中暑｜室內中暑？ 幼童在家差點一睡不醒！５類人士高危

夏季天氣炎熱，因長時間待在戶外中暑的新聞幾乎每年都有，很多人以為只有在戶外才會有機會中暑，但其實並非如此。加拿大愛民頓（Edmonton）就有一位女童在炎熱的天氣下在房內睡午覺，差點就再醒不過來。



據外媒報道，由於當時愛民頓正受到熱浪侵襲，平均溫度逾30度，單親媽媽的Jennifer Abma為了避開炎熱的天氣，將她的兩個年幼女兒留在室內，本以為家中會很安全。

Jennifer將她的３歲和１歲女兒留在房間午睡，自己亦同樣回到房間，沒想到90分鐘後，竟發現長女在午睡中陷入昏迷。Jennifer 指，當時她發現女兒不停出汗、皮膚腫脹和發紅。驚慌失措的Jennifer馬上致電給醫護人員，當醫護人員抵達時發現，房間的溫度竟高達攝氏50度高溫，而女兒的體溫亦高達40度，同時，女兒的血糖亦低於正常水平，換句話說即是她在家裡中暑了。

幸好，醫護人員馬上對她展開急救，她亦在補充糖份後甦醒過來。Jennifer指，「你不會想到會在你孩子的臥室裡發生這種事情。」加拿大西北部的小鎮很少出現超過 25 度的高溫，因此，Jennifer的房子也沒有空調。雖然窗戶是開著的，但是百葉窗是關著的，舫內也沒有風扇，空氣流通嚴重不足。

事後，Jennifer在社交平台Instagram上發文提醒其他家長，「沒有什麼比不能叫醒你的子女更可怕的了。這清楚地證明了孩子不需要在陽光下中暑。」她希望其他父母能從中吸取教訓，並確保你正在檢查家裡的房間。

什麼是中暑？

人在酷熱的環境裡體溫上升，身體機能便會自動調節來降溫，例如增加排汗和呼吸次數；可是，當環境溫度過高，這些生理調節不能有效控制體溫時，便會出現熱衰竭甚至中暑等情況。

中暑前的徵兆包括：

1.頭暈、頭痛、眩暈或乏力感。



2.口渴、口乾或口苦。



3.皮膚熱、乾燥或發紅。



4.心跳加快或呼吸急促。



5.惡心、嘔吐或腹瀉。



6.疲勞、失眠或精神不集中。



7.肌肉抽筋或疼痛。



５類人士最容易中暑

雖然在香港並不常見，但其實在外國一些國家在遇上異上氣候時，經常都能見有人不幸「熱死」在家中或車內。

其中以下５類人最易中暑：

1. 長時間在高溫潮濕的環境下工作或活動，例如建築工人、農民、運動員等。



2. 年齡較小或較老的人，因為他們的身體無法像年輕成年人那樣有效地調節體溫。



3. 患有慢性疾病的人，例如心臟病、高血壓、糖尿病等，因為這些疾病可能會影響身體調節溫度的能力。



4. 飲酒過量的人，因為這些物質可能會影響身體調節體溫的能力。



5. 未經適當飲食和水分補充的人，因為缺乏水分和電解質會影響身體調節溫度的能力。



預防室內中暑６個貼士

若不想在家休息都要害怕中暑，你可以參考以下是６個預防室內中暑的方法：

1.保持室內通風



在室內保持良好的通風，使用空調或電扇等設備使空氣流通。

2.保持室內適宜溫度



在室內保持適宜的溫度，一般建議在25℃以下。

3.適當調整濕度



保持室內濕度在40%-60%之間，可以通過加濕器或除濕器來調整濕度。

４.保持充足的水分攝入



在高溫環境下要保持充足的水分攝入，可以飲用清涼的水、果汁或飲料。

５. 定期清潔室內空調過濾器



定期清潔空調過濾器，以確保室內空氣的清潔和流通。

6.注意室內裝修材料的選擇



選擇環保無害的室內裝修材料，減少室內有害氣體的產生。

雖然香港天氣沒有外國般酷熱，但即使不是為了預防中暑，保持室內環境清潔、適宜、通風，以及保持充足的水分攝入和適當的休息等，對營造一良好的家居環境都有幫助。