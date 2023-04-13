麵包超人陪孩子建立自信勇氣！十款教育玩具訓練幼兒思考自理能力

麵包超人（アンパンマン）作為大朋友的童年回憶。樂於助人的麵包超人一直是最受日本兒童歡迎的動畫角色之一，作為故事中的正義英雄，他帶給小朋友的教育意義深遠，與其他角色一同面對挑戰而無懼困難，在成長過程中陪着孩子建立自信勇氣！小編為一眾家長盤點了印有麵包超人角色的精美教育玩具，與孩子遊戲同樂慶祝兒童月之餘，還能訓練幼兒思考及生活自理能力，對兒童的成長有莫大的優勢！



麵包超人總是在其他角色有困難的時候意不容辭去幫忙，他都會有受傷的時候，然而背後總有家人支持着，遇到困難必定調整心情重新振作，他化挑戰與危機為自身成長的力量，遇到挫折不放棄的精神讓孩子不知不覺中受到鼓勵教導孩子正面思考。家長的愛與陪伴就像果醬爺爺般一直陪伴孩子面對所有困難。

十大麵包超人教育玩具推介

麵包超人一直深受全日本小孩子的喜歡，家長們亦對麵包超人給予高度評價，所以商家都推出了不少富教育意義的麵包超人益智玩具，很多新手父母真正需要的不止是購買玩具給小朋友解悶，更希望透過玩具可以發展孩子多方面的智能，以下十款教育玩具就推薦給一眾家長來訓練幼兒思考及自理能力。

教育兒童衣物整理有助增加其雙側協調性、記憶力及自理能力。

為什麼在小孩成長中要培養自理能力？

很多家長以為自理能力只是在談論生活上普通的自我照顧的方法，但其實自理的活動是與兒童的成長發展有重要的關係，並能促進生理，心理，體能以至智能及溝通技巧的發展。

自理能力重要性遠超想像！

孩子在提升自理能力的過程，除了明白如何正確照顧自己，例如使用花灑、打掃、辨認生活用品等等的，當生活每一件小事都能懂得如何處理，就能慢慢建立自信及責任心。而培養孩子自理能力，讓孩子主動進行自理活動時，更可以連帶訓練動作感覺技巧，例如肌力、耐力、手腳協調，以及認知能力例如形狀顏色的分辨、記憶能力等等，這些是透過日常不斷重複的生活活動，而學習得來的重要能力。

👧🏻訓練自理能力的七大好處👦🏻

⭐建立自信

⭐培養責任感

⭐訓練手腳協調

⭐培養自動學習心態

⭐提升自我照顧技巧

⭐讓孩子更加獨立

⭐提升理解及表達能力



生活知識類玩具—提升自我照顧能力

Anpanman 麵包超人幼兒電動花灑

Anpanman 麵包超人幼兒電動花灑 $193

可愛麵包超人伴小朋友洗澡，令沖涼變得更加有趣！麵包超人幼兒電動花灑具ST安全玩具標章，可以安全地教會小朋友學懂使用花灑，花灑頭安裝在吸水器後，可前進或旋轉，背有掛勾設計，方便放於浴室，以及作為小朋友入浴、游水池、沙灘等水中玩具。花灑附有2種(水柱及花灑)出水模式，可以邊洗澡邊玩耍，達到省水的效果！

➤Anpanman 麵包超人幼兒電動花灑 $193

Anpanman 麵包超人 洗澡水桶玩具 $155

麵包超人 洗澡水桶玩具設計簡易攜帶款，小孩子可以小杯子可以用來把水倒進水桶裡、接水龍頭的水，再拿去淋水車；水車碰到水就會開心的旋轉起來，打造浴室裡的水上樂園，讓小朋友愛上洗澡的樂趣。

➤Anpanman 麵包超人 洗澡水桶玩具 $155

Anpanman 麵包超人 玩具水槍 $56

炎炎夏日快到了，麵包超人 玩具水槍是家長於週末帶小朋友去沙灘玩樂的最佳戶外玩具！日本直送面包超人玩具水槍， 適合小朋友小手而設計， 配合可愛造型飛船，在沙灘或泳池與其他大小朋友一齊玩耍，增進親子關係並能體驗與朋友的友誼的快樂 !

➤Anpanman 麵包超人 玩具水槍 $56

Anpanman 麵包超人鐵板燒料理玩具 $216

麵包超人鐵板燒料理玩具可以讓小朋友以安全的方式親身體驗料理的活動，將食材放在能發出聲音和光澤的熱板上來享受烹飪的樂趣。當小朋友取下麵包超人的臉的蓋子時，它就會變成熱板。而當按下按鈕時，麵包超人則會說：「做飯很有趣！」

➤Anpanman 麵包超人鐵板燒料理玩具 $216

Anpanman 麵包超人 直立式吸塵機玩具 $160

讓小朋友與麵包超人一起將家裡打掃乾乾淨淨吧！可愛的麵包超人吸塵器玩具逼真的設計下，手把可前後變化角度，而吸塵器內的彩色小珠珠，只要輪子轉動，小珠珠就會跟着跳動，像真的在打掃一般，讓小朋友邊玩邊學習。

➤Anpanman 麵包超人 直立式吸塵機玩具 $160

認知配對類玩具—鍛鍊手眼協調

麵包超人形狀配對玩具 $344

一個經典的益智遊戲，可以培養孩子們的大腦！內附12種不同造型與顏色的形狀。另有3種鑰匙孔2種門遊戲，還附提把，外出攜都能玩耍。透過 將配件的形狀配對適合的洞口、 認識鑰匙形狀、插入適合的鑰匙孔，提升小朋友手眼協調的能力。

➤麵包超人形狀配對玩具 $344

Anpanman 麵包超人 認知配對玩具 $182

麵包超人 認知配對玩具內含不同形狀實體組件 6個以及麵包超人車 1輛，小朋友從中認識不同形狀，認識積木的顏色，並可以訓練小朋友用手抓緊及擺放物品，鍛鍊小朋友手眼協調。

➤Anpanman 麵包超人 認知配對玩具 $182

Anpanman 麵包超人 兒童工具桌玩具組 $331

麵包超人兒童工具桌玩具組是小朋友益智啟蒙好幫手，透過玩樂的過程中了解工具的使用方式及功能可發展及訓練孩子協調能力。多種工具組合搭配可愛造型，適合三歲以上小朋友。

➤Anpanman 麵包超人 兒童工具桌玩具組 $331

音感數理類玩具—發展智能創意

Anpanman 麵包超人 數字積木高塔疊疊樂 $229

藉著麵包超人與夥伴的超可愛圖案，教導孩子認識數字、字母、顏色、形狀等等，小朋友可透過堆疊與推倒得到樂趣，紙製小盒子用擔心壓傷小朋友，拼疊完大約87cm高，增強小朋友的成就感及主動學習的能力。

➤Anpanman 麵包超人 數字積木高塔疊疊樂 $229

麵包超人 5種樂器玩具套裝 $229

5種樂器玩具套裝內有大鼓、鼓棒、搖鈴鼓、沙鈴、響板、以及 口哨。大鼓可當收納箱，收納非常方便，音樂系玩具可以啟發孩童音樂細胞和興趣，並藉著陪伴小朋友玩玩具，除了提升親子間的親密度，也可以更瞭解彼此。

➤麵包超人 5種樂器玩具套裝 $229