夏季養生｜坐冷氣房都會中暑？中醫教你1步驟輕鬆做夏日防暑飲！

踏入五月天氣開始變得悶熱，高溫加上陽光猛烈下活動的人們容易出現中暑的病徵，然而許多人以為在高溫地方走向冷氣地方自然就能乘涼並解暑，但事實上在中醫的角度上來看，即使留在有冷氣的地方仍會中暑並使身體不適，所以中暑不止是悶熱有關，其實亦與潮濕多雨以及飲食有關，而下文就會為大家詳解中醫夏天的防暑之道，以及教大家1步驟輕鬆做夏日防暑飲，避免中暑。



中醫看中暑

中醫的理論上，大自然有四季氣候的不同的變化，並大致分為風、寒、暑、濕、燥、火，並稱為六氣，而人在天地萬物中依照四季氣候中生存，而當六氣出現劇烈的變化並超過身體可以承受的範圍的話，就會成為人體的病原，即是六邪，而六邪會否令人體發病就需要視乎人體的防禦能力，一旦身體虛弱，就會令六邪入侵。

由於病邪與季節息息相關，夏天的病邪就是暑邪以及濕邪，因為夏天高溫悶熱，加上經常下雨潮濕，人在高溫悶熱的地方就容易受暑氣及濕氣傷身，而中暑是在夏天常見的季節性疾病，人們在中暑的時候會感到不適，例如頭暈、嘔心、身體乏力等症狀，在西醫的角度解釋中暑的問題，是一個整體看待，主要由於人長時間在溫度高，濕度高的地方使身體調節溫度的機能無法有效控制體溫，使體溫升高以及身體功能紊亂甚至受損。

「陽暑」以及「陰暑」

而中醫對中暑會分為陽暑以及陰暑，「陽暑」就跟大眾認知的急性中暑相同，即是長時間在高溫悶熱環境活動抑或在陽光下暴曬的人由於排汗調節機能出現問題而無法即時散熱，令身體出現發熱、頭痛頭暈、口渴、流汗等病徵，嚴重可致昏迷以及多個器官衰竭。「陰暑」的出現是由於吹風及飲冷飲所引致，在高溫的地方突進入低溫的環境例如冷氣房，沖冷水浴又抑或大量出汗後喝冰冷飲品使皮膚上的毛孔及血管劇烈收縮，使身體發熱卻無法排汗，同時濕氣滲入脾胃影響脾胃氣機升降，並出現頭昏、作噁、異常疲倦等不適症狀。而六邪其中一個特點是可以獨自攻擊人體，也可以數種六邪合夥入侵身體，而夏天除了暑邪，還有濕邪的侵襲，而中醫有暑必夾濕的概念，所以不論陽暑或陰暑都受暑濕之邪所引致，然而兩者在中醫的解決的方式卻有所不同。

「陽暑」的徵狀



．身體發熱

．多汗

．口乾渴

．頭痛、頭暈

．身體乏力

．嘔心

．腹瀉

．食慾不振

「陰暑」的徵狀



．身體微熱但無汗

．身體乏力

．頭暈

．嘔心

．食慾不振

．腹瀉

即時中暑處理方法有哪些？

．到陰涼通風處休息

．噴灑冷水或用濕毛巾抹皮膚

．飲用含鹽份清涼飲料補充體液

中醫防暑之道

一．日常防暑湯茶

夏季高溫汗多，要多飲水補充水份，並在日常簡單自製一些防暑湯飲以生津止渴，並有醒脾開胃以及清熱解暑的效果，例如：

二皮水：

鮮西瓜皮與鮮絲瓜皮各取適量，然後同時放進煲內熬煮成水

效果：清熱解暑



酸梅湯

山楂、烏梅各取適量，然後同時放進煲內熬煮成湯

效果：醒脾開胃



綠豆湯

綠豆取適量，然後放進煲內熬煮成水

效果：清熱解暑



冬瓜湯

荷葉、薏米、冬瓜各取適量，然後同時放進煲內熬煮成湯

效果：清熱解暑



二．針對暑氣調理身體

陽暑調理攻略—清熱生津、養陰生津、清暑益氣

由於陽暑是與高溫悶熱環境及暴曬有關，熱氣無法由流汗排出體外，體內水份不足，所以預防陽暑除了外出時要穿着寬鬆透氣衣物並做好物理防曬例如撐陽傘之外，也可以喝一些清熱生津，養陰生津的茶飲：

Ozen 生活館 大麥茶

大麥茶是將大麥炒制後再經過沸煮而得，有一股濃濃麥香，喝大麥茶能開胃，幫助消化，有減肥的作用，有助消暑除熱、平胃止渴。



尚膳房 開胃消滯飲

含淮山、山楂、炒麥芽、沙參、生谷芽、烏梅、甘草等等，有助開胃消滯，益氣健脾。



尚膳房 清補涼

含百合、玉竹、圓肉、蓮子、茨實、淮山、薏苡仁等等，有助養陰生津，健脾開胃。



陰暑調理攻略—排汗利濕，祛暑解表

「陰暑」的出現是由於吹風及飲冷飲使身體發熱卻無法排汗，同時濕氣滲入脾胃影響脾胃氣機升降，所以預防陰暑除了日常避免不當的解暑方法，例如突然進入冷氣房，冷氣或風扇直足身體，及常飲冷凍飲料等等，在身體的調理着重在流汗散熱，以及袪走濕氣：

Ozen生活館 薑絲茶

豐薑味適中，辣中帶甜，順口不泛酸



Ozen生活館 祛濕紅豆芡實薏米茶

內含紅豆丶芡實丶薏米丶苦蕎麥丶大麥丶橘皮丶栀子丶茯苓 * 使用低溫烘焙制作技術，有助清熱排毒丶去水腫丶補脾益氣等等。



Ozen 生活館 黑糖薑母

豐薑味適中，辣中帶甜，順口不泛酸，有助調整體質。



三．進食夏令消暑食物

中醫指出暑熱之邪會耗氣傷津抑或濕氣傷脾胃而導致食慾不振，所以夏天進食食物的冷熱溫度要符合人的體溫，並適宜清淡以及易於消化，同時可以補充水份的食物，例如冬瓜、苦瓜、番茄、西瓜、黃瓜、絲瓜、桃、雪梨等健康蔬果能補充水份以及清熱袪濕，同時又可以增進食慾，而西瓜更是袪暑利尿的佳品。除此之外，綠豆粥、蓮子粥、乳製品、荷葉粥等，有助補水份及通便利尿，使體內暑熱從二便排出，同時亦要少吃肥膩、煎炸及辛辣食物，避免化生痰濕礙胃或化火傷津，進一步加重暑邪之氣。

夏令消暑食物：

冬瓜、絲瓜、西瓜、黃瓜、苦瓜、桃子、雪梨、番茄、薏米



四．充足睡眠，心靜自然涼

中醫認為夏天日長夜短，氣溫高排汗多，容易影響人的神志情緒，並常因氣溫天氣感到煩躁不安和悶熱困倦，充足的睡眠能消除疲勞和幫助恢復體力，然而睡覺時不要直吹風扇和冷氣，以防風邪入侵。