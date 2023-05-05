放射治療｜電療並非用電？放射治療用途多 術後護理注意４點

「放射治療」即一般叫的「電療」，癌症常用療法之一，但其實它並非用電，而是用帶輻射的放射線；而且也不限於用來治療癌症。



臨床腫瘤科專科李兆康醫生表示，「傳統的癌症放射治療，是用高能量的 X光，比我們平時照肺的 X光高幾十倍能量，從病人體外照射進體內，瞄準腫瘤，從而殺死腫瘤細胞，令病人腫瘤的體積縮小，甚至有機會完全清除腫瘤，令病人達至康復。」

不過，放射治療其實有不同用途，例如有一種特別的體質，容易因為小小的傷口就形成稱為「蟹足腫」的疤痕，擁有這類體質的人士，無論打針、穿耳、開刀做手術，傷口都有機會形成「蟹足腫」，治療方法之一是以手術除去「蟹足腫」，再做放射治療，減低「蟹足腫」復發的機會。

「治療蟹足腫所用的放射線，輻射量通常會比治療癌症低些，但仍會有一定的副作用，尤其對於被放射線照射的皮膚，在夏天須注意特別護理。」李兆康醫生表示。

放射治療常見副作用

1.口腔發炎



2.口乾



3.影響胃口而令病人體重下降



4.皮膚灼傷



「由於放射治療的射線進入身體之前，要先經過皮膚，於是對皮膚會有一定影響，例如會好像經過太陽曝曬後輕微灼傷，起初會慢慢變紅，跟著會慢慢變深色，然後就會有脫皮的情況。這期間必須小心護理，以免進一步傷害皮膚。」李醫生說。

護理4大要點

1.洗澡時不要洗擦放射治療部位的皮膚，用軟毛巾輕力抹拭就可以。



2.不要再讓太陽曝曬放射治療的位置及附近的皮膚，因為放射治療本身已經是一種輻射，如果同一部位又經常曬太陽，太陽光之中有紫外線，該部位便可能接受了太多輻射。



3.頭頸癌及鼻咽癌患者要加倍留意，因接受放射治療的位置大多外露，更不宜曝曬，夏天外出時要戴帽、打傘或圍上絲巾，以保護受放射線照射的範圍。



4.盡量避免烈日當空時外出，尤其若只為了散步、閒逛，宜選擇晨早及黃昏。



而近年醫學界經常提倡塗搽防曬以減低患皮膚癌的風險，李醫生特別提醒，若皮膚癌病人接受放射治療的療程，每次放射治療前都不建議搽防曬。「因為若塗了防曬霜之類的膏狀物在皮膚上，然後接受放射治療的話，有機會增加該部位所接收到的輻射量，並且積聚在皮膚表面，傷害皮膚。所以建議若要搽防曬，應在放射治療後，而不是放射治療之前。」