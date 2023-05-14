鼻竇炎｜起床後總想吐不是胃酸倒流？鼻涕倒流這樣做有助改善

許多人都有起床後覺得噁心、反胃的經驗，而導致噁心想吐的原因眾多，除可能為胃酸倒流外，鼻竇炎的症狀也會進而讓我們感到噁心想吐。



鼻竇為一些圍繞在眼眶及鼻腔周圍的頭骨空腔，這些空腔與鼻腔相通，鼻竇總共有四對，分別為額竇（位於前額）、上頷竇（在鼻腔外側）、篩竇（在兩眼中間）以及蝶竇（在鼻腔後上部），而空腔內表皮稱作黏膜，會分泌黏液、協助滋潤並過濾吸入的空氣。

鼻竇炎致鼻涕倒流早起噁心想吐？（按圖👇👇👇）

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台灣新竹台大分院耳鼻喉部主治醫師許雅晴指出，鼻竇炎的發生原因相當複雜，大部分是來自於感冒的後遺症，鼻竇炎的症狀包括：

- 嚴重鼻塞

- 黃鼻涕

- 鼻涕多、黏稠

- 臉漲頭痛

- 嗅覺喪失

- 咳嗽



鼻竇炎致鼻涕倒流早起噁心想吐？「喝溫水」助改善

台灣許雅晴醫師指出，鼻竇炎很少只以單一噁心、反胃的症狀表現，通常會合併上述其他症狀產生，而鼻竇炎之所以會讓我們一早醒來時覺得反胃、想吐，是由於鼻竇炎分泌物眾多、鼻涕倒流導致，「而這些分泌物為發炎、刺激物質，在睡覺時堆積大量分泌物從鼻腔順流至喉嚨，因此有些人比較敏感的話，會因為喉嚨有分泌物而有噁心、想吐的感覺。」

此外，鼻竇炎也會有多痰的症狀，患者起床後會自然地想要清痰，喉嚨本身會有一些嘔吐反應的接受器，在清痰時就會以想吐的症狀表現，因此若起床後若覺得喉嚨有痰，可以先稍微吐出後喝一些溫水，藉此緩解不舒服的感覺。

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4因素更易鼻竇炎

她補充，鼻竇炎又分為急性鼻竇炎及慢性鼻竇炎，急性鼻竇炎定義為產生鼻竇炎類似症狀並於四周以內消退；當急性鼻竇炎經過藥物治療12周後症狀仍未改善時，則符合慢性鼻竇炎的定義。

她表示，鼻竇炎常常是由感冒時病毒感染引起，「當感冒病毒破壞身體保護屏障後，細菌又跟著進入人體時就會產生急性鼻竇炎。」而常見鼻竇炎的因素及族群包括：

- 鼻腔構造因素

- 長期鼻過敏

- 哮喘等下呼吸道共病

- 牙根較高



牙根位置與鼻竇炎的關聯為何？台灣許雅晴醫師指出，有些人天生牙根位置較高，當蛀牙時細菌容易順著牙根往上感染到鼻竇，進而導致鼻竇炎的發生。

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她呼籲，若要預防鼻竇炎發生，有鼻過敏者一定要確實治療，此外，由於鼻子的功能為加溫加濕並過濾吸入的空氣，因此多運動並在運動時保持用鼻子呼吸，也可幫助預防鼻竇炎；要減少細菌、病毒進入體內，平日也應勤洗手並落實個人衛生習慣。

最後台灣許雅晴醫師提醒，若開始出現鼻竇炎症狀，可先觀察二至三天，如果症狀加劇並開始影響到上班、上課時的注意力時，就建議可進一步就醫診斷。

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