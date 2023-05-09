長期病患｜吃藥姿勢影響吸收速度？ 一種姿勢可令藥物更快被吸收

據衛生署資料，香港有近一百八十萬人需要長期（即持續最少6個月的時間）接受藥物治療、覆診或打針服藥以治療某種疾病。早前，更發表人口健康調查報告，報告指慢性疾病在香港15至84歲人口中仍然普遍。長期病患者每日都要服用大量藥物以控制病情，近日有研究指原想食藥的「姿勢」亦會影響藥物的吸收速度。



約翰霍普金斯大學近日發表了一項研究發現指，原來吃藥後的身體姿勢，會對藥物吸收速度有很大的影響，其差距最大可到達10倍。

不同服藥姿勢，吸收速度可差10倍！

研究團隊設計了一種名為 StomachSim 的模型，該模型可以模擬消化食物或藥物時腸道內發生的情況，藉此來研究人體姿勢是如何影響到胃對藥物的吸收。研究人員測試了4種不同的服藥姿勢，右側躺臥、左側躺臥、平躺及直立。

結果竟發現，當患者右側躺臥時，只需10分鐘便可溶解藥物，而直立和平躺時溶解相同藥物需23分鐘，左側躺臥更是需要100多分鐘，差距最大可達10倍！

約翰霍普金斯懷廷工程學院教授、流體動力學專家 Rajat Mittal指，「我們非常驚訝姿勢對藥丸的溶解率有如此巨大的影響，過往我從來沒有想過我這樣（服藥）是對還是錯，但現在我每次吃藥時肯定會考慮它。」

Mittal又指，「對於老年人、久坐不動或臥床不起的患者來說，左側臥或右側臥的藥物吸收差距，會對他們的療程產生巨大的影響。」但研究人員亦提醒，除了服藥後的姿勢，想要藥物完全發揮功效，最重要的是記得按規定服藥。

躺臥服藥或致胃酸逆流

雖然研究結果指，右側躺臥時吸收藥物的速度是最快，不過考量到安全性，醫生還是建議以站立或上半身直立坐姿的姿勢服藥，畢竟服藥後立即躺下或會導致藥物反流和胃酸逆流。

至於，對需要長期臥床的病患，建議將床頭升高或以枕頭將上半身撐住後再服藥，以免藥物刺激食道。

同場加映：何謂吞嚥障礙？

不過吞服藥物也不是這麼容易，一些人可能患有吞嚥障礙，也稱為咽喉功能障礙，當一個人無法正常地將食物、液體或口腔藥物吞下去時，就被認為是有吞嚥障礙。

吞嚥障礙的成因可能有很多種，包括神經肌肉系統的問題、食道狹窄、喉部炎症、食道癌等。治療吞嚥障礙的方法取決於其病因，可能包括口腔治療、物理治療、手術和藥物治療等。

如果您有吞嚥障礙，以下是一些建議的方法可以幫助您更容易地服用口腔藥物：

1. 諮詢醫生或藥劑師



如果您有吞嚥障礙，應該向醫生或藥劑師諮詢，以確定是否有其他選擇，如改變藥物形式或服用方式。

2. 分割藥物



如果您的藥物允許分割，可以使用切割器或刀片將藥物切成小塊，更容易吞嚥。

3. 使用藥物加工器



在一些情況下，藥劑師可以使用藥物加工器，將藥物磨成粉末或混合成液體，以便更容易服用。

4. 食物輔助



在服用口腔藥物時，可以將藥物與柔軟的食物一起吞嚥，如果泥、酸奶、果汁等，以減少卡喉的風險。

5. 喝水



在服用口腔藥物時，可以喝一些水，有助於藥物更容易地滑過喉嚨，減少卡喉的風險。

（參考資料：《Physics of Fluids》）