度並迅速降溫，並保持恆溫在預設之理想溫度，並可以智能精準控溫至預設溫度，溫度設置範圍38 – 85°度，最佳水溫隨時為父母準備，快速冷卻功能迅速降溫至預設穩定，以便隨時冲泡 配方奶粉。智能沖奶機設LED數字顯示屏，簡易按鍵操作，安全食用級別不鏽鋼内膽，安全可靠兼耐用。

美國 Ulmuka Trio 3合1暖奶器

Ulmuka Trio 3合1暖奶器集恆溫，加熱，高溫消毒於一體，操作簡便，可均勻加熱不同型號奶瓶，嬰兒食品，如：奶，粥，米糊等，滿足寶寶不同需求。暖奶器結構設計精巧，便於攜帶，採用先進高效發熱技術，具快速升溫，恆溫準確。

Richell x Miffy 吸管水杯200ML 7m+

適合7個月以上的寶寶，卡扣式吸管蓋，開關簡單，柔軟的吸管不會傷害到寶寶，加上易握把手設計使用方便，便於放入背包攜帶。

台灣 KUKU Duck 獨立奶粉盒

台灣 KUKU Duck 奶粉盒以獨立式開口設計，避免蒸汽進入，排除傳統式奶粉盒因各層共用重複使用同一頂端開口，而在沖泡時發生開水蒸氣灌入，導致細菌容易孳生的缺點(奶粉遇濕後約一小時開始孳生細菌)。奶粉盒以分層獨立使用，亦可以避免奶粉灑落，排除傳統式奶粉盒因上下更換時容易發生撒落奶粉的情形，並具有每一層奶粉盒的底座不會殘留奶粉屑及奶粉更容易倒出的優點，而且可微波消毒耐高溫，不易摔破。

慳錢精選推介三：戶外必備用品

日本 Cuby 橫抱式初生四季揹帶

橫抱式初生四季揹帶適合0-24個月，體重15公斤內的寶寶，加厚肩帶，減輕新手父母因抱BB時所受壓力，更加保護寶寶。特別設計側口袋方便父母放置手機，純棉布質地，柔軟防勒清洗方便。

LOOOOK AutoOne 自動收車小巧嬰兒手推車

嬰兒手推車適合1個月 – 48個月的小寶寶，可以自動收車 以及單手開車收車，設UPF50+防潑水太陽罩，讓小寶寶避免陽光直曬。五點式安全扣的設置可讓家長安全地帶着小寶寶愉快逛街。

慳錢精選推介四：BB日常貼身/床上用品

台灣 KUKU Duck 星夢樂園 嬰兒床品8件套

星夢樂園 嬰兒床品8件套以高品質的美國棉所製作，百份百純棉觸感柔軟，透氣吸汗可提升寶寶睡眠品質，且不含甲醛等有害物，冬夏兩用被可拆被胎，輕鬆易用。

台灣 KUKU Duck 超好眠三合一懶人包巾

三合一懶人包巾適用於新生兒至12個月寶寶，以簡單步驟3秒穿搭一次到位，讓父母更輕鬆照顧新生寶寶，緊密的包覆感減少寶寶因反射而驚醒，雙向拉鍊設計隨時更換尿布，並可以輕鬆轉換作為防踢被或睡袍使用。

Joie Kubbie™ Sleep 嬰幼兒伴睡安撫遊戲網床

嬰幼兒伴睡安撫遊戲網床的床圍可調降為床邊床模式，親子互動零距離，四邊均為網布設計，通風透氣不悶熱，並可隨時掌握寶寶情況。任何模式下均可輕鬆拆卸、收合，拉錬調整設計，輕鬆轉換吊床和遊戲床模式。附贈旅行收納袋，可防塵、外出旅遊輕鬆帶著走。

Softtouch 嬰兒純棉內衣(短)

Softtouch 嬰兒純棉內衣採用100%優質棉花，質地柔軟舒適且吸汗性好，符合日本藥局方基準，確保全無雜質，達到絕對安全的標準。內衣設兩幅布縛繩，盡量使用整片 布料裁剪，滅少駁口。不能避免的駁口則以收邊縫紉技術車縫，熨平了接縫，使棉線不會影響嬰兒皮膚，平滑舒適。

ClevaMama BabY Pillow 愛爾蘭嬰兒記憶枕防扁頭、透氣 連枕套 0M+

扁平頭可俐媽媽的太空記憶枕是迄今為止唯一一個被都柏林三所知名大學同時權威認證的記憶枕。它優質的材料能夠有效防止寶寶扁平頭的出現並預防寶寶窒息，矯正寶寶睡姿根據嬰兒生理特點而精心設計，太空記憶棉枕優質的記憶材料，不會凹陷，可以避免嬰兒在睡眠中，因不知不覺翻身採用臥睡姿勢，導致鼻子和嘴巴被堵住而造成猝死。此外太空記憶棉枕可以幫助減少寶寶頭部50%的壓力，同時可以提高80%的支撐度。

慳錢精選推介五： 嬰幼兒益智玩具

嬰幼兒視覺激發卡

嬰兒在6個月以前視力尚未發展完全，有的媽咪會拿「黑白卡」來刺激寶寶視覺發展。嬰幼兒視覺激發卡全套共有48張黑白和彩色卡，不同圖案, 大卡片設計視覺更廣。豐富的外界感官刺激有助健全視覺神經以及有助早期智力發展。

EDISON 嬰幼兒無毒矽膠黏土

嬰幼兒無毒矽膠黏土採用安全無毒材質以及抗菌加工，通過歐洲 CE 認證和美國 FDA 認證，不含重金屬有害物質。矽膠黏土防水不會變乾硬可以重複使用，好玩不沾手不怕屑屑掉滿地，讓寶寶做出喜歡的圖騰，加熱後可以定型永久留存，不會發霉。

TAF TOYS 新生嬰兒玩具套裝

新生嬰兒玩具套裝專為新生兒設計，附有幼兒發展小貼士及使用指南，附有6種共12件新生嬰兒啟蒙玩具，送禮或自用皆宜，附有的啟蒙玩具皆為新生嬰兒成長必備的玩具，價格比單獨購買每件產品更具吸引力，適合Tummy-time、視覺刺激、了解因果關係和情緒發展等不同時段使用。