鼻竇炎｜喉嚨有痰夜咳兼頭痛屬常見症狀？一文搞懂藥物、治療方法

香港、台灣環境濕熱、人口密集、空污等問題，造成不少人都曾飽受「鼻竇炎」困擾，有些人急性發作後變成慢性鼻竇炎，長期受鼻塞、鼻水倒流所苦。



不少民眾最常問醫師：「鼻竇炎會不會根治？」耳鼻喉科醫師坦言：「藥物、手術、衛教、保養每個地方都很重要，但不是像腫瘤完全切除就可以根治。」

鼻竇炎症狀有哪些？（按圖👇👇👇）

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鼻竇炎在台灣是盛行率很高的疾病，約佔總人口的 3-6.4 %，只是鼻竇炎症狀有時後多變，民眾可能會覺得是有痰，誤跑到胸腔科就診，或是出現頭痛到神經內科就診，常常跑錯科別經過多次轉診才發現原來是鼻竇炎惹禍。

鼻竇炎常見症狀：

- 喉嚨有痰

- 喉嚨有異物

- 夜咳

- 鼻塞

- 鼻水倒流

- 嗅覺異常

- 耳鳴

- 暈眩

- 頭痛

- 口乾



許多併發症狀可能嚴重影響睡眠，患者不管在生活、工作上都深受鼻竇炎所苦，但為什麼鼻竇炎影響範圍這麼廣範？台灣嘉義長庚醫院耳鼻科主任張耕閤醫師解釋：「主要是因鼻竇流出的膿液倒流到咽喉部，造成出現喉嚨的症狀，有時候胃酸也可能刺激鼻竇炎發作。」

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什麼狀況需要鼻竇炎手術？

基本上鼻竇炎原因很多，像是過敏、細菌感染、嚴重胃酸刺激鼻腔等等，在治療上多先以「抗生素」治療，若症狀持續3個月以上主要靠鼻類固醇與鼻腔沖洗為主。張耕閤說：「鼻竇炎跟體質有很大關係，藉由藥物只能緩解症狀，當偶爾復發就加強治療，讓症狀穩定控制，並不是像腫瘤完全切除根治。」

鼻竇炎很多都是偶發性，當症狀時很嚴重，除了吃藥以外，正確清潔方式讓有助減緩症狀，但若有以下狀況可能會需要接受手術治療：

- 藥物、保守治療效果不佳

- 出現眼、臉或腦部併發症

- 鼻瘜肉變化

- 黴菌感染



整個統計下來約有20-30%鼻竇炎患者需要手術，相對手術率極高的疾病，20-30%的病人當中又有10-20%需要第二次、甚至第三次的手術。

鼻竇炎預防方法（按圖👇👇👇）

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為什麼鼻竇炎手術需反覆開刀？

只是不少患者選擇手術就是想要根本治療，但張耕閤坦言：「鼻竇炎手術是治標，將瘜肉清除掉，順勢也會清除鼻中隔彎曲、鼻中隔肥厚等問題，讓鼻子恢復正常結構，沒有瘜肉、沒有膿的狀態，但重要的是後續一定穩定控制鼻腔發炎狀態。」

最怕患者開刀完不追蹤、不保養、本身又有體質的關係會過敏、又抽煙刺激鼻腔，復發到一定程度可能需要第2次手術，臨床上確實遇過患者反覆開了4-5次的鼻竇炎手術。

鼻竇炎手術雖能清除鼻瘜肉、鼻竇內的膿液以改善症狀，但並非一勞永逸，手術後藥物、衛教、保養、回診仍然很重要，張耕閤解釋：「就算有保養、降低發炎、鼻內瘜肉還是可能長出來，在回診時發現小瘜肉可以及早夾除，因為剛形成的小瘜肉夾除過程通常不會痛、也不會流血，避免日後還要再次開刀。」

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iCT導航提升手術精準度

鼻竇內視鏡手術其實是相當普遍的手術，只是鼻竇位於眼睛及顱底的中央，周圍有許多重要器官，像是大腦底部、顱底動脈、眼球及周圍眼肌、嗅覺黏膜、視神經等等，因此這個普遍常做的手術需要相當的謹慎，否則一不小心傷及附近的重要結構，就可能造成嚴重併發症。

如今醫療技術進步之下，鼻竇炎手術也可以搭配「 iCT 術中電腦斷層導航系統」，目前適應症，包括復發性鼻竇炎、廣泛性鼻竇炎、鼻腔鼻竇腫瘤切除手術、經鼻顱底手術、鼻竇結構異常等情況。

張耕閤說：「術中利用電腦斷層掃描鼻竇，評估病灶是否有清除乾淨，能更清楚的辨識出重要結構與欲清除區之間的距離，與傳統內視鏡手術相比，可以縮減整體手術所需要的時間。」

▼鼻竇炎、感冒、過敏性鼻炎差異（按圖👇👇👇）

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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